“Au revoir Erasmus”: les Britanniques expriment leur colère après que le Royaume-Uni ait voté contre un programme étudiant européen très apprécié

Les députés du parti conservateur au Parlement britannique ont utilisé leur majorité pour bloquer une clause qui aurait obligé le gouvernement de Boris Johnson à négocier la poursuite du programme, qui permet aux étudiants britanniques d’étudier dans l’UE et aux étudiants européens d’étudier en Grande-Bretagne.

En d’autres termes, la poursuite d’Erasmus après le Brexit n’est pas un objectif pour le gouvernement britannique.

Erasmus fonctionne depuis la fin des années 80 et a permis aux étudiants britanniques d’étudier dans des universités des États membres de l’UE pendant des périodes déterminées.

Des dizaines de milliers de personnes ont profité du programme et des petites subventions financières qu’il offre pour aider les étudiants à étudier à l’étranger.

Les députés ont voté contre la nouvelle lecture de l’article 10, par 344 voix contre 254.

Cette nouvelle clause aurait obligé le gouvernement à chercher à négocier la poursuite de l’adhésion à part entière au programme Erasmus + pour l’éducation et la jeunesse de l’UE.

Bien que le vote ne signifie pas nécessairement que le Royaume-Uni ne participera pas au programme Erasmus ou à quelque chose de similaire à l’avenir, il a été pris comme un coup de pied dans les dents par les pro-européens et ceux qui en ont profité.

Au revoir Erasmus.

Grâce à @EUErasmusPlus, j’ai pu étudier à Paris 7 et obtenir mon premier emploi en journalisme. Cela m’a transformé d’un jeune de 20 ans très timide en quelqu’un qui parlait français et a réalisé qu’elle pouvait survivre dans une grande ville. J’ai eu beaucoup de chance. https://t.co/vnvIaBt8zR

Il est tragique que les gens aient vendu cette idée d’une Grande-Bretagne mondiale qui réussit à travers le monde …

Mais en sacrifiant Erasmus, ils suppriment les outils des Britanniques qui veulent réussir à travers le monde. @ Teddyogden pic.twitter.com/SeetPxYxae

La rédactrice en chef adjointe de la section locale de Suède, Catherine Edwards, a déclaré: “Je ne peux pas imaginer où je serais sans Erasmus, mais presque certainement pas à Stockholm, travaillant pour la société avec laquelle j’ai été stagiaire pour la première fois à Rome il y a 6 ans … Je espérons que le Royaume-Uni fait * quelque chose * pour donner aux futurs étudiants des opportunités similaires. “

Je ne peux pas imaginer où j’en serais sans Erasmus, mais presque certainement pas à Stockholm, travaillant pour l’entreprise avec laquelle j’ai effectué mon premier stage à Rome il y a 6 ans … J’espère que le Royaume-Uni fait * quelque chose * pour donner de l’avenir étudiants opportunités similaires https://t.co/uhoIWTopW1

Erasmus est aussi ce qui m’a vraiment fait entrer dans le journalisme. Double diplôme de langue, 18 mois en Suède, au Danemark et en Allemagne, y compris un stage rémunéré Erasmus à Berlin pour des actualités étrangères.

Au cours de mes deux années à l’étranger #Erasmus, dans le cadre du groupe international, je me suis lié d’amitié avec des étudiants du Mexique, du Brésil, de Corée du Sud, de Thaïlande, de France, d’Allemagne, de Suède, de Suisse, de Finlande, d’Italie, d’Espagne et d’Amérique. Assez rafraîchissant pour un jeune de 20 ans d’une petite ville écossaise. pic.twitter.com/zgv8rRYfLl

Sans ERASMUS, je n’aurais pas pu payer mon année à l’étranger. Avant le JA, j’étais allé en France pour 3 voyages scolaires (pas de vacances familiales annuelles), mais j’ai choisi un diplôme Lang en raison du soutien et des opportunités disponibles. Il n’est pas juste de retirer ces opportunités. https://t.co/wVFROPA8oK

Telle est la réalité du Brexit. Ma cohorte sera la dernière à bénéficier du programme Erasmus +. Ce fut un immense privilège de pouvoir travailler en Italie, de faire un travail que je n’aurais rêvé que de faire autrement, financé par l’UE. (1 /) https://t.co/5prtGaOfnI

L’eurodéputée Lib Dem Layla Moran, qui a déposé la clause, a déclaré: “Rappelons-nous ce que fait Erasmus. Il permet à nos jeunes d’aller à l’étranger dans des universités européennes, d’apprendre de nouvelles langues, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre racine à l’étranger et de bâtir la compréhension internationale qui, à mon avis, est une grande partie de ce que signifie être britannique.

«Lorsque les personnes qui ont utilisé le programme reviennent et appliquent leurs compétences, l’économie est stimulée. Le programme augmente leurs chances d’obtenir un emploi et augmente leur confiance et leur sentiment d’indépendance – et le Brexit met tout cela en danger. “

Le ministre britannique du Brexit, James Duddridge, a déclaré qu’à l’avenir, le Royaume-Uni serait «ouvert au maintien et au développement de la coopération dans le domaine de l’éducation» avec l’UE.

“Nous croyons fermement … à la valeur des échanges internationaux, pas seulement aux échanges européens, et cela fait partie de notre vision pour la Grande-Bretagne mondiale d’étendre ce concept”, a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que les discussions sur les “relations futures” entre l’UE et le Royaume-Uni, qui débuteront en mars, examineront la possibilité pour le Royaume-Uni de participer à des programmes d’échange.

Mais jusque-là, il appartenait aux médias sociaux de défendre Erasmus.

Et maintenant Erasmus. Bon sang. Étudier et vivre à l’étranger dans la vingtaine (Suède, Pays-Bas, Italie) a changé ma vie – les langues, les amitiés et la carrière. Plus d’apprentissage que les autres années universitaires combinées. Il est profondément injuste que les étudiants d’aujourd’hui se détachent de la politique. https://t.co/5N7qMaeASs

