Bolsonaru espère que la quarantaine du Brésil sera annulée dans une semaine

Le président brésilien Jair Bolsonaru a exprimé son espoir que cette semaine serait la dernière semaine de quarantaine et d’auto-isolement dans le pays, malgré l’incidence croissante des coronavirus.



Le président critique activement les dispositions restreignant le commerce et les services dans les États pour lutter contre la propagation du COVID-19 et préconise la nécessité d’un «isolement vertical», dans lequel seuls les citoyens à risque et âgés de plus de 60 ans devraient rester chez eux. Les autorités régionales ont décidé de restreindre la circulation de tous les citoyens sans exception, comme recommandé par l’OMS.

«Dans certains États, les mesures restrictives prises sont excessives… J’espère que cette semaine sera la dernière semaine de quarantaine, quand tout le monde restera à la maison, comme mesure de lutte contre le virus. Il ne sert à rien de rester à la maison lorsque le réfrigérateur est vide », – a déclaré Bolsonaru aux journalistes devant le palais d’Alvorada. La vidéo a été publiée sur sa page Facebook.

Il a dit qu’il n’avait pas permis d’imposer des amendes à ceux qui n’observaient pas le régime d’auto-isolement parce que “si les gens dans la rue vont au travail, cherchent du travail pour ramener du pain à la maison”. Bolsonaru a également noté que jusqu’à 70% de la population brésilienne peut tomber malade avec un coronavirus.

«Nous allons traiter deux problèmes à la fois – le virus et le chômage. La situation économique au Brésil se dégrade », – a-t-il souligné.

Selon les dernières données, 38 654 personnes sont tombées malades au Brésil et 2 462 sont décédées.

