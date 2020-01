Brexit: que se passe-t-il maintenant et quand en savoir plus?

Il s’agit de la quatrième “ date de sortie ” qui a été proposée depuis que le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE, mais avec un accord de retrait en place et une forte majorité au Parlement britannique pour le Premier ministre Boris Johnson, cette fois, il est probable que cela se produira vraiment .

Mais dans un processus qui s’est embourbé dans la confusion, la contradiction et les changements de dernière minute, il y a encore de nombreuses incertitudes.

Voici quelques dates clés où les décisions seront prises et nous en savoir plus.

La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le négociateur de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier. Photo: .

7-29 janvier 2020 – approbation formelle. Avant que le Brexit ne se produise, le projet de loi sur l’accord de retrait doit passer par les deux chambres du Parlement pour consacrer l’accord sur le Brexit et permettre à la période de transition de commencer.

Avec la grande majorité de Boris Johnson, cela semble une formalité, même si le projet de loi contient des clauses litigieuses comme celle qui interdit une prolongation de la période de transition.

Le Parlement européen doit également ratifier l’accord de retrait et bien qu’il soit peu probable qu’il le bloque, il reste encore des questions à résoudre. On pense que le 29 janvier est la date la plus probable pour le vote du Parlement européen.

En janvier, les deux parties devraient définir des positions de négociation pour la “future relation” entre le Royaume-Uni et l’UE.

31 janvier 2020 – Jour du Brexit. Si toutes les approbations sont acceptées, le Royaume-Uni quittera ce jour et une période de transition commencera, qui court actuellement jusqu’au 31 décembre 2020. Tous les citoyens britanniques qui n’ont pas la double nationalité perdront leur citoyenneté européenne ce jour-là et perdront également le droit de vote ou d’éligibilité dans les pays de l’UE.

En termes de droits des citoyens, cependant, la plupart des autres choses resteront les mêmes pendant la période de transition, y compris le droit de vivre et de travailler en France, de sorte que les personnes qui vivent déjà ici peuvent rester et que les Britanniques peuvent s’y installer selon les mêmes conditions qu’auparavant. . Pour exercer ce droit, vous devez résider légalement en France, ce qui n’est pas la même chose que d’être simplement dans le pays – en savoir plus sur les conditions de résidence légale ici.

Cependant, de nombreuses règles pour les Britanniques vivant en France devront être clarifiées dès le début de la période de transition, notamment en ce qui concerne les permis de séjour – comment faire une demande et quelles seront les règles de revenu minimum.

Les règles de conduite avec permis britannique devront également être clarifiées. Il est prévu que la France et les autres pays de l’UE devront également adopter une sorte de législation pour inscrire les termes de l’accord de retrait dans le droit national.

Il est probable que Britons France ne saura ce qui se passera qu’après le 31 janvier, notamment si la plate-forme Web Carte de Séjour, lancée l’année dernière, sera toujours opérationnelle.

1er mars – Début des pourparlers sur les “relations futures”, dont l’essentiel portera sur les relations commerciales. C’est la date à laquelle l’UE vise à faire approuver son mandat de négociation, qui donnera à la Commission européenne l’autorisation légale d’ouvrir officiellement des pourparlers.

30 juin – la date limite pour toute prolongation de la période de transition à convenir entre le Royaume-Uni et l’UE. La période de transition ne peut être prolongée que jusqu’à deux ans maximum, donc jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

26 novembre – il s’agit de la date à laquelle les experts de l’UE estiment qu’un accord commercial devra être effectivement approuvé par, afin de laisser le temps qu’il soit officiellement présenté au Parlement européen et ratifié à temps pour la date limite du 31 décembre.

31 décembre – la fin de la période de transition (sauf si elle est prolongée).

La période de transition était initialement envisagée comme une période de deux ans au cours de laquelle l’UE et le Royaume-Uni pourraient négocier de futurs accords commerciaux et autres, mais les retards répétés du Brexit signifient qu’il n’est plus que de 11 mois. Les experts commerciaux disent qu’il sera très difficile de conclure des accords dans ce délai, mais le Premier ministre britannique Boris Johnson est catégorique: il ne demandera pas de prolongation (même s’il convient de souligner qu’il l’a également dit à propos de la date limite d’octobre 2019 pour le Brexit).

1er janvier 2021 – si la période de transition n’est pas prolongée, le Royaume-Uni entamera alors sa nouvelle relation avec l’UE, soit en s’effondrant sans accord commercial, soit en entamant la nouvelle relation commerciale convenue pendant la période de transition.

Même s’il n’y a pas d’accord commercial, l’accord de retrait et sa protection des droits des citoyens constitueront un traité.

Parmi les éléments couverts par l’accord de retrait figurent les droits aux soins de santé, à l’augmentation des pensions et au droit aux prestations, mais les éléments qui doivent encore être réglés pendant la période de transition sont les droits des personnes qui souhaitent déménager après la fin de la période de transition, comment les personnes de longue durée qui ne résident pas légalement dans l’UE (par exemple les propriétaires de résidences secondaires) peuvent séjourner et avoir le droit d’être rejoint par un futur conjoint ou partenaire.

31 juillet 2021 – la date limite pour les demandes de résidence.

Pendant la période de transition, les Britanniques sont libres de continuer à vivre et à travailler dans l’UE dans les mêmes conditions qu’auparavant. Cependant, une fois la période de transition terminée, ils auront besoin d’un permis de séjour, de la même manière que d’autres nationalités non européennes telles que les Américains et les Australiens. Toutes les demandes doivent être présentées dans les six mois suivant la fin de la période de transition. S’il n’y a pas de prolongation de la période de transition, ce délai tomberait le 31 juillet 2021.

Consultez la section Préparation du Brexit de la section locale pour plus de détails et de mises à jour au fur et à mesure que nous les recevons. si vous avez des questions, veuillez nous les envoyer ici et nous ferons de notre mieux pour y répondre.