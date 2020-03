Cardiff City engage un procès contre Nantes pour la mort d’Emiliano Sala

Cardiff City a entamé une procédure judiciaire contre le FC Nantes pour la mort d’Emiliano Sala (Photo: @ emilianosala / .)

Cardiff City a déposé une plainte contre le FC Nantes pour la mort de l’attaquant Emiliano Sala, selon des informations en France.

Le club du championnat gallois aurait soumis des preuves au procureur français, appelant à une enquête sur les événements ayant conduit à la mort du footballeur.

Les deux clubs sont impliqués dans un différend depuis la mort tragique de Sala, qui devrait payer ses frais de transfert de plusieurs millions de livres.

Sala était sur le point de rejoindre Cardiff City lorsque l’avion sur lequel il voyageait a chuté au large de Guernesey le 21 janvier de l’année dernière.

Le corps de 28 ans a été retiré de la Manche le 7 février – quelques semaines seulement après son transfert de Nantes à 15 millions de livres sterling.

Un portrait d’Emiliano Sala est affiché à l’avant de la cathédrale Saint-David de Cardiff (Image: PA)

Les hommages des fans de Cardiff City sont présentés devant le stade de Cardiff City (Photo: .)

Cardiff a refusé de payer les frais convenus avec Nantes, affirmant que le transfert n’avait jamais été effectué.

Cependant, en octobre, la FIFA a ordonné à Cardiff de payer 5 millions de livres sterling d’honoraires à titre de premier versement, ce que l’équipe a fait appel.

Selon le journal français L’Equipe, la firme parisienne Dupond-Moretti & Vey qui représente Cardiff, a déclaré que le club français “pourrait être accusé de complicité de crime”.

Un porte-parole de la ville de Cardiff a déclaré: «Les CFC ont clairement indiqué au cours des 12 derniers mois qu’une enquête approfondie sur les faits ayant conduit à la tragédie est nécessaire.

Le footballeur a été tué en janvier de l’année dernière (Photo: @ emilianosala9)

“ Non seulement pour bien comprendre ce qui a conduit à l’abattage de l’avion Piper PA-46 Malibu, mais pour répondre aux questions plus larges qui ont été mises en évidence dans cette affaire, spécifiquement liées à l’utilisation de vols illégaux dans l’industrie du football et au rôle de intermédiaires dans les transferts de joueurs.

«À la suite de notre enquête, nous pensons qu’il existe des preuves suffisantes d’actes répréhensibles qui nécessitent une enquête par les autorités françaises des responsables de l’organisation du transfert au nom du FC Nantes et de l’organisation du vol condamné.

«Nous avons donc transmis des informations au Parquet de Nantes pour accompagner leurs efforts. Nous restons déterminés à établir tous les faits et à respecter toute décision finale concernant notre responsabilité financière lors du transfert. »