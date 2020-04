Ce sont les tests rapides qui mettront bientôt fin au confinement en France

Une piqûre sur le bout du doigt pour obtenir une seule goutte de sang qui en seulement 15 minutes démontre si le patient est positif pour le coronavirus ou s’il l’a été dans le passé. Les tests seront commercialisés dans quelques jours.

Les tests ultra-rapides sont la clé du début de la fin du tunnel. Sa commercialisation et sa massification en France arrivent à grands pas. En quelques jours, un test rapide de 15 minutes pourrait être la clé pour reprendre le travail et mettre fin à l’isolement. Parce que les jours comptent et les heures comptent, et la santé et l’économie en dépendent comme jamais auparavant.

Une piqûre sur le bout de votre doigt pour obtenir une seule goutte de sang. Dans seulement 15 minutes, le test montre si le patient est positif pour le coronavirus mais aussi s’il était positif dans le passé car il détecte les anticorps que le corps a développés contre la maladie.

Ce test simple, facile à fabriquer et qui intègre l’aiguille et l’autocollecteur de sang dans une boîte, est développé par leLa start-up bretonne NG Biotech et pourrait signifier la fin du confinement à grande échelle avec l’isolement des personnes asymptomatiques qui risquent de contaminer les autres mais qui ne le savent pas. Certains calculs estiment qu’ils représentent environ 80% des personnes infectées.

Testé à l’hôpital

Le test a déjà été testé dans les hôpitaux parisiens et n’a plus qu’à être commercialisé. “Les premiers tests seront distribués fin avril, et nous produirons 6 millions de tests dans les 6 prochains mois “, le fondateur de cette start-up, Milovan Stankov, raconte la station locale France 3 Bretagne.

Les tests seront utilisés dans les prochains jours par les professionnels de santé, pour savoir s’ils ont développé des anticorps et ils ont une protection sur cette ligne de front.

