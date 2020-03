Ce Tour de France a tout: controverses, protestations et critiques

(CNN) – Les protestations et les controverses ont longtemps régné sur le Tour de France, la course cycliste la plus prestigieuse du monde.

Les agriculteurs ont retardé le début d’une étape en 1982, tandis que les vandales ont jeté des punaises sur la route il y a six ans, causant plus de 30 crevaisons sur les vélos des concurrents.

En 2009, les cyclistes Oscar Freire et Julian Dean ont même été abattus avec des pistolets à air comprimé. Dès 1904, le cavalier Maurice Garin est attaqué par des hommes masqués.

Il y a eu aussi des problèmes cette année, bien que différents. La police a réduit la protestation d’un fermier en utilisant du gaz poivré, qui a également affecté les yeux de certains cyclistes, interrompant temporairement la course.

“Je pouvais sentir quelque chose dans mes yeux et des picotements dans la gorge”, a déclaré Geraint Thomas, actuel leader du Tour de France, après l’épisode.

La tension entre l’équipe Team Sky de Geraint Thomase, actuel leader de la compétition, et le public français s’est manifestée au cours des trois dernières semaines. L’équipe britannique continue de dominer et cela a généré de l’hostilité.

La presse française a été implacable dans sa couverture de Team Sky, alimentant peut-être l’hostilité en cours de route, le journal Libération plus tôt cette semaine les décrivant comme “le serpent à deux têtes”.

Team Sky, et plus particulièrement le champion en titre du Tour Chris Froome, ont été au centre de la colère des médias et des fans français.

Froome est entré dans ce circuit sous la controverse du dopage après avoir découvert qu’il avait plus que le niveau autorisé de salbutamol, un médicament contre l’asthme, lors d’un test d’urine, en septembre dernier.

Après une enquête de neuf mois, au cours de laquelle Froome a constamment défendu son innocence, l’organe directeur du cyclisme, l’UCI, sur les conseils de l’Agence mondiale antidopage, a abandonné l’affaire juste avant le début du Tour en juillet.

Cependant, la semaine dernière, Froome et d’autres coureurs de Team Sky ont été attaqués par une fusée éclairante, tandis que le quadruple champion aurait été craché et poussé par des spectateurs depuis le bord de la route.

Jonathan Vaughters, ancien cycliste de course professionnel et actuel chef d’équipe pour EF Education First-Drapac p / b Cannondale, pense avoir connu un niveau d’hostilité sans précédent cette année.

“Je n’ai pas vu de tournée où il y a tant de négativité dirigée contre une équipe”, a-t-il déclaré à CNN.

«Hué de façon persistante»

Dave Brailsford, directeur de Team Sky, a déclaré que le jeune directeur marketing de l’équipe avait été craché, tandis que le champion en titre Froome avait également craché et jeté une substance non identifiée.

Le leader du Tour Thomas a été hué encore et encore.

Et si ce ne sont pas les spectateurs qui harcèlent Froome, alors ce sont les policiers français. Ce mercredi, alors que Froome rentrait dans le bus de l’équipe après l’étape 17, un gendarme lui a pris son vélo après avoir cru qu’il était fan de l’itinéraire.

Le Tour 2015 a été particulièrement hostile, avec des fans huant les coureurs du Team Sky et jetant des canettes de soda dans la voiture d’équipe alors que Richie Porte a été frappé dans les côtes par un spectateur.

“Je ne pense pas que je mérite d’être battu juste pour avoir fait mon travail”, a déclaré Porte à Fairfax Media à cette occasion.

Deux ans plus tôt, le britannique Mark Cavendish avait reçu des éclaboussures d’urine.

“Non, non (le Tour de France 2018) n’a pas été plus dangereux que les années précédentes”, explique Vaughters.

“Je pense qu’avec les réseaux sociaux et avec tout le monde plus au courant de tout, de nombreuses parties dangereuses ont été davantage médiatisées”, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de l’organisation Amaury Sport, qui organise le Tour de France, a déclaré à CNN: “Pour des raisons de sécurité, il est trop tôt pour parler du Tour de France 2019”.

Malgré l’animosité envers Team Sky, l’équipe la plus riche du Tour, ils continuent de bien performer.

Et il semble que 2018 verra une relève de la garde, avec Welshman Thomas, qui aspire à devenir le premier vainqueur du Tour de son pays, sortant de l’ombre de Froome.

