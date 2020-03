Certains des incendies les plus dévastateurs pour la culture mondiale

(CNN en espagnol) – Lors d’une messe à la cathédrale Notre-Dame ce lundi soir, heure locale, un incendie s’est déclaré qui a dévoré le toit de la nef centrale de l’église et provoqué l’effondrement de la flèche centrale de la cathédrale, consumée par les flammes. La façade de la cathédrale et les deux tours principales ne se sont pas effondrées lors de l’incendie, a confirmé le président Emmanuel Macron.

Des vies humaines, des musées et des structures qui sont des sites du patrimoine mondial ont été dévastés par le feu à travers l’histoire. Ce sont quelques cas.

Incendie au Musée national de Rio de Janeiro au Brésil

Le Musée national de Rio de Janeiro, avec une histoire de 200 ans et au moins 20 millions d’objets anciens dans sa collection, a été consumé par les flammes d’un incendie qui a commencé le 2 septembre 2018 à 19h30. heure locale. C’était un ancien palais royal qui a été transformé en musée il y a 200 ans. Il y avait au moins 20 millions d’artefacts, avec des expositions en anthropologie biologique, archéologie, ethnologie, géologie, paléontologie et zoologie, selon le site Web du musée.

Incendie de la porte Namdaemun à Séoul

Le 10 février 2008, un homme du nom de Chae Jong-gi a brûlé l’un des principaux trésors culturels de la Corée du Sud parce que, selon ce qu’il a déclaré aux journalistes après sa condamnation, il était furieux contre le gouvernement pour ne pas l’avoir rémunéré équitablement dans un litige de propriété. La porte Namdaemun avait plus de 600 ans, faisant partie de ce qui était l’ancienne ville fortifiée de Séoul.

Incendie du Garden Palace à Sydney

Le Garden Palace a été construit pour l’Exposition internationale de Sydney, qui a ouvert ses portes le 17 septembre 1879. Il a été conçu par James Barnet et construit en seulement huit mois. La conception était cruciforme avec une nef et des transepts avec un dôme central. Sous le dôme central se trouvait une statue en bronze de la reine Victoria, construite en fer, en verre et en bois avec une fondation en brique. Le 22 septembre 1882, un incendie s’est déclaré qui a détruit le bâtiment en environ 40 minutes.

Incendie dans la cathédrale de Metz

Construite sur trois siècles – la construction a commencé dans les années 1220 – dans la nuit de mai 1877, la cathédrale a pris feu. Le même jour, l’empereur allemand Guillaume II est entré à Metz, Lorraine, France.

Incendie au Musée Boijmans Van Beuningen à Rotterdam, Pays-Bas

Le 15 février 1864, le sous-sol du musée brûle. Le feu a anéanti plus des deux tiers de sa collection en une nuit. L’un des obstacles était qu’ils ne pouvaient pas trouver la clé de l’entrepôt où se trouvaient plusieurs œuvres. La cause n’a jamais été établie.

Incendie à la cathédrale St Paul à Londres, Angleterre

Le 2 septembre 1666, le grand incendie de Londres s’est produit, provoqué par un été sec et un fort vent d’est, l’incendie a dévasté les quatre cinquièmes de la ville, dévastant environ 13 000 maisons et la plupart des magasins, édifices gouvernementaux et les églises de Londres en trois jours. La chaleur était si intense que les caves brûlaient encore six mois plus tard. Même la cathédrale de San Pablo a disparu, et celle que nous connaissons aujourd’hui est le résultat d’une reconstruction quelques années après cet incendie.

Incendie de la bibliothèque d’Alexandrie

Fondée vers l’an 295 a. C., une partie de la bibliothèque d’Alexandrie, où plusieurs des grands textes de l’antiquité ont été rassemblés – par exemple, les œuvres d’Aristote -, a été incendiée pendant la guerre en Égypte entre Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII. vers l’an 48 a. C. Plutarco affirme que “César a été contraint de repousser le danger par le feu, qui s’est propagé des chantiers navals et a détruit la Grande Bibliothèque”. Strabon a également exprimé son regret de la perte de cette grande bibliothèque.

