Certains services de soins intensifs sont saturés par Covid 19

À l’hôpital de Mulhouse dans le Rhin supérieur, les lits de soins intensifs sont de plus en plus rares en raison du nombre croissant de patients atteints de formes graves de Covid 19 qui sont hospitalisés d’urgence. Des responsables de la région du Grand Est français lancent un avertissement.

Certains des patients atteints de Covid 19 doivent être hospitalisés d’urgence après avoir développé des formes sévères de la maladie, mais les hôpitaux de certaines régions françaises commencent à être incapables de faire face.

C’est le cas à Mulhouse, capitale du département du Haut Rhin, dans l’est de la France, à proximité des frontières avec l’Allemagne et la Suisse.

“La situation s’est considérablement aggravée au cours des trois derniers jours. Nous avons hospitalisé des patients dont la gravité augmente chaque jour. L’hôpital a transformé 135 lits pour les accueillir, mais nous atteignons la limite d’accueil maximale pour 19 patients de Covid”, a-t-il déclaré. France Inter Marc Noizet, chef du service des urgences de l’hôpital Mulhouse Great East.

Pendant 48 heures, dans cet hôpital, les services médicaux ont également confirmé “le nombre croissant de patients avec des critères de sévérité extrême. Aujourd’hui, par exemple, huit patients ont nécessité une ventilation mécanique et donc des lits en soins intensifs. Ces lits de soins intensifs, Malgré les efforts d’organisation qui ont été faits à l’hôpital, ils commencent à se raréfier. Il y a de moins en moins de lits disponibles », ajoute Noizét.

Selon le chef du service des urgences de l’hôpital de Mulhouse, dans cette population et à Colmar “les hôpitaux sont de plus en plus saturés” et donc “nous sommes obligés de transférer nos patients vers l’extérieur de notre région. Il y a un vrai problème concernant aux lits en soins intensifs, ainsi que le matériel nécessaire pour traiter ces patients gravement malades “, conclut Noizet.

Josiane Chevalier, préfet des départements du Haut et Bas-Rhin, note également “un nombre croissant de personnes contaminées” et ajoute que “la capacité des services de soins intensifs est saturée dans le Haut-Rhin et bien plus dans le Bas-Rhin” .

La région du Grand Est est l’une des principales sources de propagation du coronavirus en raison, selon le préfet, “d’une concentration évangélique qui a eu lieu dans le Rhin supérieur, à laquelle ont assisté plus de 3000 personnes, au cours de laquelle aucune ils ont pris en compte les mesures de protection. Autrement dit, ils ont fait exactement ce qu’il ne fallait pas faire. Maintenant, nous payons très cher pour ne pas avoir tenu compte de ces règles de base “, a ajouté Chevalier.

.