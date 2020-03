C’est officiel: Kylian Mbappé arrive au Paris Saint Germain

(CNN espagnol) – L’attaquant français Kylian Mbappé est la nouvelle recrue du Paris Saint Germain, telle que publiée par le club français sur son site Internet.

Mbappé, de Monaco, est prêté jusqu’au 30 juin 2018.

Selon le PSG, s’il faisait usage de l’option d’achat, le joueur serait dans le club parisien jusqu’en 2022.

«Pour tout jeune parisien, c’est un rêve de pouvoir porter le t-shirt rouge et bleu et de goûter l’atmosphère unique du Parc des Princes. J’ai beaucoup aimé le projet du club, c’est l’un des plus ambitieux d’Europe. Avec mes nouveaux coéquipiers, j’essaie de poursuivre mes progrès aujourd’hui en aidant l’équipe à atteindre les très grands objectifs qui ont été fixés », a déclaré Mbappé sur le site officiel de l’équipe.

En mai dernier, le vice-président de Monaco, le russe Vadim Vasilyev, a assuré à CNN Sport que «tous les ingrédients» étaient en place pour que Mbappé reste au club de la principauté.

Mbappé a marqué quinze buts la saison dernière en première division française avec Monaco, et a célébré six fois lors de la dernière Ligue des champions, au cours de laquelle les rojiblancos ont atteint les demi-finales.

Mbppé est le deuxième plus important ajout au PSG pour cette saison après l’arrivée du Brésilien Neymar Jr., pour lequel 263 millions de dollars ont été payés.

