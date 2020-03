«C’est une décision que toute la population attendait»

La gestion de la crise par Emmanuel Macron est pour l’instant moins drastique qu’en Italie et en Chine. Ce 12 mars, le président français a appelé à la solidarité et a remercié le personnel médical. RFI a interviewé le politologue Franck Gaudichaud sur la position de l’exécutif français.

RFI: Quelle est la position politique du président français, Emmanuel Macron?

Franck Gaudichaud: C’est une décision que toute la population française attendait, une décision forte avec la fermeture des universités et des écoles. La grande question est quel est l’effet de ces décisions sur les élections municipales de dimanche, et aussi si elles sont suffisantes face à la pandémie, alors qu’il y a déjà beaucoup de critiques sur la gestion gouvernementale des hôpitaux, les coupes qui vont affecter la capacité pour répondre à l’épidémie.

RFI: Macron a décidé de tenir ces élections municipales, avec le premier tour ce dimanche 15 mars et le second le dimanche 22 mars. C’est un appel à la politique de continuer à travailler.

Franck Gaudichaud: Il semble que c’est ce que voulait une grande majorité des partis français et politiques. Selon certains analystes, à la fois la croissance de la pandémie et le premier tour des élections peuvent être gérés. Mais bien sûr, si cela génère une nouvelle crise ou une mauvaise gestion, cela aura un coût politique. De manière générale, Macron tente de souligner qu’il existe une responsabilité non seulement nationale mais aussi européenne, et donc ne pas être à la pointe de la gestion de cette crise. De toute évidence, derrière cela, il y a une défection politique pour Macron, à un moment très difficile pour le gouvernement, dans lequel il y a beaucoup de protestations sociales, et aussi l’opposition du Parlement.

RFI: Pensez-vous que l’Europe dans son ensemble s’unira pour une cause commune?

Franck Gaudichaud: Comme toujours, il y a les discours et les pratiques. Nous voyons que Macron invoque une Union européenne forte et unie, mais dans les faits jusqu’à présent, il n’y a pas de planification européenne contre la pandémie. Chaque pays a une position différente. Nous voyons une Union européenne qui est très fragile et dans cette incapacité actuelle de planifier ce qui va arriver.

