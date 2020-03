Charlie Hebdo marque l’anniversaire de l’attaque avec une critique de la censure sur Internet

Pour marquer le cinquième anniversaire de l’attentat terroriste qui a fait douze morts dans leur magazine parisien, la publication satirique Charlie Hebdo a dénoncé la censure des médias sociaux dans un nouveau numéro spécial.

La couverture de l’édition du 7 janvier du magazine montre un homme avec un crayon et du papier écrasé par un téléphone portable avec les logos de Twitter, Facebook et Snapchat et la légende «nouvelle censure, nouvelles dictatures» et représente une critique de la censure de la liberté d’expression selon le magazine.

Alors que le magazine dit qu’il rendra hommage à ceux qui ont perdu la vie lors de l’attaque terroriste, ils ajoutent qu’ils se concentreront également sur la censure des médias en disant qu’ils examineront «les menaces à la liberté d’expression qui sont la nouvelle censure de «l’environnement correct tyrannique» dans l’expression très correcte de Richard Malka, l’avocat de Charlie. »

⚫ Numéro spécial, 5 ans après: Nouvelles censures, nouvelles dictatures?

👉 Les proches des disparus se souviennent

👉 @LaureDaussy enquête sur les lecteurs de sensibilité

👉 Richard Malka sur la liberté d’expression

➡ En kiosque demain et sur https://t.co/5SPrx5Rgmh pic.twitter.com/l5prxqRh7r

– Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 6 janvier 2020

“Ouvrez ce numéro: vous serez étonné de voir comment la bêtise humaine essaie de censurer une pièce ou un film, ce qui empêche la tenue d’une conférence, ce qui corrige encore les auteurs de livres pour enfants”, ont-ils écrit et interrogé sur l’avenir des caricatures politiques et caricatures.

“Ces formes d’expression qui nécessitent de maîtriser un talent graphique, une culture politique, historique et journalistique, semblent parfois trop exigeantes pour être bien comprises à une époque où un selfie est jugé digne d’intérêt”, ont-ils déclaré.

Le contenu du nouveau numéro n’a rien de nouveau pour le magazine, car le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Laurent Sourisseau, plus connu en France sous le nom de Riss, a critiqué les gauchistes et autres dans un livre l’année dernière, les qualifiant de «collabos» ou de collaborateurs pour avoir tenté de faire taire le magazine. .

Le tir de Charlie Hebdo, qui a eu lieu le 7 janvier 2015, a vu les frères extrémistes islamiques radicaux Chérif et Saïd Kouachi assassiner douze personnes et en blesser onze autres dans l’une des pires attaques terroristes de France. Les attaques ont été lancées en guise de vengeance du couple pour le magazine qui publie des caricatures de Mohammed, un acte interdit par l’islam et qui a déclenché une série d’autres attaques violentes au cours de la dernière décennie.

La France se souvient de l’attaque de Charlie Hebdo cinq ans après que l’équipe éditoriale ait été tuée par des hommes armés islamistes https://t.co/Ik4WeaOhdH

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 7 janvier 2020

