Chaumet, rencontre avec la modernité dans un écrin historique

A l’occasion du 240ème anniversaire de sa création, le grand joaillier Chaumet rouvre les portes de son hôtel particulier au 12 Place de la Vendôme à Paris. Après un an de travail pour parvenir à une harmonie entre histoire et modernité, le public peut admirer ce patrimoine, témoignage de l’art décoratif du XVIIIe siècle.

«En réalité, ce n’est pas le premier siège de la maison Chaumet. Le premier était situé au 15 Place Vendôme, où se trouve aujourd’hui l’hôtel Ritz. Nous sommes ici depuis 1907. Lorsque nous étions au numéro 15, il n’y avait pas de boutique. C’était la maison du fondateur de Chaumet qui recevait ses clients dans ses chambres privées. Ici, à 12 ans, le concept de boutique est né, c’est-à-dire qu’au rez-de-chaussée il y a des vitrines comme c’est le cas actuellement. La différence, c’est qu’avant c’était quelque chose de très privé et puis c’était plus public “, a expliqué à RFI Jean-Marc Mansvelt, PDG de Chaumet, fortement impliqué dans le projet de rénovation.

Cet immeuble luxueux a été conçu par Jules Hardouin-Mansart, architecte français de l’époque de Louis XIV, le même qui a conçu le château de Versailles pour le Roi Soleil. La restauration d’un tel lieu implique certaines obligations: «Pour le rénover, nous sommes confrontés à certaines restrictions et beaucoup des précautions car c’est un lieu inestimable et très fragile. Il a fallu moderniser le bâtiment, le rénover, repenser la circulation, rouvrir certaines portes, refaire les étages et en même temps faire attention à un endroit que l’on peut comparer à un vieille très fragile », ajoute Mansvelt.

Pour cela, il y avait du soutien, explique Claire Gannet, responsable du patrimoine Chaumet:

«Quand quelque chose comme ça est restauré, vous devez toujours travailler avec le chef du service d’architecture des monuments historiques, écouter leurs recommandations, c’est un effort commun. Par exemple, pour la rénovation de toutes nos grandes pièces, nous avons réussi à atteindre l’harmonie avec l’architecture extérieure, ce qui donne au complexe encore plus de beauté. Mais le Chopin Hall est resté comme il se faisait en son temps, on n’y a pas touché du tout. Les éléments les plus fragiles sont les forgerons sur les murs et le dessin de la marqueterie au sol. De nos jours, vous devez être très prudent, par exemple, lorsque vous déplacez un piano, vous devez le faire de manière à ce qu’il ne touche pas la marqueterie pour éviter tout type de dommage ».

Un exemple de l’apport du service d’architecture des monuments historiques, explique Jean-Marc Mansvelt, est la façade: «La façade de cet hôtel s’est dégradée au fil du temps et les exigences que nous avons aujourd’hui n’existent pas toujours, ce qui explique pourquoi le rez-de-chaussée Place Vendôme elle a été endommagée, donc, avec le soutien des architectes des Monuments Historiques, nous avons profité de la rénovation pour refaire toute la façade. Pour ce faire, nous avons appelé des sculpteurs sur pierre et regardé dans les carrières d’où provenaient ces pierres lors de la construction du bâtiment, et nous avons donc pu refaire les façades telles que Mansart les avait conçues. »

«Les carrières se trouvent dans le sud de la France. Apporter les pierres n’était pas compliqué, ce qui était plus difficile, c’était d’amener les tailleurs de pierre, de s’assurer que les pierres avaient la bonne dimension au bon endroit, tout en respectant les exigences de la modernité, notamment celles liées à la sécurité. que la joaillerie requiert », précise le PDG de Chaumet.

Certains éléments ont été conservés, d’autres ont été modernisés

«Les cadres de fenêtres en bois ont été conservés car ils font partie de l’empreinte historique du bâtiment, mais ils ont néanmoins été démontés et restaurés. Les verres ont été changés pour placer des verres qui empêchent le bruit de passer et également en raison d’un problème thermique. En d’autres termes, garder la chaleur en hiver car sur la place Vendôme il peut faire très froid en hiver et en été, quand le soleil nous frappe, la chaleur peut être insupportable », explique Mansvelt.

«Le contrôle de la température et de l’ergonomie est très important, non seulement pour le bien-être des personnes qui travaillent ici, mais aussi pour la préservation des œuvres d’art et des trésors que nous avons stockés ici tels que des photographies, des dessins, etc. parce que si nous voulons les montrer au public, nous devons les garder en bon état », poursuit-il.

Le 12ème joyau de la place Vendôme

Le joyau le plus important du siège de Chaumet est la salle Chopin, classée monument historique en 1927. Cet espace est un témoignage de l’art décoratif du XVIIIe siècle. Les plus grands artisans du roi Louis XVI et de sa femme Maria Antonieta.

«Frédéric Chopin est étroitement lié au numéro 12 de la place Vendôme et à la maison Chaumet, car la comtesse Delfina Potocka, polonaise comme lui, était l’une de ses amies, l’a invité à passer une saison à Paris et l’a hébergé ici. C’est à cet endroit qu’il a composé ses dernières œuvres, notamment la dernière Mazurca. C’est pourquoi cette salle s’appelle Chopin en hommage à ce grand compositeur qui était Frédéric Chopin », explique Claire Gannet, chef du patrimoine à la maison Chaumet.

Chambre Chopin. Chaumet, Paris. © Chaumet

Choses d’empereurs et sentiments

«Nous avons des liens très forts avec d’autres pays d’Europe, en particulier avec l’Espagne car en 1851 la comtesse de Montijo vivait ici, au 12 Place Vendôme. C’est ici que la grande histoire d’amour entre sa fille Eugenia et Napoléon III a commencé. C’est ici que l’empereur lui a envoyé une lettre lui demandant sa main. On dit que les bijoux sont une affaire sentimentale, comme ce fut pour Fossin, le deuxième de la dynastie Chaumet, que Napoléon a commandé les bijoux de mariage, un trèfle et les bagues. Nous avons un dossier de votre commande au dossier. On y voit que «Luis Napoleón-Eugenia» était gravé à l’intérieur des anneaux et sur l’autre «Eugenia-Luis Napoleón» », explique le chef de l’héritage de Chaumet.

Une grande histoire d’amour

«En effet, c’est une histoire folle dans laquelle cet homme va tout faire pour épouser cette jeune femme, même si ce ne serait pas une alliance stratégique pour lui. C’est vraiment une histoire d’amour. Il lui offre ce trèfle comme preuve de ce grand amour car lors d’une promenade dans la forêt de Compiègne elle avait été étonnée de voir un trèfle couvert de gouttes de rosée. Napoléon a commandé à Fossin un bijou pour représenter le trèfle qu’Eugenia a emporté avec elle toute sa vie. Une caractéristique des maisons de Haute Joaillerie est qu’elles marchent en même temps que l’histoire, on parle ici d’un empereur et d’une impératrice, mais elles marchent aussi au rythme de l’humain qui est en chaque homme et en chaque femme », rappelle Gannet.

Claire Gannet est très jeune, quel regard porte-t-elle sur cet héritage ancien? «J’ai un regard vivant car le patrimoine ne cesse de s’enrichir ou de se renouveler. Un exemple est la réouverture de ce manoir au 12 Place Vendôme car nous voulions ramener la musique au Chopin Hall, avec un piano à queue Pleyel 1920. Nous nous rendons compte que nous sommes totalement cohérents car nous amènerons des musiciens qui vont se produire Des répertoires musicaux très différents sous le plafond qui ont été peints par Pierre-Víctor Galland, qui était le neveu du deuxième fondateur de la maison appelée Fossin, et dans cette peinture Euterpe la déesse de la musique est représentée. C’est un signe que nous pouvons innover et en même temps être cohérent avec le passé ».

Lors de la réouverture du siège, Chaumet a ouvert ses ateliers afin de rendre hommage aux artisans qui fabriquent des bijoux, véritables pièces d’art, destinés à ceux qui peuvent assumer leur coût extrêmement élevé. Un coût qui justifie l’élaboration faite à la main et la qualité des métaux et pierres précieuses. Là, nous avons discuté avec Benoit Verhille, le treizième chef d’atelier de cette prestigieuse maison, qui nous a expliqué le travail qu’ils y font.

«La sculpture sur pierre est un autre métier. Dans l’atelier Chaumet nous réalisons des pièces de Haute Joaillerie, des commandes spéciales et des réparations ou l’entretien de notre patrimoine.Nous avons les trois métiers principaux: le joaillier, le sertisseur et le polisseur. Le bijoutier est celui qui façonnera la pièce, c’est-à-dire qu’il donnera vie au dessin et décidera du nombre de pièces à réaliser de telle manière que le travail sera plus facile pour le polisseur et le poseur », explique-t-il.

Comment vous sentez-vous quand une pièce a disparu? «Dans toute ma carrière chez Chaumet, ce n’est pas quand la pièce est partie que je ressens de l’émotion. Je le sens au fur et à mesure. Mais le meilleur moment pour l’équipe est quand on voit les yeux de ceux qui l’ont conçue briller et leur montrer le résultat de sa création. Nous ressentons la même émotion lorsque nous finissons une commande spéciale, le client la voit et nous donne l’impression qu’il est si heureux que cela nous fait un câlin. C’est le meilleur cadeau pour nous, c’est pourquoi notre métier est fabuleux », explique Verhille, qui d’ailleurs, brille également les yeux.

L’anneau prêt devant le dessin du créateur. Une grande satisfaction. © Chaumet

Pour sa part, Jean-Marc Mansvelt, PDG de Chaumet, nous a confié à quel point la rénovation de cette maison privée lui était importante: “Pour moi, c’était la chose la plus importante. Maintenant, ce qui m’intéresse, c’est de voir à quel point elle est accueillie car une telle décision est importante, mais une autre chose est quand le public la voit.Je pense qu’il était très important que le 12 Place Vendôme redevienne le cœur vivant de la maison Chaumet car le bâtiment s’était détérioré avec le temps. recréer de manière cohérente les trois fondations de la maison, c’est-à-dire le client, la culture, la virtuosité et le savoir-faire était essentiel. Tout ce qui est réuni ici et pour moi c’est la meilleure vitrine de Chaumet. ce qui compte le plus, ce sont les faits, ce que vous voyez et ce que vous touchez. L’objectif était de créer un lieu pour recevoir nos clients, nos amis de la presse parisienne, de l’étranger, pour entrer en contact avec le Chaumet que l’on aime pendant e les 240 prochaines années ».

La 12e place Vendôme a été rénovée pour marquer le 240e anniversaire de la joaillerie Chaumet.

.