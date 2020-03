Cinq Britanniques dont un enfant de 9 ans atteint de coronavirus en France

(.) – La France ferme deux écoles et tente de rassurer les vacanciers des Alpes après que cinq citoyens britanniques, dont un enfant de 9 ans, ont contracté le nouveau coronavirus chinois dans une station de ski française.

L’annonce de samedi des cinq nouveaux cas en France au plus fort de la saison de ski est le dernier exemple de la façon dont les tentacules du virus peuvent facilement se propager à travers plusieurs frontières.

Les cinq citoyens britanniques séjournaient dans un chalet dans la station de ski alpin de Contamines-Montjoie près du Mont Blanc, et étaient en contact étroit avec un autre Britannique qui aurait contracté le virus à Singapour, s’est rendu dans les Alpes françaises et a ensuite été testé positif pour le virus à son retour en Grande-Bretagne, la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré aux journalistes samedi.

Cela porte le nombre total de cas de virus en France à 11. La Grande-Bretagne compte trois cas confirmés. Le nouveau type de coronavirus a infecté plus de 34 800 personnes dans le monde et en a tué plus de 700, presque toutes en Chine, depuis que les premières maladies ont été détectées en décembre.

Les cinq citoyens britanniques porteurs de nouveaux cas de virus sont détenus dans les hôpitaux de la région lyonnaise, ainsi que six autres Britanniques qui étaient en contact étroit avec eux et sont désormais sous surveillance, a précisé le ministère français de la Santé.

Le chalet où ils logeaient abritait une famille britannique qui vit aux Contamines et une autre famille de vacanciers britanniques. L’enfant malade vit aux Contamines et fréquente une école locale, et a suivi des cours de français dans une autre école locale, ont déclaré samedi des responsables régionaux lors d’une conférence de presse.

Les deux écoles seront fermées et les élèves seront surveillés pour détecter tout signe de virus.

Les autorités locales ont cherché à rassurer les touristes qui descendent ce week-end sur l’un des domaines skiables les plus prisés au monde que toutes les mesures préventives sont prises pour endiguer la propagation du virus.

«Ce groupe de cas en France illustre comment le coronavirus peut se propager aux pays indirectement de la Chine. La station de ski française comptera des citoyens de nombreux autres pays, il y a donc des implications pour une transmission potentielle », a déclaré le Dr Michael Head, chercheur principal en santé mondiale, Université de Southampton. “Singapour est une plaque tournante du transport en Asie du Sud-Est, donc à l’avenir, nous pourrions bien trouver d’autres cas internationaux qui ont transité par Singapour.”

Le Premier ministre français a convoqué une réunion spéciale du gouvernement samedi pour discuter des prochaines étapes de la lutte contre le virus, et le gouvernement a décidé de durcir son avertissement de voyage pour la Chine, mettant en garde contre tous les voyages là-bas, sauf en cas de besoin “impératif”.

Le patient en Grande-Bretagne a apparemment contracté le virus après avoir séjourné au Grand Hyatt Hotel à Singapour et avoir assisté à une conférence d’affaires là-bas du 20 au 22 janvier, a déclaré Buzyn. Le ministre français comptait 94 étrangers à l’époque, dont des Hubei.

Le citoyen britannique a ensuite passé du 24 au 28 janvier dans les Alpes françaises et a été testé positif pour le virus après son retour à la maison cette semaine.

Par ailleurs, un vol britannique transportant quelque 150 Britanniques ainsi que des citoyens français de Wuhan doit arriver dimanche au Royaume-Uni.

En Allemagne, le dernier cas du virus est l’épouse d’un homme précédemment infecté qui travaille pour un fournisseur de pièces automobiles près de Munich et qui a représenté la plupart des 14 cas allemands confirmés jusqu’à présent.

Kirka a contribué de Londres. Geir Moulson à Berlin a contribué.

