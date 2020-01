Cinq conseils clés pour ouvrir un compte bancaire en France

L’ouverture d’un compte bancaire en France est rarement simple. Voici comment rendre le processus moins stressant.

1) Apportez une preuve d’adresse

Personne en France ne vous prend au mot que vous vivez là où vous dites vivre: vous devez toujours fournir un document appelé justificatif de domicile qui peut, par exemple, être une facture de services publics (électricité ou gaz) ou une preuve de location Assurance.

Le document doit avoir moins de trois mois. Si vous vivez dans l’appartement de quelqu’un d’autre, que ce soit en location à court terme ou en tant qu’invité, vous devrez fournir des copies de leurs factures de services publics, une copie de leur carte d’identité et une déclaration signée indiquant que vous vivez avec eux. Attention: même un reçu de loyer et un bail ne comptent souvent pas comme documents officiels s’ils sont manuscrits par le propriétaire.

De plus, les étudiants doivent fournir une preuve d’inscription dans une école française et des comptes bancaires dans votre pays d’origine pour prouver que vous avez de l’argent à mettre sur votre compte. Les employés ont besoin d’une copie de leur contrat de travail et peut-être d’un récent bulletin de paie, et ils vous aideront à obtenir le dépôt direct de votre employeur.

Photo: Ken Teegardin / Flickr

2) Choisissez votre banque la plus proche

Vous devez ouvrir votre compte bancaire dans la succursale de votre banque la plus proche de votre domicile ou la plus proche de votre école / employeur. Si vous travaillez à temps plein, utilisez la succursale la plus proche de votre employeur afin de pouvoir y aller pendant les heures normales de travail, car vous ne pouvez effectuer certaines opérations bancaires que dans votre propre succursale, par l’intermédiaire de votre banquier personnel. Cependant, vous pouvez facilement changer votre adresse et votre succursale bancaire si vous déménagez ou changez d’employeur. Il vous suffit de fournir un nouveau justificatif de domicile ou de contrat de travail.

Vous souhaitez retirer une grande somme d’argent avant un voyage à l’étranger ou effectuer un virement bancaire international sans accès à une banque en ligne? Vous devez passer par votre banquier personnel. Besoin de commander un nouveau chéquier ou une nouvelle carte bancaire? Votre banquier doit également le faire. La raison de ce cadre étroitement contrôlé est que les employés de banque en France peuvent être tenus personnellement responsables si vous commettez des délits tels que le blanchiment d’argent avec votre compte, il est donc dans leur intérêt de vous assurer de ne passer que par une seule personne qui supervise votre compte et vos transactions.

Photo: Ken Teegardin / Flickr

3) Connaissez vos droits

En tant que visiteur sans emploi ni inscription scolaire, vous pouvez avoir plus de difficulté à ouvrir un compte, mais vous avez le droit d’ouvrir un compte bancaire si vous êtes résident français. Les personnes titulaires d’un visa de séjour de longue durée peuvent avoir des difficultés, surtout si elles sont américaines, car la récente législation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) oblige les banques internationales à déclarer les informations bancaires des citoyens américains à l’IRS.

En cas de refus d’un compte, demandez une «lettre de refus», indiquant que la banque en question a refusé d’ouvrir un compte pour vous. La banque est tenue par la loi de fournir cette lettre «sans délai», mais elle n’a pas à fournir de motif pour ne pas ouvrir le compte.

Ensuite, vous pouvez apporter la lettre de refus, accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité et de votre preuve de résidence, au bureau local de la Banque de France, et remplir un simple formulaire de demande d’ouverture de compte au titre du droit au compte. Dans quelques jours, la Banque de France vous fournira une lettre désignant une banque tenue par la loi d’ouvrir un compte pour vous, et vous y apporterez cette lettre et vos documents d’accompagnement pour ouvrir votre compte.

Cela s’applique à toute personne qui a le droit de résider en France – sauf si vous êtes un “ interdit bancaire ” – quelqu’un dont le compte a été fermé pour un retrait constant et pour ne pas avoir remboursé la banque. Pour être retiré des fichiers de la Banque de France en tant qu’interdit bancaire, vous devrez rembourser votre dette et demander le retrait de la liste.

Photo: Simon Cunningham / Flickr

4) Des frais bancaires incontournables

Alors que de nombreuses banques aux États-Unis et au Royaume-Uni ont un contrôle gratuit, ce concept n’existe pas vraiment en France, d’autant plus que vous devez interagir si souvent avec votre banquier personnel et ne pouvez pas effectuer toutes vos transactions en ligne. Vous pouvez payer des frais minimes pour la tenue de compte ou pour garder le compte ouvert, ainsi que des frais mensuels pour votre carte de débit.

Les frais de carte de débit dépendront des options que vous choisissez: les limites hebdomadaires et mensuelles pour les transactions de retrait et de débit en espèces, le montant de la protection d’assurance sur la carte, la protection contre les découverts et votre choix entre “ débit immédiat ” – lorsque votre compte est débité immédiatement pour les achats, et «débit différé», lorsque votre carte est débitée à la fin de votre mois. Vous pouvez choisir entre les cartes de base avec des limites basses, ou les visas or et platine qui offrent souvent des avantages comme une assurance voyage.

Si vous êtes étudiant, vous obtiendrez souvent une remise, et même si vous ne l’êtes pas, de nombreuses banques offrent une remise de 50% sur les tarifs pour la première année. Il existe également des banques en ligne avec des frais réduits, mais vous devrez peut-être toujours avoir un compte dans une banque physique pour ouvrir un compte avec eux.

5) Carte de débit: votre nouveau meilleur ami

Les médias français continuent de prédire que les liquidités disparaîtront dans quelques années, et l’Assemblée française semble essayer d’y arriver. En France, payer pour quelque chose en liquide équivaut souvent à un revenu non imposé: fraude fiscale et blanchiment d’argent. Une loi récente a réduit le montant que les gens peuvent payer en espèces pour les achats de 3000 € à 1000 €, et il n’est pas rare que d’autres Européens de pays plus favorables à l’argent soient arrêtés et interrogés pour avoir essayé de payer avec de grosses factures.

Il semble que les Français transportent rarement de l’argent comptant, alors, et alors que la plupart des magasins ont de faibles limites d’utilisation des cartes de débit, les gens paient souvent le déjeuner ou un café avec une carte plutôt qu’en espèces.

En fonction de vos dépenses mensuelles, vous devrez alors vous assurer que la limite mensuelle de votre carte pour les transactions de débit est suffisamment élevée pour couvrir vos frais. Si la limite de votre carte est de 1 000 € tous les 30 jours, vous ne pourrez pas dépenser plus de 1 000 € sur une période de 30 jours. Votre banquier personnel peut augmenter la limite si vous avez un achat exceptionnel à faire, mais il est préférable de choisir une carte avec une limite légèrement supérieure à celle dont vous avez besoin.

Allison Lounes est une consultante qui assiste les anglophones dans les tâches administratives et les problèmes de visa en France. Elle dirige le site Internet de Paris Unraveled.