comment la France protège et exploite la Guyane française, seul territoire européen en Amazonie

De l’autre côté de l’Atlantique, de Biarritz en France, le président Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de contenir les incendies d’Amazonie et a souligné: “Nous sommes tous l’Amazonie”.

Le président français, hôte du dernier sommet de la Groupe des Sept (G7), J’avais en partie raison.

Et est-ce Une région amazonienne appartient à son Pays.

De Paris, Macron gouverne également la Guyane française, une province française d’outre-mer établie en tant que colonie au 17ème siècle.

Position de Macron sur le Brésil a attiré l’attention des critiques et provoqué la publication de manifestes par des représentants des peuples autochtones et environnementaux de la Guyane française.

Surtout, ces protestations ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact de l’exploitation minière.

L’exploitation minière illégale est combattue à l’ordre du jour du gouvernement, mais l’octroi officiel de permis de recherche et d’exploration aux entreprises génère la controverse.

L’occupation de la population de la Guyane française s’est largement concentrée sur la zone côtière. .

Le territoire a plus de 90% de sa superficie couverte de forêts, dont la quasi-totalité reste sans intervention humaine, selon les chiffres des Nations Unies en 2010.

Une grande partie de la zone forestière est située dans le parc amazonien de Guayana, créé en 2007 en tant que «parc national», un type d’aire protégée avec des restrictions sur l’intervention humaine et l’exploitation économique, bien qu’à des exceptions pour les populations indigènes de chasser et de pêcher de subsister.

La superficie forestière du pays constitue en fait la plus grande zone protégée par l’Union européenne (UE). Cependant, il ne contient que 1,4% de la zone amazonienne, très loin du Brésil, qui arrive en tête avec 58%.

Selon un rapport de l’UE, un hectare de forêt en Guyane française abrite plus d’espèces d’arbres que toute l’Europe continentale. Avec une superficie six fois plus petite que la France, la Guyane française compte trois fois plus de vertébrés, huit fois plus de poissons d’eau douce et cinq fois plus de reptiles.

Mais bien avant la création du parc national, les caractéristiques de l’occupation coloniale ont également contribué à sa préservation.

Des sources consultées par BBC Brésil indiquent que, bien que la France ait exploité les richesses naturelles de la région pendant l’occupation, cette était beaucoup moins que dans d’autres expériences coloniales en Amérique et en Afrique.

Et c’est parce que l’occupation européenne s’est concentrée, avant tout, sur la côte plutôt que sur la partie sud, où se trouvent les forêts amazoniennes.

L’occupation timide se reflète également dans le nombre d’habitants du territoire. Avec environ 290 000 personnes, La Guyane est derrière ses voisins, le Suriname, avec 560 000 habitants, ou le Brésil, qui en compte 209 millions.

Cependant, la population augmente rapidement. D’ici 2030, on estime que ils pourraient atteindre 400 000 habitants.

Le projet Golden Mountain a déclenché des protestations en France. NurPhoto

L’augmentation de la population appelle à son tour une croissance économique, puisque le chômage représente environ 20% de la population active, soit le double du taux de la France métropolitaine. Ce besoin soulève des inquiétudes quant à son impact environnemental.

Montagne dorée

La stimulation de l’économie et la création d’emplois ont soutenu les arguments de Macron au cours de la période où son gouvernement a manifesté son soutien au projet d’exploitation minière industrielle Montagne d’Or (Golden Mountain).

Selon une étude des entreprises impliquées dans le projet, il y a la possibilité d’extraire 85 tonnes d’or dans la région et de générer 750 emplois directs et 3 000 emplois indirects.

Bien que le président français ait estimé en 2017 que le projet “pouvait être bon pour la Guyane”, il a déclaré qu’il devrait être réalisé avec une garantie préalable de répondre aux “critères environnementaux d’excellence”.

Mais sans même le souligner, il a échappé à la controverse.

Des organisations humanitaires telles que le Fonds mondial pour la nature (WWF) et Greenpeace ont exprimé leurs préoccupations concernant l’utilisation de combustibles fossiles, d’explosifs et la déforestation que le plan entraînerait.

En mai, Macron a suspendu le projet Golden Mountain en raison d’incompatibilités avec la politique environnementale française. .

Il a souvent été souligné que Golden Mountain pourrait avoir un avenir similaire à celui de la tragédie de Brumadinho, qui a provoqué la décès d’environ 250 personnes après qu’un barrage s’est effondré et a provoqué une avalanche.

Suite à la désapprobation de ces groupes, Macron a suspendu le projet en mai pour “incompatibilité” avec la politique environnementale française mais a souligné qu’il reverrait une décision finale après avoir consulté ses conseillers.

“En tout cas, au Guyana, des centaines de milliers d’hectares sont menacés par l’industrie minière, que ce soit dans le cadre de projets attribués ou en cours”, a-t-il déclaré à la BBC Brésil. Marine Calmet, porte-parole du mouvement Or de Question en France.

La catastrophe de Brumadinho a fait près de 250 morts. .

“Ce qui est clair, c’est que ce gouvernement n’a pas diminué le nombre de permis accordés. En fait, une quantité considérable d’autorisations ont été accordées après la prise de contrôle de Macron (en 2017). »

Calmet estime que le fait que Macron ait mis en évidence la situation de l’Amazonie dans le G7 était positif, mais à son tour, il espère que la gestion environnementale sera également appliquée dans les DOM.

“L’exploitation minière industrielle respectueuse de l’environnement est un mythe.”

C’est la critique qu’une organisation représentant les peuples autochtones et traditionnels de Guyane française a transmise au gouvernement de Paris dans une lettre.

“Nous sommes surpris par la position du président Emmanuel Macron en dénonçant la destruction de l’Amazonie brésilienne ou bolivienne, mais en même temps cela donne 360 000 hectares de forêt aux multinationales minières de Guàyana“Le groupe s’est exprimé dans un article publié sur le portail France Info.

Exploitation minière illégale

Dans le parc amazonien de Guyane française, l’exploitation est presque totalement limitée.

Mais l’exploitation minière illégale est un problème et en 2017, le ministère de la Défense et des Forces armées du Guyana, en collaboration avec la Légion étrangère française, a mené 112 opérations contre cette activité.

La contamination par le mercure est l’une des conséquences de l’exploitation minière illégale. .

Il y a un peu plus de dix ans, lorsque l’effondrement économique de 2008 a fait monter le prix de l’or, une ruée vers les métaux a commencé dans toute la forêt amazonienne. Depuis lors, son prix a continué d’augmenter et l’exploitation forestière illégale a détruit des forêts en Équateur, au Pérou, en Colombie, au Venezuela et au Brésil.

La BBC a suivi en mai une opération menée par la Légion étrangère au cours de laquelle ses agents ont tenté de contenir les dommages générés par cette activité hautement prédatrice qui déboisait et utilisait le mercure dans le processus d’extraction, empoisonnant l’eau, les animaux et l’environnement.

«La plupart du temps, les moteurs de recherche sont des enfants pauvres du Brésil qui recherchent de l’argent facile. Ils vivent dans la forêt pendant des mois et des mois “, a déclaré le capitaine Vianney à la BBC. «À la maison, ils gagnaient 800 $ par mois pour faire de petits travaux. Dans la forêt, ils pouvaient le gagner en quelques jours.

La plupart du temps, les moteurs de recherche sont des enfants pauvres du Brésil qui cherchent de l’argent facile. » BBC

On dit souvent qu’il y a entre 8 000 et 10 000 demandeurs clandestins dans la région amazonienne de la Guyane française, principalement brésiliens.

“L’exploitation illégale de l’or dévaste en moyenne 500 hectares forêt chaque année et l’État français n’a jamais apporté de véritable solution à ce fléau qui dure plus de trois décennies “, comme le révèle une lettre envoyée par le Administration du parc national à Macron le 27 août.

La lettre demandait explicitement que les 22 millions de dollars américains alloués par le G7 au Brésil et rejetés par le président Jair Bolsonaro soient utilisés pour financer la lutte contre l’exploitation de l’or.

La quasi-totalité des revenus du Parc National de la Guyane provient des caisses de l’État français: en 2017, le budget alloué était de 8,6 millions de dollars.

Dépendance de la métropole

La Guyane française est stratégique pour l’Europe en raison de la présence du Centre spatial de Kourou. EPA

Dépendance vis-à-vis de l’argent parisien pas limité à la préservation du parc.

En fait, c’est un symptôme important des problèmes économiques de la Guyane française, tant au niveau des subventions que du commerce.

Comme les autres territoires d’outre-mer, cette partie sud-américaine de la France présente une balance commerciale structurellement médiocre. En 2017, alors que le territoire a exporté environ 133 millions d’euros de produits, les importations ont représenté 1300 millions d’euros.

La métropole française est le principal partenaire commercial de Guàyana Le français.

Plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB) de la Guyane provient du secteur des services, mais la contribution croissante du Centre spatial de Kourou, centre de lancement de l’Agence spatiale européenne, a récemment été mise en évidence dans la région côtière.

La Guyane française a de meilleurs contrôles aux frontières que les autres pays voisins. JODY AMIET

Pourquoi la Guyane française est-elle importante pour la France et l’Europe? Cela n’a rien à voir avec l’exploitation minière ou le bois. Ce sont des références du passé. L’importance géostratégique de la Guyane française est la base de Kourou. C’est un endroit idéal pour les lancements, car il est juste en dessous de l’équateur “, a déclaré à la BBC Brésil une source proche du gouvernement français en Amérique du Sud. a demandé de ne pas être identifiéa.

Contrairement au Brésil, la Guyane française a un modèle de production largement basé sur la subsistance, ce qui explique la moindre incidence des incendies sur ce territoire.

Entre janvier et août 2019, on en dénombrait 11 et en 2018, sept.

Amapá, un État voisin du Brésil avec presque le double de la superficie, eu 7 843 incendies au cours de la même période.

Wemerson Costa dos Santos, militant brésilien de l’agroécologie et membre du Panama Amazon Social Forum, qui rassemble diverses représentations de la société civile des pays amazoniens, rappelle également que la capacité de contrôle française ne doit pas être sous-estimée.

«Nous voyons le contrôle des frontières quand il s’agit de traverser la Guyane française. Ils ont un très bon système de survol, qui comprend des drones et une surveillance par satellite.«.

L’histoire

L’exploration économique en Guyane a été moindre que dans les autres colonies françaises des Caraïbes. .

Depuis le XVIe siècle, la France a élaboré des plans ambitieux pour exploiter ces terres, mais une combinaison de facteurs et d’épisodes a rendu cette ingérence moindre par rapport à d’autres territoires comme la Martinique et la Guadalupe dans les Caraïbes.

Dès le début, il était difficile de s’amarrer dans ce morceau de terre sous le climat équatorial et entouré d’eaux turbulentes et boueuses qui coulent des rivières à la mer.

Le territoire est resté peu occupé jusqu’au XVIIIe siècle, quand les premiers esclaves africains ont commencé à arriver.

Et puis, à la fin de ce siècle, le plan professionnel le plus ambitieux se révélera également être l’un de ses épisodes les plus catastrophiques.

Entre 1764 et 1765, quelque 12 000 colons ont atterri au Guyana, dont 7 000 étaient déjà morts de maladie en octobre 1765, 3 000 autres sont retournés en Europe et seulement 1 800 y ont en fait gagné leur vie.

La plupart des survivants ont été secourus sur des îles qui deviendraient les îles du salut.

L’épisode est devenu connu sous le nom d ‘”expédition de Kourou”, le nom de la destination principale des colons. On l’appelait aussi le “syndrome de Kourou”, c’est-à-dire la consolidation du terrible destin qui allait habiter la Guyane française.

Depuis la Révolution française, la Guyane française est officiellement devenue un lieu de marginalisation, en particulier les prisonniers.

