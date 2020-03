comment le pays français essaie d’arrêter le moteur de recherche

La France est devenue le premier pays à tenter d’encercler Google sur ses immenses capacités, et au passage modifier la réglementation pour essayer que le géant de Mountain Wiew paye plus dans ses coffres qu’il n’en génère entre ses frontières.

Le pouls devant le moteur de recherche de l’exécutif de Emmanuel Macron jusqu’à présent, elle reposait sur trois axes: limiter la quantité de résultats que vous pouvez offrirappliquer le droit à l’oubli même au-delà de vos moyens, et aussi être un pionnier dans l’appel «Taux Google». Une voie que la législation européenne en cours doit également être suivie par les autres membres de l’Union à l’avenir, mais qui, dans le pays français, a voulu prendre la tête – pas toujours avec de bons résultats – même d’amener Donald Trump à changer d’avis sur ce Il y voyait “une autre façon pour l’Europe d’essayer de peser sur les entreprises nord-américaines”.

Pour comprendre comment la France est devenue le premier État à résister à Google, il vaut sûrement mieux raconter les événements du présent au passé. En octobre, la France deviendra le premier pays à transférer la loi nationale controversée Directive européenne sur le droit d’auteur et le droit d’auteur – celui des articles commentés 11 et 13 -.

L’application de la directive sur le droit d’auteur: première agression pour Google

La directive elle-même, qui figure également dans le droit français, comprend entre autres choses que le Les moteurs de recherche doivent payer les propriétaires de contenu lorsqu’ils affichent un article protégé par le droit d’auteur et des extraits de nouvelles. Cela obligerait Google en France à payer un certain montant aux journaux et aux médias en ligne qu’il inclut dans ses recherches. Mais Google a renversé la situation.

Avant la réglementation, Google France expliquait dans son blog que désormais cessera de montrer dans le pays français les photos et les descriptions des articles cela pourrait être en vertu de ce règlement. Dans la pratique, le carrousel ou l’extrait habituel des dernières nouvelles – qui apporte une quantité importante de trafic aux médias – apparaîtra s’il n’y a pas d’accord sans photo, sans description, et avec seulement le propriétaire. Bref, beaucoup moins enrichi.

La France voulait que Google paie les médias et les éditeurs pour l’utilisation de son contenu dans les moteurs de recherche, mais la réponse de Google a été claire

En d’autres termes, quelle était la norme recherchée par les éditeurs pour obtenir un flux bon marché de Google lorsqu’ils utilisent leurs résultats, finira par leur être préjudiciableIls verront sûrement comment leur trafic de Google diminue, car ils ne peuvent pas montrer leurs résultats de manière «voyante» sur le Web.

«Dans le monde du papier imprimé, les éditeurs paient pour les kiosques à journaux pour mettre leurs magazines et éditeurs devant les clients. En revanche, nous le faisons sans frais pour l’éditeur et, en plus, nous apportons une réelle valeur économique. Ce critère s’appliquera aux résultats de recherche d’actualités dans tous les services Google “, a écrit le moteur de recherche dans un article signé par Richard Gingras, vice-président de Google Actualités.

Pour se faire une idée des dommages que cela peut causer aux médias français, uniquement en Europe, Google est responsable de plus de 8 000 millions de visites par mois, ce qui représente plus de 3 000 visites par seconde.

Le conflit entre la France et Google rappelle dans de nombreux cas le Canon AEDE, qui s’est avéré si mal en Espagne

Le panorama créé en France, où en tournant la tortilla les médias et les éditeurs sont devenus les victimes, rappelle irrémédiablement la polémique Canon AEDE qui a eu lieu en Espagne en 2014, lorsque les médias grand public ont essayé quelque chose de similaire – avec pour objectif d’arrêter de nouveaux portails mieux positionnés dans Google – et cela s’est terminé avec les mêmes médias consolidés demandant au gouvernement d’empêcher le moteur de recherche de fermer Google News lorsque il a menacé de le faire. Enfin, Google News, son propre portail fermé en Espagne, mais pas son point culminant et son onglet de nouvelles. C’est-à-dire qu’un point médian assez léger a été atteint après tant de spectacle.

Mais logiquement, fait la loi, fait le piège. La directive européenne permet aux titulaires de droits de donner spécifiquement aux moteurs de recherche la possibilité d’afficher leurs actualités et ainsi éviter la réglementation. Google a déjà adapté une méthode pour cela en France, et il est prévu que, comme en Espagne, tout ne sera pratiquement rien. Il reste à voir comment les autres pays membres formuleront le transfert de la directive, qui doit le faire avant la fin de 2021.

La chose de la part de l’exécutif gaulois semble que ce ne sera pas comme ça de toute façon. Le ministre français de la Culture, Frank Riester appelé “irrecevable”, dans un communiqué, la décision de l’entreprise de ne pas payer pour les liens, et a assuré que cela avait été indiqué au représentant de la plateforme américaine, car selon lui la loi vise une “répartition équitable” de tout ce qu’elle génère. Le ministre a appelé à “une véritable négociation mondiale entre Google et les éditeurs”, et a exprimé son intention de rencontrer prochainement ses homologues européens “pour remédier à cette situation”.

La mise en place de la «taxe Google»: la France semble gagner ici

Une autre des batailles que mène le gouvernement Macron est de mettre en œuvre les nombreuses fois commentées sur “Google Rate”. Autrement dit, trouver un formule fiscale pour les grandes entreprises technologiques -Facebook, Amazon, Google ou Apple- Ils paient des impôts dans les pays où ils génèrent des revenus et non dans d’autres où les conditions fiscales sont meilleures, comme Google l’a fait en Europe avec l’Irlande.

La France a réussi à changer l’opinion de Trump sur le “ Google Rate ”

La France a conçu une loi qui oblige les entreprises à facturer plus de 750 millions d’euros dans le monde ou 25 à ses frontières avoir un paiement supplémentaire sur votre impôt sur les sociétés. Une formule similaire à celle que l’Espagne a tenté de promouvoir en 2018, pour l’instant uniquement sous la forme d’un projet de loi.

La directive était telle que Google est venu devoir payer après un litige avec le Trésor Français une amende totale de près de 1 000 millions d’euros pour retards de paiement. Cependant, cette politique a également provoqué un affrontement de positions entre Trump – qui considérait la pratique comme un moyen de “toucher la poche des entreprises américaines” – et Macron. Cependant, le président a obtenu lors du dernier sommet du G7 apporter des positions avec Trump et mettre l’osier donc il y a un taux, dirigée et conçue sous le consensus de l’OCDE, et qu’une fois approuvée, la France rendra de l’argent aux entreprises concernées si elles ont été demandées plus que ce qui est finalement convenu.

Le droit à l’oubli: une nouvelle impulsion pour Google

De plus loin vient le dernier concours entre la France et le moteur de recherche. En 2014, l’Union européenne a réglementé le soi-disant «droit à l’oubli»: la possibilité que les utilisateurs et les entreprises demandent au moteur de recherche de supprimer les index périmés ou expirés de leurs index.

Cependant, le Conseil français a porté plainte devant la justice, sachant que Google n’éliminait ces résultats qu’à l’intérieur des frontières de chaque pays, et non dans le monde entier. Il y a quelques jours à peine, la Cour de justice de l’UE a décidé que la raison était dans ce cas Google, restreignant la réglementation européenne – comme cela semble logique d’un autre côté – uniquement à l’Europe.