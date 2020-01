Comment les grèves historiques ont endommagé l’économie française

Cet effet a déjà été pris en compte dans la prévision de croissance globale de 0,2% pour le dernier trimestre, a déclaré le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, à une commission des finances du Parlement.

On estime que 10% des entreprises, principalement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des transports, ont été touchées par l’arrêt, a-t-il déclaré, mais a refusé de commenter l’impact potentiel de l’action perturbatrice sur l’économie en 2020.

De Galhau a décrit l’impact économique de la grève, qui a débuté le 5 décembre, comme “limité”, mais a déclaré que cela “ne diminuait en rien le véritable malaise subi par des millions de nos concitoyens, employés et commerçants”.

Les effets varieraient, a-t-il ajouté, entre les entreprises, les secteurs économiques et même les régions géographiques.

Les Parisiens ont subi le poids de la grève des conducteurs de train, de métro et de bus qui protestaient contre les projets de réforme du système de retraite français.

Pendant des semaines, la grande majorité des lignes du métro parisien ont été fermées ou pratiquement inutilisables, le nombre de trains de banlieue a été réduit, et des milliers de Français ont vu leurs projets de vacances de décembre précipités alors que les trains régionaux et interurbains étaient annulés.

Les entreprises se sont plaintes de pertes de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 50%, car la pénurie de transport a éloigné les clients, ce qui a été particulièrement préjudiciable pendant la saison des achats de Noël, généralement occupée.

Avec environ un conducteur de train sur cinq toujours en grève mercredi, selon l’agence ferroviaire SNCF, les transports publics à Paris ont commencé à s’améliorer, bien que les navetteurs soient toujours confrontés à des autobus et des wagons débordants et que beaucoup continuent à marcher ou à vélo sur de longues distances.

Le gouvernement veut fusionner 42 régimes de retraite existants en un système unique basé sur des points, il insiste sur le fait qu’il sera plus juste et plus transparent, mais selon les syndicats, des millions de personnes travailleront plus longtemps pour des retraites plus modestes.

Un sixième jour de manifestations de masse contre la réforme a été convoqué jeudi, et mercredi les grévistes ont bloqué plusieurs ports français pour montrer qu’ils n’étaient pas encore prêts à bouger.

Au cours du week-end, le gouvernement a suggéré qu’il pourrait être prêt à abandonner l’élément le plus controversé de la refonte: un “âge pivot” de 64 ans jusqu’à ce que les gens travaillent pour avoir droit à une pension complète – deux ans après l’âge officiel de la retraite.

La Banque de France a prévu la semaine dernière une croissance globale de 1,3% de l’économie française pour 2019, suivie d’une baisse de 1,1% en 2020.

