COMMENTAIRE: Comment la Suisse s’est retrouvée avec le deuxième taux d’infection de coronavirus le plus élevé au monde – National

L’attention mondiale se concentre principalement pour le moment sur la grave crise des coronavirus en Italie et l’accélération de la crise qui se développe à New York et aux États-Unis. Mais il s’agit d’une pandémie véritablement mondiale avec des rebondissements étonnants qui n’auraient jamais pu être prédits.

L’une des plus grandes surprises est la situation difficile dans laquelle la Suisse se bat. La majestueuse redoute montagnarde si organisée que vous pouvez placer votre montre près des trains, car ils sont rarement même quelques secondes en retard, a le deuxième taux le plus élevé de Infection à COVID-19 dans le monde. Le taux d’infection augmente si rapidement – 758 nouveaux cas samedi – que le gouvernement dit qu’il a du mal à suivre le nombre croissant.

L’Italie est toujours en tête du classement des coronavirus avec 886 personnes infectées pour chaque million de citoyens. À l’insu de la plupart des pays du monde, la Suisse est deuxième avec 793 cas de virus par million d’habitants et se rapproche de l’Italie. Le Canada chanceux compte 35 infections par million d’habitants, bien que cela ne soit possible que parce que nous sommes les retardataires de la pandémie.

Le Conseil fédéral suisse a déclaré «une situation extraordinaire» pour la toute première fois, se donnant des pouvoirs spéciaux qui sont généralement détenus par les 26 cantons du pays. Par exemple, tous les rassemblements de plus de cinq personnes ont été interdits.

Coronavirus: Lockdowns mis en œuvre à travers le monde; L’Italie fait état de près de 800 morts



Regardant la neige fondre dans un splendide isolement ensoleillé sur son balcon à Davos, Liz Soguel était obsédée samedi pour savoir si elle et son mari canado-suisse, Jeff, devaient retourner immédiatement chez eux à Cobourg, en Ontario, ou attendre les choses dans un pays ils aiment et admirent tous les deux et travaillent et étudient depuis deux ans.

“Nous sommes un peu nerveux”, a déclaré Soguel. «Notre vie publique s’est fermée ici, mais peut-être un peu trop tard. Beaucoup de gens ici menaient encore une vie normale jusqu’à cette semaine. Tant de touristes étaient en ville pour faire du ski. Tout le monde se déplaçait dans des bus bondés au lieu de rester à la maison et de s’éloigner socialement. Tous les hôtels étaient encore pleins de touristes, bien que les pentes de ski aient fermé. »

C’est un Davos différent aujourd’hui. Les rues de la station balnéaire chic germanophone sont pour la plupart désertes. Un ou deux hôtels seulement sont ouverts.

Comme dans la plupart des pays du Canada, tout le reste sauf les magasins d’alimentation, les pharmacies, les banques et les bureaux de poste sont fermés.

Ceux qui sont dehors sont soit le ski de fond, le jogging ou le vélo. Mais avec plus de 200 infections déjà détectées dans le petit canton, ceux qui font de l’exercice pratiquent au moins deux mètres de séparation.

L’arrivée des premiers cas de coronavirus en Haïti envoie des gens se bousculer pour s’approvisionner



Il n’est pas si difficile de voir comment la Suisse s’est retrouvée avec le deuxième taux d’infection de coronavirus le plus élevé au monde.

Le pays est un carrefour du tourisme et du camionnage dans l’un des cœurs d’affaires d’Europe. Outre les deux cantons de Svizzera Italiana, qui bordent la Lombardie, le centre de la pandémie italienne, il y a 68000 citoyens italiens qui, jusqu’à il y a quelques jours, traversaient la frontière de la Lombardie en Suisse tous les matins pour travailler, rentrant chez eux à la tombée de la nuit.

Alors que pratiquement aucun contrôle n’avait été effectué auparavant, toutes les frontières terrestres de la Suisse avec l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche et la France sont désormais fermées, sauf aux citoyens suisses, et 16 000 personnes ont été refoulées lorsqu’elles ont tenté d’entrer.

“Je pense que la Suisse a lutté avec l’idée de fermer les frontières avant de le faire il y a environ une semaine”, a déclaré Soguel. «C’est peut-être parce que les Suisses aiment rester neutres et ouverts. C’est aussi ainsi que le pays est perçu. Le premier cas a eu lieu le 25 février et il est resté sur une fusée depuis lors. »

L’un des avantages d’une organisation bien connue est que la Suisse a pu rapidement mobiliser son armée pour se joindre au combat. Un autre a été que le gouvernement soutenu par le franc suisse a des poches profondes. Peu de pays de sa taille pourraient annoncer rapidement un fonds de 45 milliards de francs (36,5 milliards de dollars canadiens) pour soutenir l’économie, soit près du triple de ce que le Canada a annoncé jusqu’à présent, selon la population.

Coronavirus: comment COVID-19 se propage à travers le Canada



L’hôpital de Davos est déjà en guerre avec du personnel travaillant 100 heures par semaine.

Un centre de triage a été installé à l’extérieur de la petite installation. Toutes les chirurgies non critiques ont été annulées. La plupart des patients sont sortis il y a deux semaines pour faire place à ceux infectés par COVID-19. Les visites aux patients restants ont également été interdites à ce moment-là.

“C’était comme si c’était le calme avant la tempête”, a expliqué Soguel, 35 ans, qui travaille pour une fondation de recherche médicale, lors d’une visite qu’elle a dû effectuer à l’hôpital il y a quelques jours.

«Tout était si propre et si calme. C’était étrange d’être là. »

Ce qui l’a impressionnée, c’est que face à la menace du coronavirus, il n’y a pas eu d’achat de panique ni de stockage de marchandises telles que du papier toilette. En conséquence, il n’y a aucun signe limitant les gens à acheter un seul des deux produits, bien que le gouvernement ait fixé des limites à l’achat d’analgésiques et de médicaments anti-fièvre.

«Les Suisses sont un peuple ordonné. Je n’ai aucun doute. Ils suivront toutes les instructions qui leur seront données. Ils sont déjà beaucoup plus progressistes que le Canada dans le développement d’une culture du travail à domicile. Comme la culture existe déjà, il sera plus facile de faire en sorte que davantage de personnes travaillent de cette façon. »

Les chaînes d’épicerie installent des boucliers de caisse et augmentent les salaires en réponse à la pandémie de coronavirus



En revanche, la plupart des Suisses vivent dans des appartements. Il n’y a donc pas le genre d’espace personnel auquel de nombreux Canadiens sont habitués. Les parcs de villes comme Zurich sont devenus si encombrés ces derniers jours que les habitants ont reçu l’ordre de rester loin d’eux. Ce sont là les raisons pour lesquelles le gouvernement a déclaré que si le verrouillage ne fonctionne pas et que le taux d’infection continue d’augmenter, en seulement 10 jours, les hôpitaux suisses ne pourront pas faire face.

Les Soguels se sont demandés samedi si la Suisse allait devenir la prochaine Italie. À en juger par le son, le pays en est déjà à ce stade, ou le sera peut-être bientôt.

Matthew Fisher est un chroniqueur des affaires internationales et correspondant étranger qui travaille à l’étranger depuis 35 ans. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @mfisheroverseas.

