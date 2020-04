Coronavirus à travers l’Europe: comment les autres pays font face à Covid-19

Des pays européens commencent à fermer des écoles et à annuler des rassemblements publics (Image:

Alors que le coronavirus continue de balayer le continent, de plus en plus de gouvernements ont recours à des mesures drastiques pour contenir la propagation.

Les 60 millions de citoyens italiens ont été placés en quarantaine car la maladie aéroportée a infecté plus de 9 000 personnes et en a tué 463. Le pays le plus durement touché d’Europe arrête désormais les mariages et les funérailles et a fermé des pubs et des théâtres.

Le gouvernement a interdit les voyages à destination et en provenance du cœur financier et industriel de l’Italie dans le nord, entraînant une baisse massive de 11,2% de son indice boursier. Alors que les marchés européens ont subi leurs pertes les plus lourdes depuis le krach financier de 2008, le FTSE 100 britannique a perdu 7,3%, le Dax allemand a perdu 7,9% et le Cac 40 français a perdu 8,4%.

Avec la nouvelle souche de coronavirus nommée Covid-19 infectant environ 113 000 personnes dans le monde, faisant plus de 4 000 morts, les voisins de l’Italie envisagent également de prendre des mesures radicales pour réduire les dégâts.

France

Disneyland Paris restera ouvert malgré le diagnostic d’un de ses 17 000 employés (Photo: .)

Dimanche, l’infection a augmenté de près de 20% pour atteindre plus de 1 000 cas et cinq députés se sont révélés positifs pour le coronavirus.

Le ministre de la Culture, Franck Riester, a été le dernier politicien touché par la maladie à la suite d’une visite à l’Assemblée nationale, avec un travailleur de sa cafétéria.

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, a déclaré que Riester avait montré «peu de symptômes» et était en auto-quarantaine à la maison.

Bien que Covid-19 fonctionne, il règne sur le Parlement, le président Emmanuel Macron et la première dame Brigitte se sont promenés sur les Champs-Elysées à Paris pour envoyer un message de confiance à l’économie.

Un panneau affiché dans une fenêtre d’une pharmacie de Paris indiquant «Pas de gel, pas de masque» à Paris (Photo: EPA)

La paire a été photographiée main dans la main dans la rue commerçante de luxe, mais a maintenu une distance de sécurité d’un mètre par rapport aux autres pendant la promenade.

Dans le but de calmer le public, il a salué les gens et a dit: «Je serre la main avec mon cœur.»

Ceci en dépit du fait que le ministre de la Santé a conseillé aux gens d’arrêter de se serrer la main et de s’embrasser en guise de salutation à la fin du mois dernier.

Disneyland Paris dit qu’un membre masculin des coulisses a été testé positif pour Covid-19 mais que le parc restera ouvert.

Espagne

Une salle de classe vide dans une école de Labastida au Pays basque espagnol (Photo: EPA)

Toutes les écoles publiques de la région de Madrid, y compris les crèches, doivent fermer pendant deux semaines à partir de mercredi, à la suite d’une forte augmentation du nombre de cas dans et autour de la capitale, affectant les études de 1,2 million d’élèves.

Environ la moitié des 904 infections en Espagne se sont produites dans la région centrale du pays, où les cas ont plus que doublé en 24 heures de 202 à 469. Les décès dans la région ont augmenté de huit à 16 dimanche soir.

Une grande partie de la contagion a eu lieu dans les maisons de soins infirmiers et au milieu des agents de santé, a annoncé le département régional de la santé de Madrid.

Des millions d’étudiants à Madrid et en Basque ont été touchés par les fermetures d’écoles et d’universités (Photo: EPA)

L’autre grande grappe de virus en Espagne se trouve dans le nord du Pays basque, où de nombreuses infections ont été liées à des personnes qui ont assisté à des funérailles.

Certaines activités publiques ont été interrompues et les centres de loisirs ont été sommés de fermer temporairement et les classes scolaires et universitaires ont été suspendues dans les régions les plus touchées.

Dimanche, le nombre total de cas en Espagne est passé de 589 à 1 204.

Le gouvernement a demandé aux entreprises d’organiser le travail à distance et des horaires flexibles pour le personnel afin de limiter les contacts avec les transporteurs potentiels.

Allemagne

Un policier en tenue de protection vérifie la température des voyageurs du côté allemand de la frontière près de la ville de Rozvadov, en République tchèque (Photo: EPA)

Deux personnes sont décédées dans l’État occidental de Rhénanie du Nord-Westphalie.

La région a connu la plus forte concentration d’infections, faisant 484 des 1 112 cas en Allemagne.

Les experts ont attribué un programme de tests rapides pour le nombre relativement faible de décès par rapport au reste de l’Europe.

Un officier contrôle un chauffeur de bus près du poste frontière de Rozvadov (Photo: EPA)

Ils ont déclaré que l’Allemagne avait détecté de nombreux cas très tôt, y compris chez des patients plus jeunes qui étaient moins susceptibles de développer de graves complications.

Le gouverneur de Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet, a déclaré qu’il mettrait en œuvre la recommandation du ministère national de la Santé d’annuler les événements avec plus de 1 000 personnes.

Pologne

Un garde-frontière polonais balaie les bus entrant dans le pays depuis la frontière sud avec la République tchèque à Gorzyczki (Photo: EPA)

Un officier polonais des services d’urgence vérifie la température d’un voyageur à la frontière avec l’Allemagne à Kolbaskowo (EPA)

Les organisateurs d’un concours international de piano consacré au travail du compositeur Frédéric Chopin disent que le tour préliminaire se déroule comme prévu le mois prochain.

Les organisateurs ont déclaré que le concours serait reporté du 17 au 28 avril jusqu’en septembre uniquement si un grand nombre de participants ne pouvaient pas y assister en raison d’un coronavirus.

Plus de 160 jeunes pianistes de 33 nations ont été acceptés pour participer à l’épreuve préliminaire du 18e Concours de piano Chopin, dont beaucoup venaient de pays asiatiques.

Les organisateurs de la marche annuelle de commémoration de l’Holocauste entre les deux parties de l’ancien camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau ont déclaré qu’elle avait été reportée cette année.

Le nombre total de personnes infectées en Pologne est désormais de 17, la majorité des cas provenant de la province sud de la Silésie.

Slovaquie

La messe et tous les autres événements religieux ont été interdits pendant les deux prochaines semaines dans le bastion catholique romain, où sept personnes ont été diagnostiquées avec Covid-19.

Le Premier ministre Pellegrini a déclaré que tous les événements culturels, sportifs et sociaux ont été suspendus, y compris les matches dans les meilleures ligues de football et de hockey.

Les cinémas, les zoos, les bibliothèques, les musées et de nombreuses autres attractions ont été fermés jusqu’à nouvel ordre par mesure de précaution.

Les ressortissants slovaques qui rentrent chez eux d’Italie, de Chine, de Corée du Sud et d’Iran doivent être mis en quarantaine pendant deux semaines chez eux.

Les autorités étendront également les contrôles préventifs à la frontière avec l’Autriche à tous les autres pays voisins.

Vatican

Le pape François a célébré la messe quotidienne seule comme précaution contre le coronavirus (Photo: . / .)

Le pape a retransmis en direct la cérémonie afin de minimiser le risque d’infection (Photo: . / .)

Le pape François a célébré lui-même la messe du matin dans la chapelle de l’hôtel du Vatican où il vit, offrant des prières aux personnes infectées par le coronavirus et à ceux qui en prennent soin.

Le Saint-Siège a retransmis en direct la cérémonie, démontrant les mesures que la cité-État a prises pour contenir la propagation du virus conformément aux restrictions adoptées par l’Italie.

Les musées du Vatican, contenant des chefs-d’œuvre de la Renaissance, seront fermés jusqu’au 3 avril, de même que les catacombes sous la basilique Saint-Pierre.

La basilique est toujours ouverte mais les touristes sont priés de garder une distance d’un mètre entre eux par précaution.

Vendredi, le Vatican a confirmé son premier cas de coronavirus alors que le Pape se remettait d’un rhume.

Grèce

Des travailleurs en tenue de protection vaporisent un désinfectant dans une salle de classe d’une école primaire à Athènes (Photo: AP)

Malgré le risque de propagation du coronavirus, la puissante Église orthodoxe grecque a rejeté les appels à l’arrêt de la communion.

Son organe directeur a déclaré que la cuillerée de vin insérée dans la bouche des croyants pendant la communion “ne peut clairement pas provoquer la propagation de maladies”.

Un communiqué a indiqué que l’Église de Grèce distribuera des brochures avec des précautions contre la propagation du virus.

Un travailleur pulvérise un désinfectant dans une école de Thessalonique, dans le nord de la Grèce (Photo: . / .)

Il a exhorté les prêtres à faire des prières dimanche lors des offices pour que la propagation de la maladie cesse.

Hier, les autorités ont annoncé 11 nouveaux cas, portant le nombre total de cas à 84, dont la grande majorité sont des ressortissants grecs.

Une interdiction de tous les vols à destination et en provenance du nord de l’Italie sera en vigueur jusqu’au 23 mars et le semi-marathon d’Athènes prévu pour le 22 mars sera reporté.

Albanie

La police albanaise se tient derrière une clôture dans la section infectée d’un hôpital de Tirana (Photo: EPA)

Six cas ont été confirmés par les autorités albanaises après qu’un père et son fils ont été diagnostiqués à leur retour de Florence, en Italie.

Après avoir manifesté des symptômes, ils ont été admis à l’hôpital, où ils seraient dans un état stable et recevraient un traitement.

Hier soir, quatre autres personnes ont été diagnostiquées, dont trois étaient des parents des premiers patients.

Les gens portaient des masques faciaux alors que le pays confirmait ses six premiers cas (Photo: EPA)

Le ministère de la Santé du pays a encouragé toute personne présentant des signes d’infection à appeler le 127 afin que les médecins puissent leur faire passer un examen approprié.

Les autorités ont déclaré qu’elles fermeraient les écoles jusqu’au 3 avril, suspendraient les vols à destination et en provenance des «zones de quarantaine rouges» de l’Italie et limiteraient les rassemblements.

Voici un guide sur les symptômes à rechercher si vous êtes préoccupé par le coronavirus.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Dernières nouvelles et mises à jour sur le coronavirus

Obtenez les nouvelles, les fonctionnalités et les conseils sur les coronavirus, directement dans votre boîte de réception.