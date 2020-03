Coronavirus : Comment fonctionne Google Classroom ?

Nous expliquerons ce qu’est Google Classroom et comment il fonctionne, l’outil gratuit de Google pour la gestion des classes dans l’enseignement. Si vous êtes un établissement d’enseignement, Google vous demandera d’utiliser le compte GSuite Professional, mais nous utiliserons les comptes ordinaires pour que vous puissiez voir ce qui peut être fait.

Dans cet article, nous n’entrerons pas dans le détail de la manière de faire chaque chose, mais nous vous montrerons quelles sont les possibilités. De cette façon, si vous envisagez d’utiliser cet outil, vous aurez une idée de la distance qu’il peut parcourir, et c’est à vous de le presser au maximum.

Qu’est-ce que Google Classroom ?

Google Classroom est un outil créé par Google en 2014, et exclusivement destiné au monde de l’éducation. Sa mission est de permettre la gestion collaborative des classes sur Internet, en étant une plateforme de gestion de l’apprentissage ou Learning Management System.

Toutes les options de cet outil sont associées à un compte Google. L’enseignant et les élèves doivent donc disposer de leur Gmail, et leur compte Google leur servira d’identifiant. Cela signifie que vous n’aurez pas à créer un compte spécifique pour cet outil, car vos identités Google seront utilisées.

Cet outil Google vous permet de gérer vos cours en ligne, et peut être utilisé aussi bien pour l’apprentissage en classe, que pour l’apprentissage à distance à 100 %, ou même l’apprentissage mixte. Vous pourrez créer des documents, partager des informations sous différents formats, programmer des réunions et les tenir virtuellement. Les étudiants peuvent également accéder à leurs cours, notes ou devoirs depuis n’importe quel appareil.

Le principal avantage de Google Classroom est qu’il s’agit d’un service entièrement gratuit, avec un compte Gmail auquel vous avez déjà accès, et les écoles peuvent se connecter avec leurs comptes GSuite. Il est également très facile à utiliser et intègre des méthodes de communication en temps réel entre les enseignants et les étudiants.

L’outil permet l’attribution sélective de tâches, permet de partager des documents avec toutes les classes et facilite l’organisation de l’information en générant des structures de dossiers automatiques pour organiser les ressources. Outre le client web, il dispose d’applications mobiles et de tablettes, de sorte qu’il est accessible de pratiquement n’importe où.

Comment utiliser Google Classroom

Pour accéder à Google Classroom, vous devez être connecté à votre compte Google (ou Gmail) que vous souhaitez utiliser dans votre navigateur. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez utiliser le site web classroom.google.com pour vous connecter directement. Vous pouvez également vous connecter à partir de la page d’accueil de Google.com en cliquant sur le bouton des applications en haut à droite et en sélectionnant la page d’accueil de Google Classroom avec l’icône du tableau blanc.

La première fois que vous vous connectez, vous devez confirmer que vous voulez utiliser le compte avec lequel vous êtes connecté en cliquant sur Continuer. Si vous cliquez sur votre nom, vous pourrez également choisir de vous connecter à un autre compte que vous souhaiteriez utiliser à la place.

Ensuite, cliquez sur le bouton + dans le coin supérieur droit, et un petit menu s’affichera où vous pourrez choisir entre entrer dans une classe déjà créée ou en créer une nouvelle. Si vous choisissez de vous inscrire à une classe, il vous sera demandé l’URL spécifique de cette classe, et si vous cliquez sur Créer une classe, vous lancerez le processus de création d’une nouvelle classe.

Vous serez dirigé vers un écran vous informant que si vous utilisez Classroom dans une école, vous devez le gérer à partir d’un compte GSuite School. Après cet avertissement, cliquer sur Créer une classe vous amènera à l’écran où vous devrez entrer les données de la classe. Vous devez mettre un nom, une section, choisir le sujet et spécifier une classe.

Après avoir créé votre nouvelle classe, vous pourrez y entrer. La première chose que vous ferez alors sera d’accéder au tableau principal avec le résumé de toute votre classe. En haut, vous pouvez voir qu’il y a plusieurs onglets avec des sections que vous devez entrer. Mais sur le tableau, vous aurez déjà un accès direct pour créer et programmer des annonces, écrire des publications régulières ou répondre aux publications des étudiants.

Si vous entrez dans l’onglet Travail en classe, c’est là que vous verrez tous les devoirs que vous avez créés. Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer pour commencer à créer du contenu pour votre classe, qui peut être des devoirs ou des questions, le téléchargement de matériel, ou l’organisation de tous vos travaux en modules ou unités grâce à l’option Thèmes.

Si vous choisissez l’option de création de tâches, vous entrerez dans l’onglet de création où vous pourrez mettre un titre et une description. Ci-dessous, vous pouvez joindre des fichiers depuis votre PC, et créer différents types de documents bureautiques avec les outils Google. Sur la droite, vous pouvez spécifier les dates de livraison, le thème auquel appartiennent les points obtenus et télécharger un guide d’évaluation. C’est vous qui devez prendre le temps de vous familiariser avec le processus et de mettre en place les tâches.

Si vous choisissez l’option de téléchargement de matériel, vous pouvez joindre des fichiers à partir d’un lien, de votre ordinateur, de Google Drive ou télécharger des vidéos à partir de YouTube. Il s’agit d’un matériel d’apprentissage que vos élèves pourront utiliser pour étudier. Sur la droite, vous pouvez préciser si tous les élèves peuvent le consulter ou seulement certains d’entre eux, et spécifier le sujet.

Enfin, si vous entrez dans l’onglet Personnes, vous pouvez ajouter de nouveaux élèves et enseignants à votre classe en les invitant par le biais de leurs e-mails Gmail, qui sont liés à leurs comptes Google. Dans cette liste, vous pouvez également gérer les étudiants en les réduisant au silence ou en leur envoyant des courriels. Il y a un onglet “Quatrième année”, où vous verrez les notes de chaque étudiant en fonction de la façon dont vous avez noté leurs devoirs.