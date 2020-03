Coronavirus: Comment se déroulent les cours en ligne?

Face à la pandémie du coronavirus, l’État français a adopté certaines précautions. Du respect des règles élémentaires d’hygiène au confinement de la population, il vise à juguler cette crise. Qui dit confinement évoque l’idée de la limitation des déplacements et cette mesure vaut pour tout le monde y compris les élèves. Pour assurer la continuité des cours, des dispositions ont donc été prises. À cet effet, un service en ligne a été mis sur pied, on en parle dans la suite de cet article.

Comment vont se dérouler les cours en ligne ?

Dans son allocution du jeudi soir, le président de la République a fait savoir que toutes les écoles et universités allaient fermer, et ce pour une durée de 15 jours sur toute l’étendue du territoire. Aussi a-t-il rassuré que les élèves doivent bien entendu continuer à suivre les cours, mais via internet, depuis leur domicile. Ces cours seront possibles par l’entremise du service développé par le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED). “Ma classe à la maison” est le site internet conçu à cet effet. Il permet à tous les élèves répartis sur l’ensemble du territoire de suivre les cours en simultané.

Chaque chef d’établissement est tenu de communiquer les liens et modalités à partir desquels les élèves pourront alors se connecter au site.

Le service « ma classe à la maison » d’abord expérimenté par les ressortissants français de Chine

Selon des informations recueillies auprès du ministère de l’Éducation nationale, le service « ma classe à la maison » a été mis à la disposition des ressortissants français de Chine depuis quelques semaines déjà. L’objectif étant de garantir la continuité des enseignements. Durant quatre semaines déjà, les 2000 élèves de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger) confinés sur le territoire chinois ont eu à expérimenter cet outil d’enseignement.

Comment fonctionne le service « ma classe à la maison » ?

Le site est constitué de deux sous-espaces de travail. Le premier propose des exercices de tous les niveaux en rapport avec les programmes du premier et du second trimestre. Des activités de 3 à 4 heures meublent les journées des apprenants, nous renseigne Jean-Michel Leclerc, le directeur du CNED dans un entretien accordé à 20 minutes. Au début de chaque activité, l’élève est soumis à un test visant à jauger ses compétences. Le deuxième sous-espace est une classe virtuelle qui permet à l’enseignant de dispenser des cours à distance, mais aussi d’échanger avec ses élèves. Au besoin, ils peuvent lui poser des questions.

Quels sont les autres moyens de suivre les cours en ligne ?

D’autres outils offrent également la possibilité aux élèves de s’exercer à la maison. À ce titre, il y a des espaces numériques et des plates-formes intranet propres à chaque établissement. Outre ces solutions, l’association EdTech France a dressé la liste des sites utiles pour les élèves. Il s’agit de Digitowl. school, Maxicours.com, Holyowly.fr et Nomadeducation.fr pour ne citer que ceux-ci.

Toutefois, face à ces nouvelles méthodes d’enseignement des appréhensions se font entendre. Le fait que de nombreux enseignants manquent de formation quant à l’utilisation de ces outils d’apprentissage, inquiète plus d’un. Stéphane Crochet, Secrétaire Général de l’Unsa, dans le figaro va dans la même logique. En effet, il estime que dispenser des cours via des plates-formes en ligne n’est pas l’apanage de tous les enseignants.