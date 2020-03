Coronavirus : Cours à distance pour des millions d’élèves français

Le confinement devenu obligatoire en France pour limiter les risques d’exposition au coronavirus a obligé les établissements scolaires a fermé leurs portes. Cette mesure devenue effective depuis le 16 mars peut causer un frein à la formation de la couche juvénile. C’est pour cela qu’une alternative a été trouvée, il s’agit du recours aux plateformes numériques d’apprentissage. Cependant, une question se pose : vers quel outil numérique d’e-learning faut-il se tourner pour bénéficier de cette « continuité pédagogique » souhaitée par les enseignants ? La réponse ici !

Ma classe à la maison

« Ma classe à la maison » est une plateforme mise en ligne depuis le 16 mars pour apporter un coup de pouce à la gestion de cette crise épidémiologique. Elle est le fruit d’une collaboration entre L’Éducation nationale et le Centre national d’enseignement à distance (Cned).

L’avantage de cette plateforme, c’est qu’elle est conçue de manière à permettre à chaque apprenant de travailler en parfaite autonomie. Vous y trouverez des rappels de cours, des quiz et des exercices. Le programme de formation proposé vous fait travailler quotidiennement entre 3 et 4 heures. Il faut aussi dire que tous les élèves (de la grande section de la maternelle jusqu’en terminale) peuvent se retrouver sur la plateforme. Pour y accéder, il suffit de contacter les responsables de votre établissement afin d’obtenir le lien d’accès.

Classes virtuelles et ENT

Confinés à la maison, les élèves peuvent également échanger avec leurs enseignants par rapport aux questions qui leur semblent ambiguës sur la plateforme d’apprentissage. C’est pour cela que les « classes virtuelles » sont rendues disponibles sur la plateforme du Cned. L’autre utilité de la page, c’est l’obligation pour l’apprenant de mettre de la rigueur dans son apprentissage bien qu’il soit confiné. Il saura qu’il est suivi par son enseignant qui lui fournira une progression adaptée. L’espace numérique de travail (ENT) sert à cet effet de lien entre l’élève et son établissement. Vous y connecter régulièrement pendant cette période de crise vous permettra d’être informé en temps réel des indications de vos professeurs et/ou des documents qu’ils ont proposés à l’usage.

Applications mobiles de révision

Ces applications sont conçues pour préparer les candidats aux divers examens et à mieux affronter le défi qui les attend. Déjà très utilisées par les internautes, ces applications seront encore plus sollicitées aujourd’hui en raison de l’épidémie. Nomad Education est une plateforme que l’on peut citer en référence dans cette catégorie. Plus de 300 diplômes peuvent être préparés et obtenus grâce à cette application mobile gratuite. Et pour répondre à l’urgence de cette période, les développeurs de l’application l’ont rendu plus performant en y associant un programme de coaching renforcé. De plus, son application iCahiers de Vacances (pour les classes du CP au CM2) est rendue gratuite pour mieux faire face à la crise.

Il y a également beaucoup d’autres applications mobiles que vous pouvez utiliser chez vous durant cette crise du coronavirus. C’est le cas par exemple de Studytracks qui propose la révision des cours en chansons. Pour la préparation au brevet, au bac, au TOEIC ou au Code de la route, c’est l’application Digischool que vous devez utiliser.

Pour ceux qui n’ont pas de connexion internet, les autorités prévoient également des mesures pour que des supports de cours physiques leur soient fournis.