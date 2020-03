Coronavirus: des pays du monde entier annoncent des blocages et des restrictions en raison de l’épidémie de COVID-19 – National

Les autorités du monde entier se sont tournées vers des mesures de plus en plus drastiques dimanche pour tenter de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, avec des interdictions, des couvre-feux et des restrictions de voyage.

Les soldats et la police ont scellé la capitale philippine densément peuplée de la plupart des voyageurs nationaux dans l’une des mesures de confinement les plus drastiques d’Asie du Sud-Est. Cette décision reflétait un verrouillage de l’Espagne annoncé quelques heures plus tôt pour ses 46 millions de citoyens.

La France a ordonné la fermeture de presque tout ce que le reste du monde aime à ce sujet – la Tour Eiffel, le Louvre, les cafés et les restaurants – alors que les gouvernements prenaient des mesures de plus en plus désespérées pour mettre plus d’espace entre les gens et contenir le virus.

Dans les aéroports américains, les voyageurs revenant d’Europe ont été accueillis par des heures d’attente pour les examens médicaux requis. Alors que les citoyens américains, les détenteurs d’une carte verte et certains autres sont autorisés à retourner aux États-Unis au milieu de nouvelles restrictions de voyage en Europe, ils sont dirigés vers 13 aéroports américains où ils sont soumis à des contrôles de santé et à des ordonnances de quarantaine.

Les vidéos et les photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des files de voyageurs revenant et bondés. Sur Twitter, des aéroports comme Dallas / Fort Worth et Chicago O’Hare ont reconnu les retards et demandé de la patience.

Le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis, qui interdisaient il y a quelques jours aux voyageurs de la majeure partie de l’Europe, étendront l’interdiction à la Grande-Bretagne et à l’Irlande. Et plus de villes aux États-Unis ont mis en place des restrictions sur les rassemblements de plus de quelques centaines de personnes, une ville du New Jersey annonçant même un couvre-feu de nuit.

En Chine, où le virus a été détecté pour la première fois en décembre, les personnes arrivant sur des vols à l’étranger ont été acheminées vers un centre d’exposition converti pour des contrôles initiaux avant d’être transportées à leur domicile ou à d’autres lieux de quarantaine.

Il était clair, cependant, que le centre de gravité de la crise s’était déplacé vers l’ouest en direction de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Le virus a infecté plus de 150 000 personnes dans le monde et tué plus de 5 600 personnes.

Dans une allocution télévisée nationale samedi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a détaillé la batterie de mesures exceptionnelles mises en place dans le cadre d’un état d’urgence de deux semaines pour lutter contre la forte augmentation des infections.

Plus tard samedi, le gouvernement espagnol a déclaré que la femme de Sanchez avait été testée positive pour le coronavirus. Begona Gomez et le Premier ministre sont en bonne santé, a indiqué le gouvernement.

Dans une zone de confinement similaire à celle déjà imposée en Italie, les personnes ne seront autorisées à quitter leur domicile que pour acheter de la nourriture et des médicaments, se rendre au travail, se rendre dans des hôpitaux et des banques ou faire des voyages liés aux soins des jeunes et des personnes âgées. . Toutes les écoles et universités ont été fermées, ainsi que les restaurants, bars, hôtels et autres commerces de détail non essentiels.

“A partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase”, a déclaré Sanchez après une réunion du Cabinet qui a duré plus de sept heures. “Nous n’hésiterons pas à faire ce qu’il faut pour vaincre le virus. Nous accordons la priorité à la santé. »

Les autorités espagnoles ont déclaré que le nombre d’infections avait dépassé 5 700, dont la moitié dans la capitale, Madrid. Cela représente une augmentation nationale de plus de 1 500 en 24 heures. Le pays a enregistré 136 décès, contre 120. L’Espagne a le cinquième plus grand nombre de cas, derrière la Chine, l’Italie, l’Iran et la Corée du Sud.

Pour la plupart des gens, le coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie. La grande majorité des gens se rétablissent en quelques semaines.

Malgré les appels au calme des autorités, les acheteurs ont emballé les supermarchés en Espagne le matin. Mais dans l’ensemble, les rues normalement animées des deux plus grandes villes du pays étaient sensiblement plus calmes, car le message a sonné: la distanciation sociale est le seul moyen d’arrêter la pandémie.

“Nous avons dû fermer et rester fermés pendant 15 jours”, a déclaré la propriétaire du restaurant Rachel Paparardo à Barcelone, qui était déjà soumise à des restrictions régionales. «Mais ce n’est rien. C’est juste pour que plus de personnes ne soient pas infectées et nous pouvons nous en remettre. “

Aux Philippines, de nouvelles restrictions pour la métropole de Manille – qui abrite plus de 12 millions de personnes – qui sont entrées en vigueur dimanche signifient la suspension des voyages intérieurs par voie terrestre, aérienne et maritime à destination et en provenance de la région de la capitale, ainsi qu’un couvre-feu de nuit.

Les grands rassemblements sont interdits et la plupart des travaux du gouvernement dans les bureaux des départements exécutifs seront suspendus dans la métropole pendant un mois. Les fermetures d’écoles à tous les niveaux ont été prolongées aux Philippines, ce qui a confirmé 140 cas de virus, dont 11 décès.

Au Moyen-Orient, les autorités musulmanes ont annoncé que la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, le troisième site le plus sacré de l’Islam, serait fermée indéfiniment en raison des inquiétudes suscitées par l’épidémie, des prières continuant d’être organisées sur l’esplanade tentaculaire à l’extérieur.

Le procès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour de graves accusations de corruption, qui devait commencer cette semaine, a été reporté de deux mois en raison des restrictions imposées aux rassemblements publics.

Paris a suivi d’autres villes en fermant les principales attractions touristiques, et la France a annoncé la fermeture de tous les restaurants, cafés, théâtres et magasins non essentiels à partir de dimanche. La France a enregistré au moins 3 600 infections. Il a interdit tous les rassemblements de plus de 100 personnes, ordonné la fermeture de toutes les écoles et demandé aux entreprises d’autoriser les travailleurs à rester chez eux.

Dimanche, la France a poursuivi les élections municipales à l’échelle nationale, mais a ordonné des mesures spéciales pour maintenir les populations à distance et pour désinfecter les surfaces.

En Italie, le pays européen le plus touché, le nombre de décès a dépassé les 1400 et les infections ont bondi d’environ 20% du jour au lendemain à plus de 21000 en raison de ce que les autorités ont qualifié de comportement irresponsable de la part de personnes toujours en train de socialiser malgré le blocage à l’échelle nationale. De nombreuses villes italiennes, dont Rome et Milan, ont également décidé de fermer les terrains de jeux et les parcs.

En Grande-Bretagne, le nombre de morts a presque doublé depuis la veille pour atteindre 21, et le nombre de personnes infectées est passé à plus de 1 100. L’Irlande a enregistré 90 cas confirmés et un décès vendredi. Le nombre total d’infections en Grèce s’est approché de 230 avec trois décès, et la police a arrêté samedi 45 commerçants pour avoir violé une interdiction des opérations.

Les États-Unis ont enregistré 60 décès et plus de 2100 cas. Dans l’État de Washington durement touché, où 40 personnes sont décédées et plus de 550 ont été infectées, des responsables ont déclaré que la maladie grève l’approvisionnement en équipements de protection disponibles pour les prestataires de soins malgré les expéditions du gouvernement fédéral.

Trump a été testé négatif pour le nouveau coronavirus, a déclaré samedi le médecin personnel du président.

Les pays européens ont pris des mesures pour s’isoler de leurs voisins.

Le Danemark a fermé ses frontières et interrompu le trafic passagers à destination et en provenance du pays. La Pologne prévoyait de fermer ses frontières à minuit et de refuser l’entrée à tous les étrangers, sauf s’ils vivaient en Pologne ou y avaient des liens personnels. La République tchèque et la Slovaquie ont pris des mesures similaires.

La Russie a déclaré que ses frontières avec la Norvège et la Pologne seront fermées à la plupart des étrangers à partir de dimanche.

Dans le Pacifique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont annoncé que les voyageurs entrants devront s’isoler pendant 14 jours, à quelques exceptions près.

En Nouvelle-Zélande, les passagers à bord d’un bateau de croisière dans la ville touristique d’Akaroa sur l’île du Sud n’ont pas été autorisés à quitter le navire dimanche tandis que trois passagers sont testés pour le nouveau coronavirus.

Le directeur général de la santé, Ashley Bloomfield, a déclaré que l’un des passagers du Golden Princess est traité comme un cas suspect parce que cette personne a développé des symptômes de la maladie et est le contact étroit d’une autre personne qui a été confirmée comme ayant contracté COVID. 19.

Bloomfield a déclaré qu’ils devraient obtenir les résultats du test lundi et que les autorités envisagent leur réponse si le cas était confirmé.

Il dit qu’une des leçons à tirer de l’observation des problèmes de propagation du virus sur d’autres navires de croisière est d’éviter de laisser tout le monde à bord. Bloomfield n’a pas précisé la forme que pourrait prendre une réponse.

Moulson a rapporté de Berlin. Écrivains Associated Press Aritz Parra à Madrid, Sylvie Corbet à Paris, Yanan Wang à Pékin, Frances D’Emilio à Rome, Joseph Wilson à Barcelone, Espagne, Andrew Taylor à Washington, Karel Janicek à Prague, Nick Perry à Christchurch, Nouvelle-Zélande, et Jim Gomez à Manille a contribué à ce rapport.

