Coronavirus et écoles fermées : Comment suivre des cours à distance ?

Suivant la tendance générale provoquée par le coronavirus depuis quelques jours, le secteur de l’éducation se trouve lui aussi réorienté vers les prestations numériques. En effet, depuis lundi dernier, toutes les écoles, collèges et lycées de France sont fermés suite à la déclaration d’Emmanuel Macron, les sollicitations de cours à distance ont connu un grand essor. Ainsi, comme on a pu le constater dans de nombreux autres secteurs, celui du soutien scolaire, en l’occurrence des cours à distance, enregistre une hausse radicale. Nous vous offrons le point chez quelques structures.

Du côté des privés

Au micro de BFMTV.com, le directeur général des Cours Legendre, Philippe Perez a affirmé que depuis l’allocution du président de la République, son établissement vend davantage de cahiers de révision. D’autre part, il a fait cas de la hausse des demandes d’inscription et c’est également ce qu’a affirmé son collègue Emmanuel Pasquier de Maxicours.

De son côté, ce dernier propose quotidiennement sur sa plateforme, l’accès à 100 000 exercices, 4000 vidéos et 20 000 fiches de cours gratuites, pour soutenir les apprenants des classes du Cours Préparatoire à la terminale. L’accès est permis de 9 h à 17 h à tous les élèves, sans protocole et simplement à partir d’une demande par mail. Pour ceux qui désirent toutefois un accompagnement plus spécifique incluant des échanges par chat, mail ou vidéo avec un enseignant, le site dispose également d’une formule d’abonnement payant. Cette dernière n’est pas restée en marge de la vive sollicitation enregistrée ces derniers jours.

Béatrice Louis du Centre national d’enseignement e-learning (CNEEL) touché également par la vague de la nouvelle tendance, affirme avoir été sollicitée par environ cinquante établissements privés pour mettre en place des salles de cours virtuelles. Cette demande a pour objectif de permettre à ces établissements de continuer à dispenser les classes malgré le confinement, par le biais d’internet. L’objectif est de dérouler les cours suivant le même emploi du temps qu’à l’école physique, tout en prévoyant des enregistrements pour permettre aux apprenants de les revoir en temps différé.

Les structures publiques

L’initiative de la continuation des cours malgré la situation de confinement n’a pas été laissée qu’aux soins des initiatives privées. En effet, le ministère de l’Éducation Nationale a bien mis en route un dispositif pour permettre aux élèves dont les écoles ont été fermées de continuer leur formation. Il s’agit de la plateforme « Ma classe à la maison ». Ainsi, sur le site du Centre national d’enseignement à distance (CNED), les apprenants peuvent faire des révisions, des exercices en ligne et suivre des classes virtuelles. La plateforme abrite les programmes des classes allant de la Maternelle 3 à la Terminale.

Les infrastructures qui au départ étaient faites pour accueillir 6 millions d’utilisateurs peuvent désormais en recevoir quinze millions, sur les trois degrés de formation combinés. Des permanences pédagogiques sont également mises en place pour les familles n’ayant pas accès à internet pour leur assurer les échanges de ressources sur des supports papier. À l’instar des privés, chaque établissement a droit sur la plateforme à un espace pour échanger cours, exercices et messages.

Toutefois, même si ces mesures sont très bienvenues et saluées de tous, il n’en demeure pas moins que les cours à distance ne sauront équivaloir pleinement à des classes physiques. Comme on le dit, « la relation pédagogique est avant tout humaine ».