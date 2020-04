Coronavirus: la France détient des patients critiques atteints de COVID-19 dans des trains pour soulager les hôpitaux – National

Le train à grande vitesse passant devant les zones de bataille historiques de la Première Guerre mondiale et traversant la vallée de la Loire mouchetée de château transportait une cargaison délicate: 20 patients COVID-19 gravement malades et les machines qui les aident à rester en vie.

L’unité de soins intensifs transformée en TGV est un élément de la mobilisation nationale de trains, d’hélicoptères, d’avions et même d’un navire de guerre en France, déployée pour soulager les hôpitaux encombrés et mélanger des centaines de patients et des centaines de personnels médicaux supplémentaires dans et hors de points chauds du coronavirus.

«Nous sommes en guerre», a déclaré à maintes reprises le président Emmanuel Macron à ses compatriotes, se présentant comme un guerrier et exploitant la puissance des forces armées pour combattre cet ennemi invisible.

LIRE LA SUITE:

La France fait face à des semaines difficiles dans sa lutte contre le coronavirus, prévient le Premier ministre



Mais alors que l’extraordinaire mobilisation semble aider, des critiques accusent le leader de 42 ans d’avoir attendu beaucoup trop longtemps pour agir en premier lieu. La France, l’un des pays les plus riches du monde avec l’un des meilleurs systèmes de santé, disent-ils, n’aurait jamais dû se retrouver si profondément en crise.

L’histoire continue sous la publicité

Macron venait de sortir de semaines de grèves de retraite préjudiciables et d’une année de violentes manifestations de «gilet jaune» contre l’injustice économique lorsque la pandémie a frappé. Maintenant, il a du mal à faire fonctionner la maison dans l’un des pays les plus touchés du monde.

Le marché alimentaire de Rungis au sud de Paris, le plus grand d’Europe, se transforme en morgue alors que le nombre de décès en France dépasse les 8 000. Près de 7 000 patients sont en soins intensifs, poussant les hôpitaux français à leurs limites et au-delà. Les médecins rationnent les analgésiques et réutilisent les masques.

L’État centralisé et la présidence puissante de la France facilitent la coordination des efforts de déplacement des patients, qui ont sillonné le pays et se sont même étendus aux territoires d’outre-mer. Et près de trois semaines d’isolement commencent à porter leurs fruits: la France a signalé son plus faible nombre de décès dimanche en une semaine, et un ralentissement de la croissance des infections.

Un membre du personnel médical observe depuis la plate-forme un patient infecté par le virus COVID-19 couché dans un train à la gare d’Austerlitz, Paris, le 1er avril 2020.

Thomas Samson / The Associated Press

Mais la pandémie a révélé les faiblesses du système hospitalier d’État de renommée mondiale après des décennies de réduction des coûts. Lorsque le président a visité un hôpital de Paris en première ligne de la bataille contre le virus, un neurologue en colère l’a mis au défi de réinvestir massivement.

L’histoire continue sous la publicité

“Quand il s’agissait de sauver Notre-Dame, beaucoup ont été déplacés”, a déclaré le Dr François Salachas, une référence à la cathédrale de Paris qui a été gravement endommagée par un incendie il y a un an, provoquant des promesses immédiates et massives de fonds publics et privés pour la reconstruction. “Cette fois, il s’agit de sauver les hôpitaux publics, qui partent en fumée à la même vitesse que Notre-Dame.”

[ Sign up for our Health IQ newsletter for the latest coronavirus updates ]

Beaucoup pensent que Macron n’a pas anticipé la gravité avec laquelle le virus pourrait frapper et a donné un mauvais exemple personnel. Des critiques similaires ont été adressées à d’autres dirigeants mondiaux, dont les présidents du Mexique, du Brésil et des États-Unis.

En février, Macron a tenu à embrasser à plusieurs reprises le Premier ministre italien lors d’une visite à Naples pour montrer qu’il n’y avait rien à craindre. À l’époque, le virus se propageait déjà rapidement à travers la France, mais les tests limités signifiaient que les autorités sanitaires ne le savaient pas encore.

LIRE LA SUITE:

«Nous sommes en guerre»: la France mobilise l’armée et resserre le contrôle de l’épidémie de coronavirus



Début mars, il a visité une maison de retraite alors même qu’il annonçait que les familles ne devraient plus rendre visite à des parents âgés. Le même jour, il est allé avec sa femme dans un théâtre parisien où le propriétaire a tweeté que le président voulait montrer que «la vie continue». D’ici là, le nombre officiel d’infection par le virus en France doublait tous les deux jours.

À la mi-mars, alors que COVID-19 ravageait l’Italie voisine, la France a lancé le premier tour des élections municipales à l’échelle nationale. La première dame Brigitte Macron a déambulé sur les bords de Seine, bondée de Parisiens profitant d’une journée ensoleillée malgré les recommandations de distanciation sociale.

L’histoire continue sous la publicité

Le 16 mars, Macron a brusquement changé de ton, déclarant la guerre au virus et annonçant des mesures de confinement à l’échelle nationale. Une semaine plus tard, il est apparu portant un masque facial pour la première fois dans un hôpital de campagne installé par des troupes à l’extérieur de Mulhouse, la ville orientale qui a vu une éruption de cas provenant d’un rassemblement évangélique de cinq jours.

Les forces armées ont joué un rôle clé, car les autorités militaires et hospitalières ont mis au point le système pour transporter les patients vers des hôpitaux moins sollicités et des médecins vers des zones virales dans le besoin.

Sur cette photo du 1er avril 2020, le personnel médical transfère un patient infecté par le coronavirus dans un train de la gare d’Austerlitz à Paris.

Thomas Samson / The Associated Press

Le premier TGV «médicalisé» a effectué son voyage inaugural le 26 mars. Des médecins en tenue de protection ont poussé des rampes le long du quai presque vide de la gare de l’est de Strasbourg alors que des avertissements de sécurité résonnaient des haut-parleurs.

À l’intérieur des voitures à deux étages, des patients et des nappes de tubes et de fils étaient coincés devant des porte-bagages et des rangées de sièges. Une fois sécurisés, le train s’est envolé vers les hôpitaux les moins touchés de l’ouest.

L’histoire continue sous la publicité

Alors que les mobilisations militarisées sont populaires, le débat public s’est multiplié sur le nombre relativement faible de personnes testées pour le virus en France et la pénurie de matériel médical. Macron a commandé tous les masques faciaux réquisitionnés pour le personnel médical après qu’il est devenu évident que la France est entrée dans la crise bien en deçà des fournitures nécessaires.

“La question des masques est désormais la question prioritaire pour les Français”, a expliqué Jean-Daniel Levy de l’agence de sondage Harris Interactive, ajoutant que le public estime que le gouvernement “n’a pas pris suffisamment de responsabilité” pour les masques au départ.

LIRE LA SUITE:

Un navire de croisière touché par un coronavirus accoste en France avec 100 Canadiens à bord



La France a dû envoyer certains patients pour traitement dans le petit Luxembourg, la Suisse et l’Allemagne voisins, qui ont effectué des tests massifs à l’échelle nationale et confirmé plus de cas que la France tout en enregistrant un nombre de décès d’environ un cinquième aussi élevé jusqu’à présent.

Macron, un centriste, a pris feu aux deux extrémités du spectre politique.

Le leader d’extrême droite, Marine Le Pen, a déclaré à France 2 que “le gouvernement avait menti sur l’état de préparation du pays”, tandis que le leader d’extrême gauche Jean-Luc Melenchon a déclaré que Macron, un ancien banquier d’investissement, “avait l’habitude de penser que le marché libre répondre aux besoins du pays, donc son cadre mental s’est effondré. “

Parmi le grand public, Macron “est considéré comme relativement autoritaire”, a déclaré Levy. Cela lui a fait mal lors des mouvements de contestation, mais contribue aujourd’hui à sa popularité car «nous voulons avoir une figure d’autorité forte» pour gérer la crise.

L’histoire continue sous la publicité

Un personnel médical prend en charge un patient parisien infecté par le virus COVID-19, admis dans un hôpital le 5 avril 2020 à Rennes, dans l’ouest de la France.

David Vincent / The Associated Press

À l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, une mission d’enquête examine de près la manière dont le gouvernement gère l’urgence.

Macron a déclaré lors d’une visite à une entreprise de fabrication de masques qu’il n’était pas encore temps de se concentrer sur ce qui n’allait pas.

“Lorsque nous menons une bataille, nous devons tous être unis pour la gagner”, a déclaré le président. «Et je pense que ceux qui cherchent à envoyer des gens en justice alors que nous n’avons pas encore gagné la guerre sont irresponsables.»

© 2020 La Presse Canadienne

NORMES JOURNALISTIQUES

SIGNALER UNE ERREUR

.