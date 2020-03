Coronavirus: le ministre affirme que les Canadiens devraient rentrer chez eux alors que plus de pays verrouillent – National

Le Canada n’a peut-être pas fermé ses frontières, mais la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, a déclaré que les voyageurs canadiens devraient rentrer chez eux, car de plus en plus de pays dans le monde passeront en mode de quarantaine et restreindront les déplacements sur le nouveau coronavirus.

«Les Canadiens sont au mieux lorsqu’ils se ressaisissent. Et c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment “, a déclaré Joly dans une interview avec Mike Le Couteur de Global News dans l’épisode de dimanche de The West Block.

Suivant les conseils de l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, Joly a déclaré que l’accent était mis sur le soutien aux provinces et aux territoires, qui ont tous leurs propres politiques en matière de maintien du virus.

Dimanche matin, il y avait 249 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 137 en Ontario.

De nombreux pays d’Europe, comme l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas, ferment leurs frontières aux voyageurs internationaux et restreignent sévèrement les déplacements. La France ferme ses restaurants. L’Autriche limite les rassemblements de plus de cinq personnes.

Les États-Unis ont également interdit l’entrée de ressortissants étrangers qui avaient voyagé de Chine, d’Iran et interdiront l’entrée de tous les pays européens, y compris l’Irlande et le Royaume-Uni dans un délai de 14 jours afin de ralentir la propagation.

Le gouvernement Trudeau a mis à jour ses avis de voyage pour «éviter tous les voyages non essentiels», mais a stipulé que toute personne arrivant au Canada en provenance d’un autre pays doit s’isoler pendant 14 jours.

Joly a déclaré que le Canada ne fermerait pas ses frontières, mais que tous les Canadiens à l’étranger doivent toujours rentrer chez eux.

«Nous savons que de nombreux pays passent en mode de quarantaine», a-t-elle déclaré, ajoutant que ceux qui ont besoin d’un traitement médical seront mieux servis par le système de santé public canadien.

Joly a déclaré que «toutes les mesures» étaient prises pour garantir que le gouvernement canadien puisse rapatrier des citoyens qui pourraient se retrouver coincés dans un autre pays au milieu de mesures de quarantaine plus strictes, mais «l’objectif principal» du gouvernement était de prédire «la santé des Canadiens».

«En tant que gouvernement, nous sommes en mesure de nous assurer que toutes les ressources sont utilisées pour protéger nos citoyens», a-t-elle déclaré.

À ce jour, le Canada a annoncé son intention de dépenser plus de 12 milliards de dollars pour atténuer l’impact de COVID-19. Malgré cela, les premiers ministres du pays ont toujours dit qu’ils avaient besoin de plus d’aide.

Lorsqu’on lui a demandé dans quelle mesure le gouvernement fédéral pouvait étendre ses ressources, Joly a souligné plusieurs mesures prises par Ottawa, y compris la Banque du Canada abaissant son indicateur clé d’un pour cent, et investissant davantage dans la recherche et le traitement du virus.

Pour l’avenir, Joly a déclaré que le gouvernement annoncerait des liquidités pour les banques et les entreprises qui avaient du mal à joindre les deux bouts au milieu de la pandémie.

“D’autres mesures sont en cours, pour nous assurer que nous travaillons pour réagir en temps opportun à ce qui se passe dans l’économie”, a-t-elle déclaré. «Nous avons travaillé dur avec le ministre des Finances sur différentes mesures, et nous les annoncerons en temps voulu.»

