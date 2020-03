Coronavirus : L’école à la maison, le mode d’emploi pour les parents

Pour lutter contre la propagation du coronavirus en France, le gouvernement français annonce la fermeture des écoles, des collèges, des universités et d’autres structures éducatives. Les établissements seront alors fermés jusqu’à la fin des vacances de printemps. Cependant, le gouvernement a mis en place un autre système éducatif qui consiste à étudier en ligne.

Les études en ligne

Pour continuer les cours malgré la fermeture des écoles, le gouvernement français opte pour l’adoption d’un dispositif d’enseignement à distance. Ce système qui vise à lutter efficacement contre le coronavirus qui sévit dans le monde offre deux options aux enfants et aux parents.

Première option : le CNED

La première option consiste à mettre en place un Centre national d’enseignement à distance (CNED). Cette plateforme pédagogique dénommée Ma classe à la maison est aussi divisée en deux volets.

Le premier volet est la grande section à la terminale. Ce premier volet préconise les exercices qui portent sur les programmes du premier et du second semestre. Cela permettra aux enfants d’avoir plusieurs séances d’exercices afin de bien réviser les notions qu’ils ont déjà apprises. Ils auront également un questionnaire qui permettra de donner aux enfants des exercices qui conviennent à leur niveau respectif.

Le second volet de cette plateforme pédagogique est une classe virtuelle. Ce dernier volet permettra aux enseignants de dispenser des cours aux enfants par visioconférence. À cet effet, les connexions sont possibles par l’ordinateur, tablette ou téléphone. En plus, le gouvernement français pense à trouver des solutions pour les enfants qui n’ont pas des équipements d’informatique à domicile. À noter que jusque-là, aucune mesure n’est encore prise à ce sujet. Pour info, la plateforme Ma classe à la maison dispose la capacité de supporter 15 millions de connexions simultanées.

Deuxième option : l’ENT

Le second choix consiste à mettre en place une Espace numérique de travail (ENT). En effet, cet espace numérique est un intranet qui sera spécifique à chaque établissement. Il permettra aux professeurs et aux élèves de faire des échanges sur les cours, exercices et messages. Par ailleurs, l’usage du ENT demande l’appréciation des différents chefs d’établissement.

En ce qui concerne les examens de fin d’année, ils ne sont pas reportés. Par conséquent, les examens se dérouleront comme convenu. Par contre, les examens universitaires et les concours d’entrée dans les grandes écoles peuvent avoir une légère réorganisation.

Les dispositions de garde prévu pour les parents

Pour aider les parents à garder leurs enfants à la maison, un dispositif est prévu pour eux, surtout les personnels qui sont indispensables pour la gestion de la crise liée au coronavirus. Logiquement, les privilégiés sont les personnels médicaux et les secours. En effet, le dispositif qui est mis en place par le gouvernement consiste à installer dans chaque région un service de garde qui prendra en charge les enfants afin de permettre aux parents de se rendre au travail.

Pour permettre aux parents qui ne sont pas indispensables pour la gestion du virus d’assurer la garde de leurs enfants, le gouvernement a mis en place un dispositif depuis le 4 mars 2020. Cette mesure vise l’arrêt de travail simplifié pour les parents dont le lieu de travail est fermé, surtout en ce qui concerne les enseignants qui n’ont plus accès aux écoles à cause du coronavirus.