Coronavirus World: la France est-elle toujours en lock-out et quand a-t-elle commencé?

Le président français Emmanuel Macron s’est adressé à la nation depuis le palais de l’Elysée lors de sa quatrième allocution télévisée depuis le début de la pandémie. (Photo: Marc Piasecki / .)

La France a été l’un des pays les plus durement touchés au monde par le coronavirus aux côtés du Royaume-Uni, mais hier, le pays européen espérait que ses strictes mesures de verrouillage pourraient commencer à être levées.

Bien que les admissions à l’hôpital et les taux de mortalité en France restent à un niveau élevé, le pays a connu une stabilisation des chiffres au cours des derniers jours, ce qui a incité le gouvernement à revoir les strictes mesures de verrouillage du pays.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la France compte actuellement un total de 94 382 cas de coronavirus dans le pays et a signalé 14 374 décès dus au virus à ce jour.

La France est bloquée depuis quatre semaines, les règles strictes limitant les déplacements de la population en dehors de leur domicile et de leur quartier ayant été annoncées le 14 mars.

La France est-elle toujours bloquée?

Dans un discours à la nation lundi 13 avril, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé que les mesures de verrouillage en France seraient prolongées d’un mois.

Le verrouillage français a maintenant été prolongé jusqu’au 11 mai – un peu plus de huit semaines après la première annonce du verrouillage du pays.

Macron a ensuite révélé les plans d’un retour lent à la vie normale pour le pays après cette date, détaillant comment les crèches, les écoles primaires et secondaires commenceront à rouvrir par étapes après cette date.

Le président français a souligné que la France ne pourrait commencer à reprendre une vie normale qu’en mai si la nation continuait de respecter les règles strictes de verrouillage imposées.

Les rues de Paris sont étrangement calmes (Photo: Julien Mattia / Agence Anadolu via .)

Il a également précisé que «l’épidémie n’était pas encore sous contrôle» et que le pays avait encore du travail à faire pour assurer la sécurité de la population à l’avenir.

“Nous devons poursuivre nos efforts”, a déclaré Macron dans son quatrième discours télévisé depuis le début de la pandémie de coronavirus.

«Plus les règles sont respectées, plus de vies seront sauvées. C’est pourquoi j’annonce que le verrouillage strict se poursuivra jusqu’au lundi 11 mai. »

«J’apprécie l’effort que je vous demande», a-t-il poursuivi. “Il y a un nouvel espoir mais rien n’est gagné pour le moment … l’épidémie n’est pas sous contrôle.”

Alors que les écoles et les établissements d’enseignement commenceront à ouvrir en France en mai, les restaurants, cafés et hôtels doivent rester fermés ainsi que les musées et autres sites culturels du pays.

