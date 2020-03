Covid-19 en France: le pic de la pandémie serait fin mars

Le pic du Covid-19 en France serait quelque peu atténué grâce aux mesures sanitaires actuelles, cependant, il faut garder à l’esprit que le pays est au début de la courbe de l’augmentation des cas. “Le plus important, c’est l’isolement”, insiste Eugenia Lamas, médecin à l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale dans un entretien à RFI.

Selon les épidémiologistes français qui utilisent des systèmes de mobilisation mathématique et sur la base des données de la courbe de progression des cas d'infection par le nouveau coronavirus en Chine, le pic de Covid-19 dans ce pays européen serait atteint d'ici la fin de cette mois.

Autrement dit, nous reste-t-il une semaine où le nombre de cas va augmenter?

Nous sommes au début de la courbe d’ascension, c’est une courbe logarithmique. Cela ne fait que commencer et, en effet, quel que soit le confinement, il y aura un pic si nous nous appuyons sur ce qui s’est passé en Chine, qui est la seule chose que nous ayons comme données. Peut-être que le pic sera un peu plus faible car il y a eu cet enfermement.

Pensez-vous que le gouvernement français a pris les mesures appropriées ou agit-il avec un certain retard face à cette montée de la pandémie?

Les mesures de confinement sont adéquates, mais je pense qu’elles ont été prises avec un certain retard et surtout, il y avait un manque de transparence à mon avis. Nombreuses contradictions dans la communication, mesures très brusques et incohérentes. Par exemple, le samedi soir, tous les restaurants et bars ferment, mais le lendemain, vous voterez. Cela signifie que la population générale ne connaît pas d’isolement parce qu’il y a un problème de confiance avec le gouvernement français qui vient d’avant. Il n’est jamais trop tard et je pense que la mesure est bonne. La chose la plus importante à souligner et c’est ce qui m’inquiète beaucoup et c’est la chose la plus urgente aujourd’hui, c’est le débordement des hôpitaux publics qui étaient déjà en crise depuis avant la pandémie et qui ne suffisent pas à recevoir le les patients.

Le gouvernement dit qu’il fera tout son possible pour éviter un débordement, par exemple, il a annoncé qu’il allait créer un hôpital militaire dans le sud de la France. Quels sont les risques de ce débordement?

Le problème est très simple, pour les cas graves que sont les personnes qui ont besoin d’une tuyauterie et d’une respiration artificielle, que beaucoup d’entre elles peuvent être sauvées, si elles n’ont pas ce service ou si cet hôpital public qui était déjà en crise n’avait pas financement, elle n’a pas de personnel, elle est aujourd’hui au bord de la dépression nerveuse. Le gouvernement n’a pas été clair en accordant une aide spécifique, en disant combien de millions d’euros ils vont donner aux hôpitaux. Donc, ici, ce qui est payé, c’est la destruction du système hospitalier public français qui est venue avant.

Qu’est-ce qui explique qu’il existe des pays comme la France, l’Italie, l’Allemagne ou l’Espagne, où le virus a infecté des milliers de personnes et d’autres comme, par exemple, ceux du nord de l’Europe où les chiffres sont beaucoup plus faibles?

Il n’y a aucune certitude d’origine, mais il s’agit très probablement de sujets infectés en provenance de Chine. Ces pays ont beaucoup d’immigration et il suffit que le malade voyage pour propager ce virus. La plupart des cas sont asymptomatiques parce que les gens ne savaient pas vraiment qu’ils étaient malades et ont donc infecté par inadvertance de nombreuses personnes. C’est la particularité de ce virus, c’est qu’il se réplique très facilement et se transmet très rapidement, ce qui n’est pas le cas avec d’autres types de virus. Nous sommes confrontés à un virus pour lequel nous n’avons pas de traitement à l’heure actuelle, ni de vaccin, et nous ne connaissons pas exactement le taux de contamination.

Les coronavirus sont une famille connue et de nombreuses personnes sont infectées par des coronavirus bénins, mais ce Covid-19 est spécifique et nouveau. Il faut comprendre qu’il y a des milliers de coronavirus et sûrement beaucoup d’entre nous ont été infectés, mais ce sont des virus sans gravité.

Face à cette vitesse d’expansion à laquelle vous faites référence, pensez-vous qu’il serait prudent de prolonger la période de détention en France jusqu’à six semaines?

C’est difficile à dire mais je pense qu’au moins 15 jours de plus. Pour le moment, personne ne peut garantir ce qui se passe. Disons, si vous regardez la courbe de la Chine et celle d’autres pays où des mesures de confinement très drastiques ont été prises, comme la Corée du Sud, on peut dire que, du moins ici en France, ce serait jusqu’à fin avril. J’ai cette impression mais je peux me tromper. Cela dépendra beaucoup de la progression.

Maintenant, je pense que le seul cas qui est un peu difficile est en Italie, car on ne comprend pas trop pourquoi il y a tant de contamination. Mais même si le nombre de morts jeudi était très élevé, il semble que la courbe de progression de la protection contre l’expansion du virus y soit stable, il y a donc peut-être peu d’espoir en Italie.

Dr Lamas, plusieurs pays ont annoncé qu’ils cherchaient un vaccin, vous en tant que biologiste moléculaire, combien pouvez-vous nous en dire?

De nombreuses équipes scientifiques dans différents pays du monde y travaillent. La chose la plus importante est que vous travaillez en collaboration. Je pense que ce sont les scientifiques chinois qui ont trouvé la séquence du virus, ce qui est très important car à partir de là, vous pouvez commencer à développer des vaccins ou des traitements. Il existe actuellement de nombreux essais cliniques qui ont déjà été mis en route pour trouver un traitement. Pour l’instant, ils sont expérimentaux. On estime que nous pourrions l’avoir d’ici la fin de l’année.

Je pense qu’aujourd’hui l’urgence est d’avoir des hôpitaux, des lits et des instruments nécessaires pour réhabiliter les gens. Il y a deux choses qui sont complémentaires, soutenant la recherche bien sûr et d’autre part l’urgence est de sauver des vies.

Eugenia Lamas, médecin à l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale, insiste sur le fait qu’il est important de mentionner le nombre de jeunes décédés afin qu’ils ne pensent pas que ce n’est qu’une infection qui touche les personnes âgées et, d’autre part, soulignent le nombre de personnes récupérées qui est la majorité.

