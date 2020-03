COVID-19: la France interdit les rassemblements en salle de plus de 5 000 dans le but de lutter contre un nouveau virus – National

La France interdit tous les rassemblements publics intérieurs de plus de 5 000 personnes pour ralentir sa propagation en boule de neige des cas de coronavirus et recommande que les gens ne se saluent plus avec des baisers.

Le nombre de cas français a presque doublé, à 100, samedi. Sur ces 86, 86 sont hospitalisés, deux sont décédés et 12 se sont rétablis, a indiqué le chef du service national de santé français, Jérôme Salomon.

L’annulation de grands rassemblements dans des espaces confinés a été annoncée plus tôt samedi par le ministre de la Santé Olivier Veran après des réunions spéciales du gouvernement axées sur les réponses à l’épidémie.

LIRE LA SUITE:

COVID-19: Les prix du pétrole et les emplois sont réduits alors que la propagation mondiale des coronavirus se poursuit



Ayant précédemment recommandé que les gens évitent de se serrer la main, le ministre a déclaré qu’ils devraient également réduire «la bise», la coutume en France et ailleurs en Europe de saluer avec des baisers, ou des baisers aériens, sur les joues.

L’histoire continue sous la publicité

Le resserrement des restrictions sur les rassemblements publics a eu un impact immédiat. Un grand salon de quatre jours à Cannes pour les investisseurs immobiliers a été reporté de mars à juin.

Un semi-marathon qui était prévu dimanche à Paris a également été annulé, tout comme un carnaval dans la ville alpine d’Annecy, a annoncé Veran.

1:45

COVID-19: l’État de Washington signale deux nouveaux cas, dont aucun sans historique de voyage

COVID-19: l’État de Washington signale deux nouveaux cas, dont aucun sans historique de voyage

Il a déclaré que d’autres événements et rassemblements en plein air qui pourraient conduire à un mélange de personnes des zones infectées pourraient également être annulés.

Les rassemblements publics sont totalement interdits dans la région de l’Oise au nord de Paris qui a vu un groupe de cas, et dans une ville des contreforts des Alpes qui a également vu des infections, a-t-il déclaré.

L’épidémie a également touché l’industrie de la mode parisienne et les églises catholiques de la capitale française.

LIRE LA SUITE:

Le risque de propagation du coronavirus est maintenant «très élevé» – qu’est-ce que cela signifie pour les Canadiens?



La créatrice française Agnes b. a annoncé l’annulation de son défilé de la Fashion Week de Paris, initialement prévu lundi, «compte tenu du contexte sanitaire international actuel».

L’archevêque de Paris a demandé aux prêtres de changer la façon dont ils administrent la communion pour empêcher la propagation du virus.

Mgr Michel Aupetit a ordonné aux prêtres de ne plus mettre le pain sacramentel dans la bouche des fidèles et de le mettre entre leurs mains.

L’histoire continue sous la publicité

2:23

COVID-19: Des centaines de personnes restent en détention à l’hôtel des îles Canaries après la confirmation d’un nouveau cas dans un ressortissant italien

COVID-19: Des centaines de personnes restent en détention à l’hôtel des îles Canaries après la confirmation d’un nouveau cas dans un ressortissant italien

Il a également demandé aux fidèles de ne pas boire de vin directement d’un calice partagé ou de se serrer la main à la messe. Il a également demandé que les fontaines de l’église soient vidées de l’eau bénite.

Les instructions de l’évêque ont été énumérées samedi dans un communiqué du diocèse de Paris. Il a indiqué qu’un prêtre parisien avait été testé positif pour le virus vendredi après son retour d’Italie.

© 2020 La Presse Canadienne

NORMES JOURNALISTIQUES

SIGNALER UNE ERREUR

.