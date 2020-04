Covid-19: les vacances annulées alors que la France ferme les stations de ski des mois plus tôt

Toutes les stations de ski fermeront pour le reste de la saison (Photo: Shutterstock)

Toutes les stations de ski françaises fermeront aujourd’hui pour le reste de la saison alors que la France se met en quarantaine pour arrêter la propagation du coronavirus.

Cette annonce est un nouveau coup dur pour l’industrie touristique française, qui est devenue le dernier pays à s’enfermer. Le gouvernement a déclaré que tous les magasins, restaurants, cafés, cinémas et sites de divertissement fermeraient à partir de samedi soir.

“La saison de ski se termine aujourd’hui”, a déclaré sur Twitter les Domaines Skiables de France, qui regroupent les exploitants de stations du pays. “Vacanciers et professionnels, nous sommes tous passionnés de ski et devons faire face à la gravité de la situation.”

La plupart des stations ferment généralement en avril ou début mai et la fermeture intervient à peine trois semaines avant les vacances scolaires françaises et britanniques – l’une des périodes les plus chargées de la saison.

L’annonce est intervenue alors que le directeur de l’autorité sanitaire française Jérôme Salomon, a confirmé que l’Europe est «l’épicentre de l’épidémie».

Hier, le nombre d’infections en France a grimpé au-delà de 4000 et le nombre de morts est passé à 91.

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé plus tard que la fermeture de la France comprendrait toutes les entreprises non essentielles et bien que les transports publics resteront ouverts, il a encouragé les résidents à limiter leur utilisation, leur disant de ne pas voyager entre les villes sauf si cela était nécessaire.

“Les marchés et les magasins d’alimentation, les pharmacies, les stations-service, les banques, les journaux et les magasins de tabac resteront ouverts”, a déclaré le Premier ministre.

“Les lieux de culte resteront ouverts, mais les cérémonies et rassemblements religieux seront reportés.”

Pour une couverture complète des coronavirus au Royaume-Uni et dans le monde, cliquez ici.

Toutes les entreprises seront fermées, sauf celles essentielles, telles que les pharamacies (Photo: .)

Un panneau indique la fermeture de la Tour Eiffel après la mise en quarantaine de la France (Photo: .)

Il a demandé aux citoyens de travailler à domicile et de ne sortir que pour acheter des fournitures essentielles, faire des exercices légers et voter aux élections locales de ce week-end.

Le Premier ministre a également reconnu que les rencontres sociales sont au cœur de la culture du pays et que les Français trouvent le concept de distanciation sociale répugnant, ‘parce que nous sommes un peuple qui aime se réunir, un peuple joyeux, un peuple qui aime vivre ensemble … Peut-être encore plus quand la peur commence à se répandre.

Il a ajouté: «Nous avons vu trop de monde dans les cafés et les restaurants. En temps normal, cela me ferait plaisir. Parce que c’est la France que nous aimons tous.

“Mais pendant quelques semaines, ce n’est pas ce que nous devrions faire”.

