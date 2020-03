Créateur d’Astérix, Albert Uderzo décède; ce n’était pas pour le coronavirus

“Il est décédé en dormant dans son domicile de Nueilly d’une crise cardiaque non liée au coronavirus”, a expliqué son gendre Bernard de Choisy.

L’un des créateurs de la bande dessinée Astérix le gaulois, Albert Uderzo, est décédée dans la ville française de Neuilly d’une crise cardiaque à l’âge de 92 ans.

Albert Uderzo est décédé en dormant chez lui à Nueilly d’une crise cardiaque non lié au coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines », a expliqué son gendre Bernard de Choisy.

La mort de l’artiste a été confirmée par le président de l’Institut René Goscinny et ancien rédacteur en chef, Aymar du Chatenet.

Uderzo a créé, avec son ami René Goscinny, le personnage qui après 60 ans de sa création s’est vendu 380 millions d’exemplaires dans au moins 111 langues. Les personnages ont été repris par des films, des dessins animés, des jouets, des jeux vidéo, etc.

Les aventures d’Astérix et d’Obélix sont reconnues comme l’une des bandes dessinées les plus célèbres au monde, qui, avec la bande dessinée belge Tintin de Hergé, sont parmi les plus influents du genre. (Ntx)