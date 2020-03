Cuisson en confinement avec les moyens embarqués

Chacun vit l’internement à sa manière. Mais il y a des choses plus difficiles que d’autres. Pour ceux qui signent cet article, le pire, même s’il semble vain et même snob, voire ridicule, c’est la cuisine. J’adore bien manger, mais la cuisine n’est pas mon truc. Bref, à côté de ce que les autres souffrent, ce n’est qu’un petit inconvénient que j’ai réussi à surmonter et à atténuer avec la collaboration d’autres détenus. J’espère que c’est utile.

-Soupe de Cocktail-

J’adore ce plat taurin, alors il y a des mois j’ai acheté un paquet de queue de taureau emballé sous vide et je l’ai congelé, en attendant d’avoir le courage de le cuisiner. Mais la vie est comme ça, il m’a attrapé en isolement et sans aucune autre sorte de protéine animale. Je me mis au travail.

J’avais:

-2 ail

-Quelques pommes de terre, quelques poireaux et quelques carottes.

J’ai fait frire l’ail haché dans une casserole, puis ajouté le paquet de morceaux de queue de queue (sans le plastique, bien sûr), j’ai mis assez d’eau, de sel et de poivre. J’ai baissé le feu et laissé cuire environ 45 minutes.

Pendant ce temps, j’ai nettoyé les poireaux, épluché les pommes de terre et les carottes et les ai coupées.

Quand j’ai trouvé que la queue était tendre, ou plutôt la viande de la queue, j’ai ajouté les légumes et j’ai attendu qu’ils ramollissent.

Le résultat était très bon et il m’a atteint comme six bonnes portions.

Je pense que la même chose peut être faite avec n’importe quelle protéine animale.

Bon Appetit!

Ma soupe de queue de taureau. Le bouillon est un peu pâle, mais c’était délicieux. Olé! © SilviaCeli / RFI

-Art Hot Dog-

Andreína Mujica, confinée à Montreuil, au nord-est de Paris, raconte son histoire:

«En 2016, j’ai terminé avec succès un atelier de photographie d’auteur à l’école d’Arles. J’ai continué dans la photographie avec des projets, des expositions, des échanges collectifs, mais je voulais avoir ma propre entreprise, quelque chose à moi qui en même temps donnait du travail aux autres et révélait un peu l’idiosyncrasie du Vénézuélien ».

«Vous devez réaliser vos rêves et à l’école d’Arles, ils vous invitent à les suivre, à les travailler jusqu’à atteindre l’objectif. J’ai pensé à une galerie itinérante pour promouvoir les artistes, mais soudainement le Street Art est apparu comme un thème et quoi de mieux qu’une charrette à hot dog. “

“Au Venezuela, le hot dog errant est un culte. Nous avons tous grandi avec cette saveur et la plus grande joie, en quittant un cinéma, c’était quand ils nous emmenaient en manger un ou deux. À l’âge adulte, après les cours à l’université ou après un match de baseball. Hot Dog, après une fête, ou comme plat dans une collation pour enfants ou lors d’une enterrement de vie de garçon dans laquelle quelqu’un les a préparés dans une charrette à hot dog, louée pour l’occasion. “

“Quelques années plus tard, l’école de cuisine Thierry Marx de Clichy me donnerait une nouvelle opportunité: étudier la cuisine française! Alors, avec Positive Planet (incubateur d’emplois) j’ai passé un an à travailler sur le concept, en m’appuyant sur des designers graphisme convivial, publicistes, création d’une équipe. C’est ainsi que je suis devenu auto-entrepreneur et la ville de Paris m’a offert un kiosque alimentaire, les samedis et dimanches, pendant quatre mois. “

“Le samedi 14 mars, j’ai fait mes débuts avec un collègue architecte, Hillys Penso, et quelques biscuits de bonne chance préparés par la chef Isabela Losada. Ce fut une journée merveilleuse, avec beaucoup de soleil et une bonne température. Le stock a été terminé très rapidement alors nous sommes allés pour préparer le lendemain. ” “Nous fermons le lendemain, mais nous sommes prêts pour la réouverture, lorsque la fermeture sera terminée!

Et … ce chien ira AVEC TOUT, comme on dit au Venezuela!

Recette de hot-dog de Caracas de “Art Hot Dog”

Ingrédients:

-Saucisse de porc ou de vache

-Pain pour hot-dogs ou tout ce que vous avez sous la main.

-Chou, carotte et oignon

-Fromage (de préférence blanc)

-Chips

-Spicy (facultatif)

Préparation:

Faites préparer chaque ingrédient côte à côte pour l’assemblage. Hacher le chou, la carotte et l’oignon en petits carrés. Les pourcentages sont importants: 70% chou, 20% carotte, 10% oignon.

“El Caraqueño” est bien doté d’une saucisse de Francfort.

Le pain est chauffé au bain de vapeur, sauf s’il est de type français (baguette). La saucisse est cuite dans de l’eau chaude avec des herbes aromatiques. Le pain est ouvert ou plié, s’il s’agit de pain carré de type américain. Le fond du pain est baigné d’une ligne de chaque sauce. Puis une touche de fromage pour régler les sauces et une touche de salade de chou cru.

Le moment stellaire arrive: déposez la saucisse.

Il est maintenant temps de zigzaguer les sauces sur l’élément étoile, suivies de frites qui collent à la sauce et d’une poudre de fromage. Déjà à la base, il a cette délicieuse combinaison.

* Ruse: le goût des éléments est assuré à la base du pain, mais la décoration est indispensable, pour cette raison le saupoudrage du fromage sur les chips.

Les chiens d’Andreina Mujica de Caracas. © AndreínaMujica

-Importé de Londres-

Le coronavirus étant encore pris à la légère dans son pays, Nathan, qui avait déjà un billet d’avion Londres-Paris-Caracas, est resté confiné dans la capitale française. Dans la maison des amis qui l’hébergent, il s’est révélé comme un chef qui improvise et profite de la nourriture restante.

Déjeuner improvisé avec restes:

Fritata, aubergines panées, salade. Sauce tomate spéciale.

Fritata: des restes de pâtes sont utilisés, mélangés avec de la sauce aux tomates et aux œufs. Il est cuit comme une omelette.

Aubergines en pâte: un mélange est composé d’œuf, de farine, de sel et de poivre, les morceaux d’aubergine sont mouillés puis frits.

Sauce spéciale: tomates pelées, oignons émincés, anchois et pâte d’olive. Mélanger les ingrédients et laisser mijoter pendant deux heures.

Salade: toute salade verte qui reste au réfrigérateur avec des traces de fromage, de concombre et s’il y en a, ajoutez un peu de moutarde à la vinaigrette.

Fritata, aubergines panées et salade avec vinaigrette spéciale. Cuisine de fortune de Nathan. Paris, mars de confinement, 2020. © ElizabethAoun

-Volcan au chocolat d’Isabela-

Isabela Losada est une chef vénézuélienne qui vit et travaille à Paris. Après avoir travaillé avec de grands chefs français et une connaissance japonaise, Isabela a ouvert le très réussi restaurant Intuition dans le 11e arrondissement de Paris.

L’intuition a fermé car ce chef dynamique a un autre projet qui devrait voir le jour cette année ou début 2021. Pendant ce temps, coronavirus force, Isabela est chez elle aux commandes de sa cuisine personnelle.

«Il y a quelques jours, un ami m’a écrit du confinement parisien pour me demander une recette, pas trop compliquée, pour un gâteau qui n’avait pas besoin de four. Dans le même temps, Silvia Celi, de RFI, m’a demandé une recette «simple simple simple» à proposer à ses lecteurs confinés. Cette recette nécessite un four mais n’a besoin d’aucun type de matière sophistiquée ou d’ingrédient exotique et donne la flexibilité de la faire cuire dans un four conventionnel ou au micro-ondes “, dit-il.” Oui, c’est un pur délice au chocolat.

– Volcan volcan, espresso et cannelle –

Ingrédients pour deux volcans confinés:

100 grammes de beurre

130 grammes de chocolat noir

50 grammes de sucre

2 œufs

2 cuillères à soupe de farine de blé

1 cuillère à café de café moulu fin (ou plus selon le goût)

½ cuillère à café de cannelle moulue (ou plus selon le goût)

1 pincée de fleur de sel

Préparation:

Hacher le chocolat et le placer à côté du beurre dans un bol. Micro-ondes pendant trente secondes. Vérifiez et ajoutez quelques secondes jusqu’à ce que tout soit fondu. Bien mélanger et réserver.

Dans un autre bol, mélanger les œufs avec le sucre.

Et dans un troisième bol mélange: farine, café, cannelle et sel.

Ajouter les œufs avec le sucre au chocolat fondu et mélanger. Ajoutez ensuite le mélange de farine et remuez avec quelques bâtonnets.

Tu es prêt. Répartir dans deux jolies tasses ou dans de petits contenants à soufflé.

Maintenant, vous avez trois possibilités: vous conservez vos tasses crues dans le réfrigérateur recouvert d’un plastique jusqu’à ce que vous vouliez les servir ou vous les faites cuire au micro-ondes (un par un) pendant une minute et demie à 800w ou dans un four conventionnel à 200 ° C pendant 8 ou 10 minutes.

Servir aussitôt. Vous pouvez l’accompagner d’une glace à la vanille.

Le volcan au chocolat du chef Isabela Losada. © IsabelaLosada

-Pain maison-

Henry Figueroa Brett est un journaliste vénézuélien chevronné. Obligé de vivre à l’étranger, il vit actuellement aux États-Unis où il continue de publier sa newsletter “La Lista” sur WhatsApp, qu’il met à jour plusieurs fois par jour.

Mais Henry a une passion, la cuisine et surtout le pain dans toutes ses déclinaisons.

“Un jour, j’ai décidé de faire du pain et j’ai regardé tous les boulangers YouTube. Personne n’accepte de faire du pain, surtout ceux qui enseignent parce qu’ils utilisent des grammes, pèsent l’eau, ils se vantent que si je vais faire du pain, je dois avoir une balance “Gramera”, c’est-à-dire celui qui pèse les grammes “.

“Après avoir regardé beaucoup de choses et étudié de nombreux boulangers sur YouTube … et avoir fait des pains non comestibles, j’ai traduit les grammes en tasses et cuillères à soupe, j’ai appris des anciens boulangers, mais surtout des plus jeunes et des plus audacieux, j’ai trouvé une formule qui Je te montrerai ensuite. “

Le pain des 2 tasses de farine

2 tasses de farine

2 cuillères à soupe de sucre

une cuillère à café de sel

un verre d’huile ou de beurre

un oeuf

une pincée d’essence de vanille

Une cuillère à soupe de levure

Comment ça se fait?

Vous mettez tout dans un bol sauf la levure sèche ou granulée

Versez une cuillère à soupe de levure sèche dans un verre séparé, ajoutez une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de farine et ajoutez de l’eau, si vous avez un bien meilleur lait, de préférence tiède, mais vous pouvez le faire avec de l’eau courante ordinaire, remuez jusqu’à ce qu’il soit bien dissoudre le sucre, la farine et la levure.

Attendez environ 15 minutes, attendez que ce mélange commence à bouillonner, c’est un signe que la levure s’est réveillée (c’est un être vivant), ils appellent cela activer la levure, si cela ne se produit pas, la levure n’est pas utile et il doit être jeté.

Versez le contenu du verre avec de l’eau, de la levure active et du sucre dans le bol.

Ne salissez pas les mains, utilisez un bâton de la cuillère en bois que vous avez dans la cuisine et remuez tout le contenu, faites une pâte plus ou moins uniforme, quand vous ne pouvez plus utiliser le bâton, étalez un peu de farine sur le table et pétrir un peu, si la pâte est très collante, ajouter un poil de farine. Les boulangers disent non parce que la pâte devient dure, ce n’est pas tout à fait vrai.

Ne pas pétrir plus que nécessaire, seulement jusqu’à ce que la pâte soit plus ou moins uniforme, faire une boule et la remettre dans le bol, mettre un peu de farine au préalable pour que la pâte ne colle pas.

Laisser lever ou fermenter pendant environ une heure. La pâte aurait dû doubler de taille.

Faites les pains (deux longs pains sortent), roulez la pâte comme si vous alliez faire de la pizza puis roulez la pâte et faites deux pains allongés,

Laissez-les reposer pendant encore une heure et ils seront prêts pour le four. Une astuce qui ne manque pas, chaque four est différent et chauffe différemment, les pains sont quand ils sentent, c’est tout, s’ils sont très blancs, allumez le “grill” ci-dessus pendant 3 à 5 minutes, ou s’il n’a pas de grill, retournez-les, pendant 2 ou 3 minutes.

Ne mangez jamais de pain chaud, il cuit toujours et peut donner l’impression qu’il est cru, alors laissez-le reposer jusqu’à ce qu’il soit froid.

Pain maison du journaliste Henry Figueroa Brett. © HFB

Et avec ce pain, Henry fait de délicieux hamburgers.

Bon usage à tous!

.