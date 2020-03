Danemark 0 – France 0: le premier match sans but de la Russie 2018

1 sur 30

| Messi célèbre ce que beaucoup appellent un miracle: c’était la fin d’une crise cardiaque. L’Argentine est toujours en Coupe du monde et le garçon a souffert. (Crédit: GABRIEL BOUYS / . / .)

| Diego Maradona a crié, posé et célébré au stade (Crédit: GIUSEPPE CACACE / . / .)

| Rojo fête son dernier but avec Messi (Crédit: Richard Heathcote / .)

| Perisic a marqué le but vainqueur croate à la 90e minute (Crédit: PASCAL GUYOT / . / .)

| Mascherano proteste contre la décision d’arbitrage qui a déterminé la sanction avec laquelle le Nigéria a ensuite lié (Crédit: Gabriel Rossi / .)

| Messi célèbre son premier but avec l’Argentine dans le match important contre le Nigeria. (Crédit: Alex Livesey / .)

| Messi lors du match de l’Argentine contre le Nigeria.

| Johann Gudmundsson, milieu de terrain islandais, affronte le milieu de terrain croate Mateo Kovacic lors de leur rencontre à la Rostov Arena. (Crédit: JOE KLAMAR / . / .)

| Diego Maradona assiste à la rencontre entre l’Argentine et le Nigéria avec une affiche de lui-même dessinée comme un saint. (Crédit photo: PAUL ELLIS / . / .)

| Lionel Messi s’entraîne quelques minutes avant le match décisif entre l’Argentine et le Nigéria. (Crédit: Alex Morton / .)

| Les fans argentins portant des masques Leo Messi avant le match contre le Nigeria. (Crédit: OLGA MALTSEVA / . / .)

| Fans argentins dans l’aperçu du match contre le Nigeria à Saint-Pétersbourg. (Crédit: OLGA MALTSEVA / . / .)

| Aperçu du match entre l’Islande et la Croatie.

| Un jeune fan croate dans le match contre l’Islande. (Crédit: JOE KLAMAR / . / .)

| But d’André Carrillo: le Pérou passe 1 à 0 contre l’Australie.

| Le gardien de France Steve Mandanda sauve le ballon dans le match contre le Danemark. (Crédit: . / .)

| Deuxième but du Pérou contre l’Australie

| Un fan du Pérou pose pour une photo à Sotchi. Les Péruviens, déjà éliminés de la Coupe du monde 2018 en Russie, affronteront l’Australie mardi. (ADRIAN DENNIS / . / .)

| Le Pérou cherchera aujourd’hui une victoire pour repartir avec honneur de la Russie, sa première Coupe du monde en 36 ans. (ADRIAN DENNIS / . / .)

| L’autre match de mardi matin sera la France contre. Danemark.

| La France est en tête du groupe C avec 6 points, et cherchera à s’y consolider avec une victoire dans son match contre le Danemark. (FRANCK FIFE / . / .)

| Les fans du Danemark se réunissent à Moscou pour encourager leur équipe. (FRANCK FIFE / . / .)

| La France est en tête du groupe C avec 6 points, et cherchera à s’y consolider avec une victoire. (FRANCK FIFE / . / .)

| Un fan du Pérou parmi les fans russes. (ADRIAN DENNIS / . / .)

| Les Péruviens applaudissent leur équipe.

| L’attaquant australien Robbie Kruse rivalise pour le ballon avec le défenseur péruvien Luis Advrela lors de la Coupe du Monde Russie 2018 match de football du groupe C entre l’Australie et le Pérou au Fisht Stadium de Sotchi le 26 juin 2018. (Crédit: ODD ANDERSEN / . / .)

| Image du match entre la France et le Danemark, à égalité à 0.

| Les fans demandent à Mbappé (France) et Eriksen (Danemark) les maillots pendant le match qui s’est terminé par un nul à 0. (Crédit: JUAN MABROMATA / . / .)

Le Danemark et la France se sont rencontrés mardi à Moscou dans un match sans but. Il marque le premier match de Russie 2018 sans buts. La France est en première position du groupe C et le Danemark en deuxième position.

.