De la France à la Grande-Bretagne: il n’y aura pas de discussion sur les relations futures avec l’UE avant le «Brexit»

(CNN) – Le président français François Hollande a déclaré au Premier ministre britannique Theresa May lors d’une conversation téléphonique que toute discussion sur les “relations futures” entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne devra se faire après le divorce, une réitération à la mots que la chancelière allemande Angela Merkel avait déjà prononcés.

“Le président a déclaré qu’il fallait d’abord discuter des modalités de la retraite, notamment en ce qui concerne les droits des citoyens et les obligations liées aux engagements pris par la Grande-Bretagne”, a déclaré le palais Elisha dans un communiqué.

La présidence française a ajouté que, sur la base des progrès réalisés, les pays “devraient pouvoir ouvrir le débat sur les relations futures entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, selon la lettre que Donald Tusk a écrite au nom du Conseil Européenne ».

Le “Brexit” n’est pas une menace pour l’Union européenne “

Pendant ce temps, le secrétaire au Brexit, David Davis, a déclaré que la lettre sur l’activation de l’article 50 du Premier ministre britannique Theresa May n’était pas une menace pour l’Union européenne, lors d’une interview à Radio 4. , de la BBC, au programme ‘Aujourd’hui’, ce jeudi.

Ceci après mai a été accusé d’utiliser la sécurité de la Grande-Bretagne et des citoyens européens comme un élément utile pour négocier la sortie de l’Union européenne.

Dans la lettre officielle dans laquelle elle a notifié l’intention de l’Union européenne de Grande-Bretagne de quitter le bloc, May a averti que si un accord sur les relations futures entre les deux parties n’était pas conclu, cela aurait des conséquences sur la sécurité.

“En termes de sécurité, le fait de ne pas parvenir à un accord signifierait que notre coopération dans la lutte contre le crime et le terrorisme serait affaiblie”, a-t-il écrit dans la lettre adressée au président du Conseil européen, Donald Tusk.

Au total, May a mentionné le mot sécurité 11 fois dans la lettre de six pages.

“Ce n’est pas une menace. C’est une déclaration du fait que cela pourrait être nocif pour nous deux, pas pour l’un d’entre nous; elle n’a pas dit que cela serait nocif pour un côté. Nocif pour l’un d’entre nous si nous ne parvenons pas à un accord. C’est un argument pour parvenir à un accord. C’est le point “, a ajouté Davis à la BBC.

Mercredi, le Premier ministre britannique, Theresa May, a activé l’article 50, qui déclenche le «Brexit», le processus de sortie du pays de l’Union européenne d’ici deux ans.

“Aujourd’hui, le gouvernement agit selon la volonté du peuple britannique. Le processus de l’article 50 est déjà en cours parce que le peuple britannique le voulait ainsi, la Grande-Bretagne quittera l’Union européenne », a déclaré May mercredi.

«C’est un moment historique à partir duquel il n’y a pas de retour en arrière. Nous prendrons le contrôle des choses qui comptent le plus pour nous. C’est notre ambition et notre opportunité et c’est ce que ce gouvernement est déterminé à faire “, a-t-il ajouté.

Les Britanniques ont voté pour quitter l’Union européenne lors d’un référendum très contesté et controversé en juin dernier, mais la procédure formelle de “divorce” n’a commencé que lorsque le Premier ministre a officiellement informé l’Europe que son gouvernement invoquait l’article 50.

Cela s’est produit à 13h30, heure locale, lorsque Tim Barrow, représentant permanent de la Grande-Bretagne auprès de l’Union européenne, a remis une lettre de notification au président du Conseil européen, Donald Tusk. May a été photographiée en train de signer la lettre mardi soir.

