De nombreux décès ne sont pas comptabilisés

Il faut mendier l’équipement de protection individuelle. De nombreux médecins refusent de travailler sans eux. En Grande-Bretagne, quant à lui, un nombre croissant de décès qui ne sont pas enregistrés.

À ce sujet, dans un commentaire de la publication «The Guardian», les ambulanciers paramédicaux n’ont pas été dévoilés.

L’assistant médical de la partie orientale du pays dit qu’il est de plus en plus menacé de décès à domicile. Beaucoup de personnes infectées par COVID-19 restent auto-isolées. Cependant, cela peut être dangereux pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Et si la mort d’un coronavirus survient à la maison, elle n’est tout simplement pas enregistrée.

À titre d’exemple, un médecin visite un patient décédé de façon isolée. Compte tenu de son état de santé, il était en danger. De plus, tout indiquait qu’il avait été infecté par le coronavirus. Mais sa mort n’est pas tombée dans les statistiques des décès dus à COVID-19, car le patient n’a pas réussi le test.

Le médecin s’est également plaint de l’absence de recours. Selon lui, parfois ils «doivent mendier» et parfois ils travaillent sans eux.

«Le service a réduit le nombre d’agents de santé et augmenté le nombre d’ambulances. Au lieu d’avoir deux ambulanciers paramédicaux dans l’ambulance, vous en avez un et un pompier ou volontaire comme chauffeur », – explique un ambulancier qui travaille dans la capitale britannique.

Les règles de l’ambulance sont en constante évolution. Une fois, l’administration a même obligé les médecins à remplir de nombreux papiers lorsqu’ils partaient pour un patient atteint de coronavirus. Dans les tous premiers jours de l’épidémie, les voitures ne pouvaient même pas passer un appel – les médecins étaient obligés d’utiliser des masques qui n’étaient pas là.

“Je rencontre au moins quatre ou cinq arrêts cardiaques par semaine”, – un ambulancier du nord-ouest de la Grande-Bretagne commente la situation. – C’est au moins trois fois plus. C’est la même chose avec mes collègues ».

Selon lui, la politique de travail depuis l’époque pré-coronavirus n’a pas changé, car lorsqu’une ambulance livre un patient à l’hôpital, les médecins découvrent qu’il est déjà décédé.

«Nous n’avons pas suffisamment d’équipements de protection. Nous affirmons pendant des semaines que cela n’est pas sûr pour nous. Certains agents de santé refusent de traiter les patients s’ils ne disposent pas des fonds appropriés », dit le spécialiste.

