Début du démantèlement de la plus ancienne centrale nucléaire de France

Malgré l’opposition des employés, la procédure a été menée à bien et le réacteur numéro deux devrait fermer le 30 juin.

La France a fait le premier pas vers la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, le plus ancien du pays, lors de la fermeture du premier des deux réacteurs ce samedi, ont rapporté des sources officielles.

“Le réacteur s’est déconnecté vers 02h00 heure locale (01h00 GMT) samedi et nous devons saluer le travail remarquable des équipes, ce fut un moment très émouvant dans la salle de contrôle“Dit la compagnie d’électricité EDF.

Employés opposés Ils ont arrêté le premier réacteur de la centrale nucléaire située à la frontière avec l’Allemagne et près de la Suisse et ont menacé de désobéir et de ne pas appliquer les procédures permettant la désactivation. Mais finalement ça s’est bien passé.

“La procédure s’est déroulée sans problème”, a ajouté EDF, a souligné la chaîne de télévision BFM TV.

La fermeture du réacteur numéro deux est prévue pour 30 juin. L’évacuation du combustible irradié se fera ensuite jusqu’à l’été 2023. Le démantèlement de la centrale nucléaire devrait s’achever jusqu’en 2040.

L’usine de Fessenheim, en activité depuis 1977, a motivé nombreuses protestations et grèves de la faim des opposants, non seulement en France mais aussi en Allemagne et en Suisse.

Le gouvernement français a annoncé en 2018 qu’il allait fermer l’un des réacteurs de la centrale nucléaire, située près de la frontière allemande. La France a le deuxième plus grand nombre de centrales nucléaires au monde après les États-Unis, avec un total de 19 usines et 58 réacteurs dans le pays.

(Avec des informations de Ntx)