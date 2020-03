Décès de l’actrice de la nouvelle vague française Jeanne Moreau

L’actrice française Jeanne Moreau est décédée ce lundi 31 juillet à Paris, à l’âge de 89 ans. Crédit: YOSHIKAZU TSUNO / . / .)

(CNN) – L’actrice française Jeanne Moreau est décédée lundi à Paris à l’âge de 89 ans, a déclaré à CNN le maire du quartier dans lequel Moreau vivait.

L’Elysée Palace a également rendu hommage à l’actrice qui a participé à plusieurs films hollywoodiens et qui était également synonyme de nouvelle vague, la nouvelle vague française du cinéma.

“Sa force était qu’elle n’était jamais là où l’on s’attendait à ce qu’elle soit, elle savait comment échapper aux catégories où l’on l’aurait mise trop tôt”, a expliqué l’Elysée à CNN.

Elle a également été décrite comme une femme “séduisante”, une femme fatale qui pouvait embrasser d’autres genres et d’autres récits et a travaillé avec Philippe de Broca et Bertrand Blier, Manoel de Oliveira et Luc Besson.

La source de l’Elysée a déclaré que même si elle avait la plus grande reconnaissance dans la profession et avait reçu d’innombrables récompenses au cours de ses 70 ans de carrière, elle n’a jamais été une artiste “établie”.

“Il n’a cessé, jusqu’au dernier moment, de chercher de nouvelles voies et de nouvelles collaborations”, a expliqué le Palais Elíseo.

“Le président et sa femme expriment leurs sincères condoléances à leur famille, à leurs amis et au monde du cinéma, du théâtre et de la télévision”, a ajouté la source.

