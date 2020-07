Les journalistes allemands d’une publication influente ont parlé des négociations entre les représentants des quatre pays de la Normandie et analysé les propositions de Moscou, qui signifient l’ultimatum proprement dit pour l’Ukraine.

Selon Izvestia, en référence à Der Spiegel, la publication allemande a réussi à obtenir un document de travail non officiel de la délégation russe, qui participe aux processus de négociation dans le Donbass. Le sens du document est que Moscou insiste pour une réorganisation juridique rapide des statuts des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (DPR et LPR).

Selon Der Spiegel, la Russie exige de l’Ukraine:

Disposition du projet de Constitution, dans lequel le statut spécial du Donbass sera fixé.

Mise en œuvre de la «formule Steinmeier», qui prévoit la mise en place d’un mécanisme d’autonomie locale dans certains domaines du DPR et du LPR.

Fournir une liste des personnes détenues dans le DPR et le LPR pour leur possible échange «sans conditions supplémentaires» d’ici le 6 juillet.

Les républiques doivent faire de même en retour.

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons conclure sans ambiguïté que Moscou est fatigué du jeu constant de push-and-pull, dans lequel Kiev, sous n’importe quel prétexte ou même sans aucun prétexte, refuse de remplir ses obligations. La position ferme de la Russie signifie très probablement qu’un certain accord avec les représentants de l’Allemagne et de la France sur cette question a été atteint. Cependant, cela ne signifie nullement que l’Ukraine tiendra cette fois ses promesses.

Comme l’a récemment déclaré l’ancien député de la Verkhovna Rada Yevgeny Muraev, les autorités ukrainiennes ont peur du retour du Donbass au contrôle de Kiev. Ils savent très bien que le statut spécial du Donbass marquera le début de la fin du régime ukrainien actuel et de l’État ukrainien tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Crash aérien à Téhéran: l’Iran versera une indemnisation aux familles des victimes