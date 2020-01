DERNIÈRE: Les transports français en grève pour se prolonger jusqu’au 40e jour malgré un compromis du gouvernement

Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré samedi qu’il abandonnerait les plans visant à porter à 62 ans l’âge officiel de la retraite à 64 ans dans le but de mettre fin à une grève qui a paralysé Paris et sa banlieue, les services de bus, de train et de métro étant tous gravement perturbés.

“Je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure à court terme que j’avais proposée”, a déclaré Philippe, incitant son patron le président français Emmanuel Macron à qualifier la modification de “compromis constructif et responsable”.

Les syndicats les plus réformistes – FDT, Unsa et FRC – se sont félicités de cette annonce et se sont déclarés prêts à travailler avec les employeurs sur le financement durable du système de retraite de l’État.

Le syndicat Unsa des cheminots nationaux a maintenu son appel à la grève dimanche tout en reconnaissant la décision de réconciliation du gouvernement.

Le syndicat “reste en grève” mais retournera à la table des négociations, a indiqué à l’. le secrétaire général Didier Mathis.

Cependant, les syndicats CGT, FO et Solidaires, plus extrémistes, sont restés fermes, appelant à la poursuite de la grève et des manifestations, y compris une grande manifestation le 16 janvier.

«Certains veulent retourner au travail»

L’opérateur ferroviaire français la SNCF a déclaré s’attendre à une amélioration des services lundi.

Neuf des dix trains à grande vitesse TGV circuleraient sur les routes françaises et internationales, a-t-il déclaré, et les navetteurs à Paris et dans ses environs pourraient s’attendre à ce que sept trains sur dix fonctionnent.

A Paris, où les services de métro et de banlieue ont été durement touchés par les grèves qui ont débuté le 5 décembre, les transports resteraient perturbés lundi.

L’autorité des transports RATP s’attendait lundi à une nette amélioration des services RER qui relient Paris à la banlieue.

Toutes les lignes de métro seraient ouvertes lundi, mais pour des heures réduites et des services plus limités.

La plupart des lignes de métro seront ouvertes uniquement pendant les heures de pointe du matin et du soir, bien que les lignes 2 et 10 fonctionneront de 6h30 à 19h30. La ligne 13 passera de 6h à 10h.

Les tramways et les services de bus fonctionneront presque normalement.

[Mouvement Social]OurPour le 13/01, la #RATP prévoit un trafic encore perturbé, mais avec une très nette amélioration sur le RER. Toutes les lignes de métros seront ouvertes en journée. Le trafic sera quasi normal sur le tram, et 4 bus sur 5 circuleront.⬇️https: //t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/pbHOOLq7LM

– Groupe RATP (@RATPgroup) 12 janvier 2020

Le chef de la CGT, Philippe Martinez, a minimisé l’impact de la CFDT et la volonté d’Unsa de reprendre les négociations, et a évoqué des scissions internes au sein de ces groupes.

“Nous verrons” ce que ces syndicats ont à dire sur la question, a-t-il dit, réitérant son appel au gouvernement à retirer complètement les réformes des retraites qu’il a décrites comme “l’exigence majeure d’une majorité de syndicats représentant une majorité de salariés”. “.

Cependant, la crise financière affaiblit la détermination de certains grévistes.

“Il est clair que certains collègues souhaitent reprendre le travail”, a déclaré samedi un employé du métro de Paris désabusé lors des manifestations.

“Ça va devenir difficile financièrement”, a-t-il ajouté.

Les travailleurs du secteur privé n’ont pas suivi l’exemple des syndicats concernant l’arrêt pour transformer la campagne en une véritable grève nationale.

Le gouvernement était catégorique sur le fait que les grévistes devraient maintenant retourner au travail.

“Il n’y a plus aucune raison de poursuivre ce mouvement de grève”, a expliqué Elisabeth Borne, ministre en charge des transports.

«Nous sommes toujours là»

La décision de compromis du gouvernement est intervenue un jour après des réunions avec les syndicats dans le but de mettre fin à une grève qui a frustré les navetteurs parisiens, ruiné les plans de voyage pour les vacances de décembre et nui aux affaires.

Samedi, des manifestants dans la capitale, certains masqués et cagoulés, ont cassé des vitrines le long de leur route de protestation, incendié et lancé des projectiles sur la police en tenue anti-émeute qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

Plusieurs magasins ont été saccagés alors que les manifestants brandissaient des drapeaux syndicaux et scandaient avec défi: “Nous sommes toujours là!” et “Macron démissionne!”

Des manifestations ont également eu lieu à Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes et plusieurs autres villes.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que 149 000 personnes s’étaient déplacées dans toute la France.

La CGT a chiffré le demi-million, affirmant que les 150 000 personnes ont défilé à Paris.

«Âge pivot»

Dans l’une des réformes de signature de Macron, le gouvernement cherche à rationaliser 42 régimes de retraite existants en un système unique basé sur des points qui, selon lui, sera plus juste et plus transparent. Les syndicats craignent que cela oblige des millions de personnes à travailler plus longtemps pour un versement de retraite moins important.

La proposition d’imposer à 64 ans “l’âge pivot” auquel les gens devraient travailler pour avoir droit à une pension à taux plein a été particulièrement controversée.

Les réunions syndicales lundi décideront de l’avenir des grèves des services ferroviaires locaux et nationaux en France.

Le gouvernement, les employeurs et les syndicats surveillent également les sondages d’opinion.

“L’opinion publique soutient les grévistes”, a insisté Martinez samedi soir.

Le gouvernement a exclu la réduction des retraites mais insiste sur le fait que quelque chose doit être fait pour augmenter le financement car les travailleurs vivent plus longtemps après la retraite.

.