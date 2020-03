Des avions de combat français effectuent des frappes aériennes dans le nord-est de l’Irak

Le ministère français de la Défense a publié vendredi une déclaration confirmant que

ils avaient effectué une série de frappes aériennes jeudi dans le nord-est

Irak. Des combattants du Rafale français ont attaqué ce qui serait un certain nombre de tunnels de l’Etat islamique dans la région.

Le communiqué indique que la grève a été menée avec la coordination des autorités

coalition anti-ISIS, et avec le soutien d’un drone Reaper fourni par

un membre de la coalition sans nom. Ils croient que détruire les tunnels serait

dégrader leurs capacités militaires.

Les avions français sont basés en Jordanie et aux Emirats Arabes Unis à

la région, et ont effectué 29 sorties la semaine dernière, selon le

ministère de la défense. Bien que le raid français ait effectué plusieurs frappes,

on ne sait pas s’il y a eu des victimes ou ce qui, le cas échéant, a été

endommagé.

Les membres de la coalition anti-ISIS tiennent à souligner que la récente mort

d’Abou Bakr al-Baghdadi ne signifie pas la fin de la guerre. Avec inquiétude

sur les attaques de vengeance de l’Etat islamique, en particulier en France, de telles attaques peuvent être

provoquant plus de violence à l’étranger.