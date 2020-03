Des caucus «Iowa» pourraient se tenir au Japon, au Mexique et en Californie

L’année prochaine, le caucus de l’Iowa le 3 février pourrait se tenir dans des endroits éloignés aussi éloignés que la Californie – et même à l’étranger, y compris le Mexique et le Japon. Cela est dû à une nouvelle idée, la «réunion du caucus satellite», que les démocrates espèrent utiliser pour élargir «l’accès» au concours politique quadriennal, qui donne traditionnellement le coup d’envoi de la primaire présidentielle.

Comme Breitbart News l’a rapporté plus tôt cette année, les démocrates de l’Iowa et du Nevada – qui est le troisième État de la primaire du parti – ont tous deux proposé d’autoriser les électeurs à participer à leur caucus par téléphone s’ils ne pouvaient pas assister aux rassemblements communautaires traditionnels au cours desquels ils débattent le mérite des candidats avant de voter.

Mais en août, le Comité national démocrate (DNC) a rejeté les propositions du caucus par téléphone, notant qu’il y avait des préoccupations concernant la «sécurité».

Les démocrates de l’Iowa sont donc retournés à la table à dessin et ont proposé une version différente de la même idée: permettre aux Iowans qui sont hors de l’État de se regrouper localement, où qu’ils se trouvent.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière:

Les demandes de tenir des caucus dans des endroits autres que les quelque 1 700 sites de l’Iowa sanctionnés par le Parti démocrate de l’État sont attendues lundi. Cette expansion fait partie d’un effort visant à rendre le processus lié à la tradition plus accessible, y compris pour les personnes handicapées ou les travailleurs de nuit qui ont du mal à assister à ce qui peut durer des heures.

Les caucus supplémentaires doivent commencer en même temps que les réunions de l’Iowa, à 19 heures. Heure centrale, et peut avoir lieu partout où il y a des groupes de démocrates de l’Iowa – à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État – y compris des sites potentiels tels que des casinos, des maisons de retraite, des campus universitaires ou des installations militaires.

Le «Playbook» de Politico a rapporté lundi que les démocrates de l’Iowa avaient reçu des demandes de caucus «satellites» de plusieurs États – et de six pays étrangers:

Les démocrates de l’Iowa ont reçu 173 demandes d’individus ou de groupes pour tenir des caucus satellites, dont plus de 100 en Iowa, 47 hors de l’État (dont 10 en Floride, sept en Arizona et quatre en Illinois et en Californie) et six pays: Nouvelle-Zélande, La Géorgie, le Japon, l’Écosse, la France et le Mexique, nous disent les démocrates de l’Iowa.

L’État partie examinera les demandes avant de finaliser la liste des sites des caucus d’ici le 18 décembre, rapporte Politico.

