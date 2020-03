Des centaines de djihadistes exécutent l’attaque la plus meurtrière de l’histoire contre l’armée nigérienne

Des djihadistes ont tué 71 soldats dans une attaque terroriste contre un camp militaire éloigné au Niger près de la frontière avec le Mali, a confirmé mercredi un porte-parole de l’armée, lors de l’attaque la plus meurtrière contre l’armée de l’histoire du pays.

Dans une annonce à la télévision d’Etat, le porte-parole de l’armée, le colonel Boubacar Hassan, a confirmé que plusieurs centaines de djihadistes avaient lancé l’attaque mardi soir sur une période d’environ trois heures sur la base militaire de la ville de Inates, dans l’ouest du pays.

“Le combat (a été) d’une violence rare, combinant des obus d’artillerie et l’utilisation de véhicules kamikazes par l’ennemi”, a-t-il déclaré.

Hassan a ajouté que 12 autres soldats avaient été blessés et qu’un nombre indéterminé d’autres étaient portés disparus, tandis qu’un “nombre important” de militants avaient également été tués. Des sources anonymes ont déclaré aux médias locaux que 30 soldats étaient toujours portés disparus.

Aucune organisation ne s’est encore manifestée pour revendiquer ces homicides, bien que l’on soupçonne que des terroristes d’Al-Qaïda et du groupe État islamique (EI) étaient derrière, étant donné la façon dont ils ont déjà mené plusieurs attaques contre des troupes dans la région du Sahel cette année. .

Le président nigérien Mahamadou Issoufou est rentré dans le pays mercredi soir après avoir écourté une visite en Egypte, a annoncé son bureau sur Twitter.

Le Président de la République, Chef suprême des armées, SEM @IssoufouMhm a interrompu sa participation à la Conférence sur la Paix Durable, la Sécurité et le Développement en #Afrique »qui se tient en # Égypte pour rentrer à #Niamey suite au drame survenu à #Inates.

– Présidence du Niger (@PresidenceNiger) 11 décembre 2019

L’attaque est survenue quelques jours seulement avant qu’Issoufou ne prévoit de participer à un sommet en France avec le président Emmanuel Macron et les dirigeants de cinq autres pays d’Afrique de l’Ouest pour discuter de la détérioration de la sécurité dans la région. La réunion a maintenant été reportée au début de l’année prochaine.

Les cinq pays, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, font partie de la force de troupes du G5 Sahel, créée en 2014 pour réduire l’instabilité et la violence dans la région.

Les États-Unis et la France ont déployé des troupes au Niger pour aider les militaires locaux à partager leurs renseignements et à mener des opérations alors qu’ils tentent d’éradiquer des groupes islamistes tels que Boko Haram et al-Qaïda de la région.

Des milliers de personnes sont décédées ces dernières années des suites de violences dans la vaste région du Sahel depuis 2012, lorsque des groupes militants se sont révoltés dans le nord du Mali après le renversement du dictateur libyen Mouammar al-Kadhafi.

La violence s’est depuis étendue à travers le Mali et au Niger et au Burkina voisins, avec des dizaines d’attaques similaires malgré la présence des forces américaines et françaises.

À la fin du mois dernier, 13 soldats français ont été tués au Mali à la suite d’une collision entre deux hélicoptères lors d’une opération militaire, ce qui a été confirmé plus tard comme la perte la plus lourde pour l’armée française en 40 ans.

