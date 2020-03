Des centaines de voitures incendiées et des policiers attaqués au cours du nouvel an

Des centaines de voitures ont été incendiées dans les villes françaises le soir du Nouvel An, certaines villes ayant vu un nombre encore plus élevé de voitures brûlées que l’année précédente.

La police a arrêté au moins 400 personnes à travers la France le soir du Nouvel An, selon le ministère français de l’Intérieur. Un total de 100 000 policiers ont été déployés, une source affirmant que le niveau de violence dans la nuit était relativement calme par rapport aux années précédentes, rapporte Le Parisien.

Bien que la violence générale aurait été moindre que les années précédentes, un homme de 27 ans à Haguenau a été tué dans un accident impliquant des feux d’artifice.

Les incendies de voitures sont devenus courants en France au cours du réveillon du Nouvel An ces dernières années, avec au moins 220 voitures incendiées dans la seule ville de Strasbourg. La ville a également vu deux incidents au cours desquels des pompiers ont été pris en embuscade et attaqués.

Pendentif que les Français fêtaient tranquillement la nouvelle année, la racaille n’a pas pu s’empêcher d’honorer «ses» traditions.

Voitures brûlées, jets de projectiles sur pompiers et policiers: des scènes de chaos cette nuit à #Strasbourg! pic.twitter.com/ixSDrTI0bT

Thierry Carbiener, président du service départemental d’incendie et de secours, a déclaré que les pompiers avaient été attaqués par des jeunes armés de barres de fer et d’échelles métalliques les qualifiant d ‘«ultra-violents, dans des bandes organisées».

«Nous avons affaire à des groupes très mobiles qui allument des feux dans le seul but de voir les pompiers et la police arriver et les affronter. Nous avons franchi une étape importante: ils ne ciblent plus les véhicules mais les hommes. Ils agissent pour leur faire du mal », a-t-il ajouté. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées à Strasbourg dans la nuit.

À Besançon, 127 voitures ont été incendiées et 100 autres voitures endommagées pendant la nuit ainsi qu’un incendie majeur dans un parking souterrain dans une zone industrielle qui a mis 140 heures de pompiers à maîtriser.

La France n’a pas été le seul pays à voir un grand nombre d’arrestations et de voitures brûlées au cours de la Saint-Sylvestre. Dans la Belgique voisine, la ville de Bruxelles a fait arrêter 180 personnes et brûlé une dizaine de véhicules.

Les arrestations interviennent après que la police de Bruxelles a annoncé qu’elle escorterait tous les pompiers pendant le réveillon du Nouvel An en raison des attaques contre le personnel des services d’urgence les années précédentes.

