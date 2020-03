Des combattants de l’Etat islamique condamnés à mort en Irak se plaignent de traitements inhumains

Un groupe de djihadistes français a dénoncé leur traitement dans une prison irakienne, affirmant avoir été soumis à des «tortures» et des «humiliations» avant les exécutions prévues.

Deux ressortissants français, Brahim Nejara et Fodil Tahar Aouidate, actuellement en attente d’exécution pour avoir rejoint le groupe terroriste ISIS aux côtés de neuf autres citoyens français, ont écrit à leurs familles pour se plaindre de leur traitement à la prison d’Al Rosafa à Bagdad.

«Nous sommes confrontés aux menaces incessantes, verbales et physiques des miliciens qui travaillent dans cette prison. Certains d’entre nous ont été torturés et humiliés, la pression est si forte qu’il y en a parmi nous qui se sont isolés et ont commencé à parler seuls, et que la mort leur est préférable à l’épreuve actuelle », lit-on dans leur lettre selon le journal français Libération. .

«La France ne veut pas de nous et l’Irak a reçu l’ordre de nous assassiner dès que l’occasion se présente. Nous avons rencontré le représentant de l’Ambassade de France le 17 décembre et nous lui avons expliqué notre situation, il a répondu qu’il ne pouvait rien faire pour nous. Nous demandons à être transférés d’urgence dans un lieu sûr tenu par les Américains. Merci », conclut la lettre.

Des centaines de djihadistes français demandent le rapatriement de Syrie https://t.co/t1G1zsY4QM

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 24 février 2019

Fodil Tahar Aouidate et Brahim Nejara sont tous deux soupçonnés d’être membres de l’État islamique, apparaissant dans des vidéos de propagande qui ont célébré les attaques terroristes en France en novembre 2015, qui ont fait 90 morts au Bataclan Theatre à Paris. Aouidate aurait tenté d’organiser une attaque terroriste en France en 2013 et Nejara est soupçonné d’appartenir à la même cellule de l’Etat islamique que certains des terroristes du Bataclan.

Les deux hommes ont été capturés en Syrie par les Forces démocratiques syriennes, avant d’être transférés en Irak, où ils ont été condamnés à mort au printemps dernier. Ils ont ensuite été transférés à la prison d’Al-Rosafa à Bagdad, où des criminels de droit commun et des djihadistes sont hébergés ensemble.

«La plupart des criminels de droit commun sont des chiites et détestent donc les Français qui étaient avec l’EI. Et les autres djihadistes les considèrent comme des renégats qui se sont rendus et ont trahi la cause. Je me demande si laisser des personnes qui se détestent dans la même cellule n’est pas un moyen de les éliminer à long terme », a déclaré un membre de la famille d’un combattant français de l’Etat islamique.

Le Collectif des Familles Unies, un groupe militant en France qui se concentre sur le regroupement des familles de djihadistes en Irak et en Syrie, a appelé le gouvernement français «à intervenir pour mettre fin à toutes les formes de traitements inhumains et dégradants infligés aux détenus et pour cela le les peines de mort soient commuées ».

La mariée de l’Etat islamique promet à son fils de grandir pour devenir un djihadiste lors de l’évacuation du califat en ruine https://t.co/eO75y6pRU9

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 23 février 2019

Suivez Kurt sur Twitter à @KurtZindulka