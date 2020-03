Des correspondants français en Italie dénoncent que Paris sous-estime le coronavirus

Une trentaine de correspondants des médias francophones en Italie publient une chronique d’opinion dans le quotidien Libération. L’objectif: alerter l’opinion publique française et les autorités en particulier pour ne pas prendre à la légère la menace du coronavirus.

Du correspondant de RFI à Rome, Éric Senanque

Les journalistes qui signent cette tribune expliquent qu’ils voient avec étonnement l’écart entre l’Italie et la France concernant leur attitude vis-à-vis du coronavirus.

“Nous observons tous un écart spectaculaire entre la situation que nous constatons quotidiennement sur la péninsule et le manque de préparation de l’opinion publique française à un scénario, admis par la grande majorité des experts scientifiques, d’une diffusion importante, sinon massive, du coronavirus », écrivent-ils.

L’Italie est dans une situation très grave, le coronavirus a fait plus de 1 000 morts et plus de 15 000 personnes sont infectées. Les habitants vivent presque sous un couvre-feu qui n’a pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Jeudi 12 mars, la défense civile a même demandé des dons de sang, les hôpitaux étant plus nombreux que la demande.

Le cas pour le moment n’est pas si grave en France, mais il ne faut pas considérer que la situation n’est pas aussi catastrophique, estiment les journalistes en Italie.

Il y a deux jours, la porte-parole du gouvernement français Sibeth Ndiaye a donné une conférence de presse en Italie jugée surréaliste et condescendante. Il a expliqué que la France pouvait mieux faire face à l’épidémie que le pays voisin.

Respectez les règles

Les journalistes signataires expliquent qu’il n’y a plus de temps à perdre. Pour eux, il ne s’agit pas de faire peur, mais d’agir de manière responsable et de sensibiliser la population française. Dans leurs familles, parmi leurs amis en France ou dans les médias, ces journalistes ont vu une forme d’imprudence contre le coronavirus. Les Italiens ont fini par respecter les règles: ils ne sortent pas de chez eux, ils ne se rencontrent pas devant les stades de football même si les matches se sont déroulés à huis clos, contrairement à ce qui s’est passé récemment en France.

Ce coronavirus affecte non seulement les personnes âgées, comme la grippe. En Italie, la tranche d’âge des 40-50 ans est également affectée. Dans la tribune publiée dans Libération, il est rappelé que le premier cas de Codogno en Lombardie fin février était un jeune homme en bonne santé de 38 ans. Il vient de sortir des soins intensifs.

Mesures prises en France

Les mesures prises par Emmanuel Macron sont généralement bien reçues en Italie, car la prudence est de mise ici depuis plusieurs semaines. Mais de nombreux Italiens disent que la France a dix jours de retard, les écoles ont fermé le 5 mars sur la péninsule.

En Italie, c’est le système de santé du nord du pays, l’un des meilleurs d’Europe, qui est désormais à la limite. Les signataires de la tribune espèrent que les hôpitaux français ne seront pas confrontés aux mêmes problèmes.

.