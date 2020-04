Des ecchymoses aux pieds “pourraient être le signe d’un coronavirus”, selon des médecins espagnols

Le Conseil général espagnol du podiatre officiel compile des données sur les lésions du pied en raison de l’impact des coronavirus sur les études (Photo: Conseil général espagnol du podiatre officiel)

Des lésions violacées désagréables qui ressemblent à la varicelle, à la rougeole ou à des engelures sur les orteils et les pieds pourraient être un signe de coronavirus, signalent des médecins espagnols et italiens.

Les patients présentant des plaies sombres, en particulier les enfants et les adolescents, ont été testés positifs pour Covid-19 en Espagne, ainsi qu’en Italie et en France.

Parmi les premiers cas signalés, il y avait un garçon de 13 ans en Italie, qui avait à l’origine ce qu’on pensait être une morsure d’araignée violon.

Il est allé à l’hôpital le 8 mars après avoir développé des coupures à la peau qui ont éclaté avant de se recroqueviller. Deux jours plus tard, il a développé des phénomènes, une fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête et des démangeaisons intenses et des brûlures sur les lésions du pied.

Des lésions violettes et des marques de varicelle sont observées dans un certain nombre de cas (Photo: Conseil général espagnol du podiatre officiel)

En raison de la catastrophe sanitaire qui enveloppait l’Italie, il n’a pas été testé pour le coronavirus. Mais le 29 mars, cinq semaines après le premier cas italien de Covid-19, le premier rapport officiel de lésions chez des enfants présentant des symptômes de Covid-19 est apparu.

Aujourd’hui, un patient sur cinq dans les hôpitaux italiens présente une étrange affection dermatologique.

Pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour sur le coronavirus, cliquez ici.

Pour notre blog en direct sur le coronavirus, cliquez ici.

Un dermatologue pour enfants à Bari, Mazzotta Troccoli, a déclaré qu’il était devenu de plus en plus courant dans toute l’Italie.

Il a écrit: “Si d’autres observations et données de laboratoire confirment que nous sommes confrontés à un signe clinique de COVID-19, ce signe dermatologique pourrait être utile pour identifier les enfants et les adolescents présentant des formes d’infection minimales, mais des sources potentielles d’infection supplémentaire.”

Covid-19 affecte généralement les poumons, provoquant une toux persistante, des problèmes respiratoires et une forte fièvre. Cependant, il y a également de plus en plus de cas de diarrhée, de douleur testiculaire et de perte de goût et d’odeur en tant que signes «atypiques» – en plus de ces dernières découvertes.

Nous sommes encore trop tôt dans le cycle de vie de la maladie pour en être certain, mais il existe de plus en plus de preuves que ces lésions du pied méritent une étude plus approfondie (Photo: Conseil général espagnol du podiatre officiel)

Le Conseil général espagnol des collèges podiatres officiels a également sonné l’alarme concernant le nouveau symptôme possible de lésions du pied /

Le conseil, qui compte 7 500 membres professionnels, a ouvert une base de données sur les cas possibles de Covid-19 et ceux qui avaient les coupures et les ecchymoses sur les pieds.

Le conseil a écrit: «De nombreux cas sont observés dans différents pays: Italie, France, Espagne.

“ C’est une curieuse découverte qui a commencé à se répandre hier dans le domaine de la santé, chez les dermatologues et les podiatres, fondamentalement: les mêmes symptômes sont de plus en plus détectés chez les patients atteints de Covid-19, en particulier les enfants et les adolescents, bien que certains cas aient également été détectés dans adultes.

«Ce sont des lésions de couleur pourpre (très similaires à celles de la varicelle, de la rougeole ou des engelures) qui apparaissent généralement autour des orteils et qui guérissent généralement sans laisser de marques sur la peau.

Les marques sont fréquemment présentes chez les patients coronavirus plus jeunes (Photo: Conseil général espagnol du podiatre officiel)

«Le Conseil des podiatres exhorte ses collèges et ses membres à être très vigilants car cela peut être un signe de détection de COVID-19 qui peut aider à éviter la contagion.

«Le Conseil souhaite transmettre un message de réconfort aux parents et aux victimes potentielles, compte tenu de la nature bénigne des lésions, et se rappeler qu’ils doivent surveiller l’apparition des autres symptômes cliniques caractéristiques du COVID-19, tels que toux, fièvre, détresse respiratoire.’

Le conseil a averti que toute personne ayant des plaies aux pieds devrait s’isoler comme elle le ferait si elle développait des symptômes plus typiques de la nouvelle maladie.

Il a ajouté: “ Lorsque ces cas sont détectés par des parents ou des proches, l’enfant doit être gardé en quarantaine, isolé et un corticostéroïde topique peut être appliqué et un contrôle de la température peut être effectué, toujours avec l’assurance que ce sont des lésions bénignes avec des effets favorables évolution, mais agissant avec prudence étant un éventuel porteur asymptomatique.

«Pour éviter la contagion des personnes touchées et de leurs familles, il n’est pas recommandé de se rendre dans les centres de soins primaires et les hôpitaux uniquement en raison de l’apparition de ces lésions dermatologiques.

“ Étant donné le peu de temps qui s’est écoulé depuis le début de l’épidémie, il n’y a pas suffisamment de preuves pour satisfaire la communauté scientifique, mais le Conseil des podiatres exhorte ses collèges et ses membres à être très vigilants car cela peut être un signe de détection de COVID-19 qui peut aider à éviter la contagion.

On craint que les personnes atteintes de lésions ne soient diagnostiquées à tort alors qu’elles ont effectivement Covid-19 (Photo: Conseil général espagnol du podiatre officiel)

Le Dr Randy Jacobs, professeur adjoint de clinique de dermatologie à l’Université de Californie, a déclaré que COVID-19 peut «présenter des signes d’occlusion des petits vaisseaux sanguins» – la coagulation du sang – selon The Hospitalist.

Il a déclaré: «Beaucoup se sont demandé si COVID-19 présente des changements cutanés particuliers. La réponse est oui.’.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Dernières nouvelles et mises à jour sur le coronavirus

Obtenez les nouvelles, les fonctionnalités et les conseils sur les coronavirus, directement dans votre boîte de réception.