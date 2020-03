Des embouteillages records alors que Paris entre dans la 12e journée de manifestations anti-Macron

PARIS (AP) – Les grèves des transports français contre une refonte planifiée du système des retraites sont entrées lundi dans leur douzième jour alors que le gouvernement du président français Emmanuel Macron reste déterminé à poursuivre ses projets.

Les autorités ont mesuré un embouteillage record de 630 kilomètres (391 miles) de trafic dans la matinée en région parisienne, où seules deux lignes de métro, utilisant des trains automatisés sans chauffeur, fonctionnaient pleinement. Les 14 autres lignes de métro étaient fermées ou ne fonctionnaient que très partiellement.

La plupart des trains régionaux et nationaux étaient à l’arrêt. Les liaisons ferroviaires internationales ont également subi des perturbations.

Les camionneurs ont lancé un mouvement de protestation distinct lundi matin, organisant des barrages routiers à travers la France pour exiger de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Macron a déclaré la semaine dernière qu’il souhaitait que le gouvernement “poursuive le travail” sur les changements de pension, qui incluent le relèvement de l’âge de la retraite à 64 ans et la suppression des privilèges spéciaux pour certains travailleurs.

Les principaux syndicats veulent pousser la grève jusqu’à Noël alors qu’une nouvelle série de manifestations à travers la France était prévue mardi.

Les grèves concernent principalement des travailleurs du secteur public, notamment des conducteurs de train, des enseignants et des employés des hôpitaux, qui craignent de devoir travailler plus longtemps pour des pensions plus faibles.