Des excréments humains enduits à l’église française vandalisée

Deux hommes sont accusés d’avoir pénétré par effraction dans une église de la commune française de Tarbes et d’avoir saccagé le lieu de culte et sali des livres avec des excréments.

L’attaque de l’église a eu lieu mercredi après-midi et a vu le couple, toujours en liberté, sortir des livres de prières qu’ils ont déchiré, incendiés et souillés de déchets humains, rapporte la chaîne française Franceinfo.

Les deux hommes ont également vidé un extincteur entier, jeté une statue sur les bancs de l’église et renversé un crucifix qu’ils ont également jeté au sol.

Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, a déclaré qu’il ne pensait pas que l’attaque était nécessairement motivée par la profanation de l’église dans un sens purement religieux, étant donné qu’aucun des objets sacrés n’était vandalisé ou volé sur l’autel de l’église.

Il a ajouté qu’il se demandait si, à la suite de l’attaque, les églises en France devraient être équipées de caméras de vidéosurveillance pour empêcher de nouveaux crimes.

Le maire de Tarbes, Gérard Trémège, a condamné l’attaque en disant: «Ces actes ne doivent pas être banalisés. Le respect des croyances et des convictions de toute nature doit être absolu. »

L’attaque survient quelques semaines seulement après que des voleurs ont utilisé une voiture comme bélier pour briser les portes historiques de la cathédrale d’Oloron-Sainte-Marie, reconnue par l’UNESCO dans les Pyrénées françaises, où ils ont volé plusieurs objets religieux en or.

Les attaques contre les églises sont devenues un problème important dans toute la France ces dernières années. On estime qu’en moyenne, il y a jusqu’à trois attaques par jour contre des églises dans le pays.

Beaucoup ont dénoncé la tendance croissante du vandalisme, des incendies criminels et de la profanation, y compris le cardinal conservateur Robert Sarah.

“Les actes de profanation et de vandalisme dans les églises sont hautement répréhensibles”, a déclaré le cardinal Sarah plus tôt cette année. Il a ajouté: «Ils sont le triste reflet d’une civilisation malade qui se laisse emporter dans les filets du mal. Les évêques, les prêtres et les fidèles doivent garder leur force et leur courage. »

