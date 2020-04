Des groupes de gauche réclament une colère qui a conduit à des émeutes à travers la France «légitimes»

Un certain nombre de groupes de gauche, notamment des partis politiques et des syndicats, ont signé une lettre déclarant «légitime» la colère qui a conduit aux émeutes généralisées de la semaine dernière en France.

La lettre, signée par le syndicat de la Confédération générale du travail (CGT), le Collectif contre l’islamophobie en France, les féministes révolutionnaires, le Parti communiste des travailleurs de France, et bien d’autres, affirme que les émeutes sont l’expression d’une «colère légitime “.

Publiée sur le site Bondy Blog, un blog formé après les émeutes de Paris en 2005 et s’adressant aux banlieues françaises très peuplées de migrants, la lettre indique que ces zones sont en “première ligne” de l’épidémie de coronavirus.

“La discrimination raciste, déjà insupportable, est renforcée par l’impunité policière et la violence et l’humiliation augmentent … On peut ajouter le couvre-feu discriminatoire imposé aux habitants de ces quartiers par la ville de Nice”, précise la lettre.

“Les inégalités et la discrimination doivent être vigoureusement combattues et abolies … nous prendrons part à ce juste combat pour l’égalité, la justice et la dignité”, ont-ils ajouté.

Bondy Blog a déjà été critiqué par l’historien Guylain Chevrier à la suite de «l’affaire Theo» en 2017, qui a vu des émeutes généralisées à Paris et dans les environs de Paris après qu’un homme noir du nom de Theo a affirmé que la police l’avait brutalement battu et inséré intentionnellement une matraque dans son rectum.

M. Chevrier a accusé Bondy Blog de “faire pression pour la violence” et a déclaré que le site “soutient systématiquement la violence urbaine, les troubles, quelles qu’en soient les causes, contre les policiers autour desquels nous cultivons la haine et à travers elle, celle de l’Etat, de la République”.

Les dernières émeutes qui se sont propagées à travers la France ont commencé le week-end dernier et se sont poursuivies pendant plusieurs jours avec un certain nombre de policiers et de pompiers attaqués par des jeunes dans des zones dites «vulnérables» dans les villes et villages du pays malgré des mesures de verrouillage strictes pour arrêter la propagation du coronavirus chinois.

